«Любой неудобный вопрос журналистов — повод для Минэкологии задуматься, где мы недоработали»

Министр экологии Татарстана подвел итоги года и рассказал, как будет проходить рекультивация иловых полей казанских очистных сооружений

В новом году Татарстан вместе с федеральным центром потратят больше 5 млрд рублей на проект «Оздоровление Волги», львиная доля от этой суммы уйдет на рекультивацию иловых полей казанских очистных сооружений. Министр экологии Александр Шадриков на традиционной предновогодней пресс-конференции напомнил о знаковых проектах, реализованных министерством в 2021 и поделился планами на 2022 год. Журналистам подробно рассказали, как 130 гектаров зловонных болот вблизи Отар планируется превратить в рекреационную зону. А еще, отвечая на неудобные вопросы, министр признался, почему забуксовал проект питомника для диких видов кошек в Камском Устье и раскрыл причину того, что с Самосыровского полигона порой на весь город несет совсем не фиалками. Не обошлось и без упоминания мусоросжигательного завода — хотя градус этой дискуссии уже практически сошел на нет. Краткий отчет с пресс-конференции — в «Реальном времени».

«Много делается, но предстоит еще многое сделать»

Начиная пресс-конференцию, Александр Шадриков сделал упор на том, что министерство должно быть открытым к журналистам и к обществу.

— Любой неудобный вопрос журналистов — это повод к Минэкологии задуматься о том, что мы не доделали. Много делается, но предстоит еще многое сделать!

После чего и перешел к перечислению сделанного, начав с нацпроектов. В первую очередь упомянул многострадальную свалку в селе Прости — она наконец полностью рекультивирована, и, как рассказал министр, на ее месте уже бьют чистые родники. Полная стоимость этого проекта составила 731 млн рублей, общая площадь восстановленных земель — 15,14 гектара. Еще одна свалка — в Мензелинском районе — тоже полностью рекультивирована и ушло на нее 170 млн рублей.

А всего по нацпроекту «Экология» в 2021 году в республике было освоено 3,34 млрд рублей:

99,2 млн — по проекту «Сохранение уникальных водных объектов»;

445,1 млн — по проекту «Чистая страна» (рекультивация свалок в селе Прости и в Мензелинском районе); 200,5 млн — по проекту «Сохранение лесов» (его ведет Минлесхоз);

2,6 млрд — по проекту «Оздоровление Волги» (реконструкция казанских очистных сооружений и рекультивация их иловых полей, ряд более мелких проектов).

На 2022 год по пяти направлениям планируется освоить уже 5,6 млрд рублей, и это будет самый емкий по финансированию год за весь период действия нацпроекта. 18,3 млн будет потрачено на проект «Защита от негативного воздействия вод», 106,6 млн — на «Сохранение уникальных водных объектов», 200 млн — на «Чистую страну», 108,4 — на «Сохранение лесов» и целых 5,2 млрд — на мегапроект «Оздоровление Волги».

В 2021 году расходы на природоохранные мероприятия в республике составили 11,5 млрд рублей — по этому показателю Татарстан лидирует в ПФО. 3,3 млрд были перечислены по нацпроекту, 1,3 млрд — это республиканские программы, и 6,85 млрд рублей перечислили предприятия республики.

— Это огромная цифра, которая сегодня вкладывается нашими коммерческими предприятиями, и мы видим, насколько они социально ориентированные! — похвалил Шадриков татарстанских коммерсантов и промышленников.

Почему пахнет Самосыровский полигон ТБО?

Продолжается рекультивация Самосыровского полигона ТБО. Здесь уже началась реализация интересного проекта: активной дегазации.

— То, что сегодня вредит качеству воздуха, будет приносить пользу. Из того газа, который оттуда будет выходить, мы будем получать электроэнергию. Реализацию этого проекта мы начали уже в 2021 году, — рассказал министр.

Заработать проект должен в 2023 году. К сегодняшнему дню на проект рекультивации полигона в Самосырово потрачено уже 890,6 млн рублей (шутка ли — здесь на 14 гектарах за многие десятилетия накоплено 1,56 млн тонн осадка!).

Александр Шадриков объяснил: сейчас в процессе рекультивации срезается «шапка» полигона — именно поэтому этот объект и источает периодически специфичное амбре. Без этого, к сожалению, не обойтись, но по достижении проектной конфигурации полигона в его тело больше углубляться не будут.

Кстати, о накоплении мусора. В ответ на очередной вопрос про мусоросжигательный завод министр сообщил: компании из Германии, которые участвовали в оценке этого проекта, признались, что у себя в Дюссельдорфе поставили бы такой, не задумываясь. Так что в части безопасности будущего завода по энергетической утилизации ТБО в Казани вопросов больше пока не возникает.

Сейчас в процессе рекультивации срезается «шапка» полигона. Фото: Ринат Назметдинов

Реконструкция казанских очистных, расчистка фарватера и укрепление берега в Камском Устье

К 2024 году должны закончить реконструкцию биологических очистных сооружений Казани. Сметная стоимость этого мегапроекта 7,14 млрд рублей. Как уже неоднократно говорил министр, во всем объеме сброса сточных вод со 174 очистных сооружений республики казанские обеспечивают целых 42%. И работают они с 1974 года. Так что реконструкция, мягко сказать, назрела давно.

