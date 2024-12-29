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Путин поздравил гроссмейстера Мурзина с победой на чемпионате мира по шахматам

17:29, 29.12.2024
Путин поздравил гроссмейстера Мурзина с победой на чемпионате мира по шахматам
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поздравил гроссмейстера Володаря Мурзина с его триумфом на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), прошедшем в Нью-Йорке, и отметил его мастерство и отличную подготовку. Об этом сообщили в ТАСС.

  • Мурзин завоевал золотую медаль, набрав 10 очков из 13, и тем самым подтвердил высокий авторитет российской шахматной школы.

Российские шахматисты заняли весь пьедестал почета: серебро досталось Александру Грищуку с 9,5 очками, а бронза — Яну Непомнящему также с 9,5 очками. В женском рапиде Екатерина Лагно завоевала бронзовую медаль.

Анастасия Фартыгина

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