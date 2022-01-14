Татарстанцу грозит до 8 лет тюрьмы за сбыт поддельных купюр

В Татарстане задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр, сообщает МВД по РТ.



В несколько отделов Казани поступило пять заявлений от жителей. Они указывали, что подавали объявления о продаже гаджетов на сайте бесплатных объявлений. С ними связывался молодой человек, назначал встречу и расплачивался за товар, вот только купюры были поддельными — это подтвердило исследование. Общий ущерб оценивается на сумму в более чем 40 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемого провели обыски и изъяли три купюры номиналом 2 тысячи рублей с признаками подделки, а еще мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее в Казани задержали мужчину, который подозревается в сбыте фальшивых денег. На кассе автозаправочной станции мужчина отдал оператору АЗС поддельную денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей. Оператор сообщил, что она является фальшивой, в ответ на это подозреваемый передал еще одну поддельную купюру. В результате мужчину задержали полицейские.

Маргарита Головатенко