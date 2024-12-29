Госпошлина за развод в России увеличится в восемь раз со следующего года

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2025 года в России увеличится государственная пошлина за расторжение брака почти в 8 раз — с 650 до 5 тыс. рублей. Как сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский, пошлина будет выплачиваться при регистрации развода в отделениях ЗАГС.

Юристы скептически относятся к ожиданиям авторов инициативы, считая, что повышение пошлины не окажет значительного влияния на решение пар о расторжении отношений.

Напомним, что за первые десять месяцев 2024 года количество разводов сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Анастасия Фартыгина