Госпошлина за развод в России увеличится в восемь раз со следующего года
С 1 января 2025 года в России увеличится государственная пошлина за расторжение брака почти в 8 раз — с 650 до 5 тыс. рублей. Как сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский, пошлина будет выплачиваться при регистрации развода в отделениях ЗАГС.
Юристы скептически относятся к ожиданиям авторов инициативы, считая, что повышение пошлины не окажет значительного влияния на решение пар о расторжении отношений.
Напомним, что за первые десять месяцев 2024 года количество разводов сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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