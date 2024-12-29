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Казанский кремль за 2024 год посетили 4,5 млн человек

16:25, 29.12.2024
Казанский кремль за 2024 год посетили 4,5 млн человек
Фото: Максим Платонов

В 2024 году Казанский кремль встретил 4,5 млн посетителей, что соответствует уровню посещаемости 2023 года. Об этом сообщили в ТАСС.

Пресс-служба музея-заповедника сообщает, что в 2025 году в Кремле запланирована серия крупных культурных мероприятий, включая летний театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания» и продолжение инклюзивного проекта «Летний музейный лагерь».

Кроме того, особое внимание будет уделено выставке центра «Эрмитаж-Казань» под названием «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков».

  • В 2025 году в Кремле также продолжатся работы по ремонту и реставрации, и в начале года ожидают результаты проектно-изыскательских работ в проблемных участках.
Анастасия Фартыгина

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