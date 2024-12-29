Ильхам Алиев: «Самолет «Азербайджанских авиалиний» подвергся внешнему воздействию в небе над Россией»

Фото: Максим Платонов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение 25 декабря, подвергся внешнему воздействию во время своего полета над Россией. Об этом сообщили в «Ведомостях».

Самолет Embraer E190, следовавший из Баку в Грозный, на борту которого находились пять членов экипажа и 62 пассажира, потерял управление из-за вмешательства, что привело к аварийной посадке в аэропорту Актау, сообщает сайт президента.

В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. Алиев подчеркнул, что многочисленные повреждения на фюзеляже и травмы пассажиров подтверждают факты внешнего вмешательства, упоминая свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров.



Анастасия Фартыгина