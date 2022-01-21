«Ваша святая обязанность выучить язык как можно скорее»

Как за рубежом реализуется языковая политика для детей эмигрантов — на примере выходцев из Татарстана

В начале года в Казани активно обсуждали историю узбекской семьи, недавно переехавшей в нашу республику. Родители никак не могли устроить старшего сына ни в одну из школ в одном из районов города, несмотря на местную прописку. Руководители учебных заведений отказывали, ссылаясь на нехватку мест, а мать мальчика была уверена — причина в том, что ее сын плохо говорит по-русски. А как обстоят дела с языковой интеграцией татарстанских семей в других странах? «Реальное время» решило выяснить, как адаптируются за рубежом выходцы из нашей республики, если уровень знания языка хромает.

«Немцы очень стараются всех интегрировать»

В Германии тем приезжим, кто хочет быстрее внедриться в общество, предлагают пройти немецкие интеграционные курсы. Это 660 часов обучения: уроки немецкого, знакомство с немецкой правовой системой, историей, культурой, политикой, правами и обязанностями, общественными ценностями. Курсы стоят около 1300 евро. Можно учиться весь день либо в вечернее время. Есть что-то похожее и для детей.

— В Германии в некоторых школах есть интеграционные классы, куда детей отправляют на пару или больше месяцев, чтобы они учили немецкий язык, — говорит бывшая жительница Казани, а ныне жительница Берлина — Зульфия Малышенко. — В некоторых случаях этого не делают, особенно если дети идут в первый класс. Но им могут присвоить «интеграционный» статус и помогать с немецким, например направить на дополнительные занятия. Знаю случаи, когда родители специально просили отправить ребенка на такие занятия, но школа этого не делала (возможно, у них не хватало ресурсов).

Зульфия решила отдать детей в двуязычную школу, а сначала водила их в двуязычный садик, в котором на первом месте стоял английский:

— Теперь у них немецкий все равно позади английского, а потом сын ходил на дополнительные занятия по немецкому от школы примерно год. Они были раз в неделю. В прошлом году оценки хромали, было видно, что уровень у него не такой же, как у сверстников, особенно по словарному запасу и по формам неправильных глаголов — это то, что местным дается с рождения, а иностранцам надо заучивать. Мы живем в Берлине, тут очень много иностранцев. Немцы очень стараются всех интегрировать, эти процессы идут давно, все цепочки выстроены. Толерантность с инклюзивностью — это часть культуры. Хотя, конечно, на бытовом уровне не все так гладко. Но в целом отношение такое: понятно, что, как только приехали, вы языка не знаете. Но ваша святая обязанность выучить его как можно скорее.



Фото: berlin24.ru

Зульфия Малышенко: «В целом отношение такое: понятно, что, как только приехали, вы языка не знаете. Но ваша святая обязанность выучить его как можно скорее»

«Учитель сказал: ой, это не проблема, в ноябре заговорит»



В США преподают английский как иностранный — это ESOL, а также есть курсы английской грамотности, причем и в школах, а некоторые рассчитаны и на родителей учеников. Также язык можно осваивать через интернет. При этом 48 миллионов жителей страны говорят по-испански.

Журналистка из Лос-Анжелеса Айгуль Гимранова-Лион рассказывает, что ее сын пошел в обычную школу, правда, при этом ему дали три месяца «форы», ожидая, что за это время он научится понимать и разговаривать. Айгуль вспоминает, что она привела сына в конце августа в школу и сказала, что он не знает ни одного английского слова:

— Учитель сказал: ой, это не проблема, в ноябре заговорит. И он заговорил. То есть как-то отдельно их не учили. Но было и дополнительное обучение, внеклассное чтение. Нурислам проходил эту программу, но после третьего класса отец его от этого освободил, и Нурислам поплыл сам. У меня есть знакомые, которые с этой программой тянут до high school. Но мне кажется, это еще и от школы зависит. Дети учатся быстро, их быстро интегрируют в общество. Может, у кого-то с языком труднее. Но и отец занимался с ним дома.



Фото: facebook.com/aygul.gimranova

Айгуль Гимранова-Лион: «Дети учатся быстро, их быстро интегрируют в общество»

«Мне даже платили за продленку детей в школе и за дорогу»

В Канаде официальных языков два, при этом есть франкоязычный Квебек, хотя английский остается основным языком страны. Как и в США, здесь есть курсы для взрослых, к примеру Language Instruction for Newcomers to Canada и Cours de langue pour les immigrants au Canada. Также центры могут предложить бесплатную программу для детей, чтобы им было чем заняться, пока родители учатся. К примеру, английский — это 40 академических часов в неделю.

Алима Салахутдинова, про языковую академию которой мы рассказывали, — мать четырех детей. Двое из них родились в Казани, один в Словакии, а четвертый — в Канаде.

Языковая академия Алимы Салахутдиновой. Фото: instagram.com/alima.academy

— В Квебеке в каждом квартале обязательно есть одна-две школы с классами, которые называются Class d'accueil, для нефранкоговорящих детей, — говорит Алима. — В них собирают детей, которые примерно совпадают по возрасту. У меня есть знакомая девушка, которая приехала из Уфы, теперь преподает в таком классе. Она рассказывает, что к ней приводят детей из Африки, которые не учились вообще. Тяжелый опыт, но опыт. От детей зависит, когда они перейдут в обычный класс. Редко бывает, что они задерживаются там более трех лет.

Сын Салахутдиновой Йусуф проучился в d'accueil полгода, но и в обычной школе продолжает заниматься языком дополнительно. Другой сын Салих, учился языку один год, потом семья переехала, и сейчас он ходит в обычный класс, а учитель из d'accueil помогает ему с языком.

— На занятиях поют песни, играют игры, чтобы дети привыкли к речи, а потом — только французская речь. За полгода дети осваивают. И методики, и учебники у них тоже классные. Моя дочь Зифа учится в школе, где специальных классов нет. Но есть просто класс для тех, кто не очень хорошо знает французский.

Салахутдинова указывает, что в Квебеке с языком особая ситуация. К примеру, здесь эмигранты не могут поступить в обычную английскую школу, только частную.

— Я сама училась на курсах французскому, мне даже платили за продленки детей в школе и за дорогу. То есть государство возмещало мои затраты, пока я осваивала язык.

Фото: предоставлено Алимой Салахутдиновой

Алима Салахутдинова: «Я сама училась на курсах французскому, мне даже платили за продленки детей в школе и за дорогу. То есть государство возмещало мои затраты, пока я осваивала язык»

В июне прошлого года на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в нашу страну до 2024 году необходимо будет привлечь не менее 5 миллионов трудовых мигрантов. Но без создания условий для их семей в случае длительного проживания в России реализовать эту задачу будет сложно.

