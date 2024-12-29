В Апастовском районе Татарстана открылся новый дом культуры

В селе Утямишево Апастовского района Татарстана открылся новый дом культуры, построенный в рамках народной программы «Единой России». Открытие посетил депутат Госдумы Максим Топилин, который сообщил в своем телеграм-канале, что данное учреждение станет важной точкой притяжения для местных жителей.

Дом культуры предлагает пять клубных объединений для людей разных возрастов, где сельчане могут заниматься изобразительным искусством, вокалом и декоративно-прикладным творчеством.

Также на базе ДК будет работать краеведческий музей, экспозиция которого будет состоять из материалов, собранных местными жителями, включая предметы традиционного быта.

Кроме того, волонтеры будут изготавливать маскировочные сети для участников специальной военной операции. Топилин подчеркнул, что новый дом культуры станет центром, где каждый сможет найти себя независимо от возраста.

Накануне также в Сабинском муниципальном районе Татарстана состоялось открытие Иштуганского дома культуры, который прошел капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».



Анастасия Фартыгина