А учитывая, что очищенные воды сбрасываются в Волгу и уходят по ней ниже, к соседям и в конце концов в Астраханскую область, то министр заключает: реконструируя казанские очистные, мы решаем большую экологическую проблему, делаем огромную созидательную работу, и не только на благо республики.

В 2022—2024 гг. планируется проделать серьезную работу на водных объектах республики. Так, 1,27 млрд будет потрачено в 2022—2024 гг. Пойдут они, например, на следующие цели:

339,6 млн рублей — на капремонт гидротехнических сооружений;

221,9 — на берегоукрепительные работы (от обрушения наконец начнут защищать породы в Камском Устье, где за последние годы обрушилось уже 6 метров берега)

78,6 млн — на расчистку и дноуглубление русел рек;

214,9 млн — на расчистку участков Куйбышевского водохранилища в районе Займища и Болгара (дноуглубление судоходного фарватера).

К 2024 году должны закончить реконструкцию биологических очистных сооружений Казани. Фото: Максим Платонов

Граждане жалуются. Но уже меньше

С отдельной гордостью министр рассказывал о результатах работы государственной общественной экологической приемной. В 2019 году министерство получило 13 944 жалобы, в 2020 — 8 739, а в 2021 — 6 211, то есть каждый год идет устойчивое снижение. Жалуются граждане в основном на незаконное размещение отходов (проще говоря, на образование несанкционированных свалок). И за это министр говорит им большое спасибо, но обращает внимание: раз жалоб становится меньше — значит, и свалок тоже!

— Всегда нас беспокоило несанкционированное размещение отходов. Их было больше. Мы слышим жителей, они нас слышат — это диалог, который требуется в любой отрасли. Динамика убыли обращений граждан — почти на треть в год. Думаю, это связано еще и с тем, что каждый год 1—1,3 млн населения Татарстана выходит на наши экологические акции. А если сами убираем — точно потом мусорить не будем! И работа эта имеет положительный эффект еще и в том, что люди начинают по-другому относиться к окружающей среде. Растет сознательность, и об этом говорят сухие цифры! — радовался министр.

Но жалуются Шадрикову не только жители Татарстана. Он рассказал, как получил звонок от своей коллеги, министра экологии Кировской области:

— Она мне звонила и спрашивала: «Вы там что творите? К нам белая река течет!».

Так Александр Шадриков приводил пример предприятий-«антигероев», которые загрязняют водные объекты: в данном случае речь шла о речке Шошме в Балтасинском районе. ООО «Арча» за ее загрязнение уже получило штраф, материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Жалуются Шадрикову не только жители Татарстана. Он рассказал, как получил звонок от своей коллеги, министра экологии Кировской области. Фото: tatarstan.ru

Бездействующий нефтепровод демонтируют, а вопрос с дикими кошками пока повис в воздухе

На 2022 год, как рассказал министр, запланировано решение еще одной многолетней проблемы — удаление бездействующего нефтепровода на месторождении Озерном, который сейчас затоплен Нижнекамским водохранилищем. Начать этот проект планировали еще в 2021 году (по крайней мере, это анонсировалось на прошлогодней предновогодней пресс-конференции). Сейчас уже готова проектная документация.

Министр напомнил: на весь проект потребуется 930 миллионов рублей. 200 млн из них на условиях ГЧП выделяет «РИТЭК-Лукойл». Дело непростое: в любой момент нефтепровод с остатками нефти может прорвать. А учитывая, что в этих местах проводится открытый водозабор, в случае возникновения нефтяного пятна без воды останутся около миллиона человек.

Так что проект по демонтажу поддержало Минприроды России, теперь он включен в нацпроект «Экология» (тоже в «оздоровление Волги»). Протяженность нефтепровода 29 км, демонтировать собираются 23.

А вот еще два анонсировавшихся в прошлом году проекта пока тормозятся. В преддверии года Тигра грустно было узнать, что в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия» республика пока не получил финансирования проект питомника для диких кошек в Камском Устье. Предполагалось, что там будут изучать дикие виды кошек, в том числе барсов, и работать над их воспроизводством. Как рассказал Александр Шадриков, техническое задание на проект уже разработано, сейчас министерство работает над оформлением земельного участка. Но проект пока приостановлен. На вопрос журналистов, можно ли надеяться на то, что дело сдвинется с мертвой точки в 2022 году, министр уклончиво ответил:

— Надеемся, что финансирование будет. Но мы же с вами знаем, что человек предполагает, а бог располагает.

Тишина пока и по проекту подъема затонувших судов из акватории Куйбышевского водохранилища.

Проект по демонтажу поддержало Минприроды России, теперь он включен в нацпроект «Экология». Фото: tatar-inform.ru

Рекультивация иловых полей на казанских очистных сооружениях

Особенно подробно Александр Шадриков остановился на проекте рекультивации иловых полей в Казани. И не случайно: он назрел уже давно. Казанские очистные сооружения работают уже без малого полвека: они введены в эксплуатацию в 1974 году. Тогда же начала работать первая очередь иловых карт. В 1998 году ее эксплуатация закончилась, и начали использовать вторую очередь (она вводилась поэтапно с 1997 года). На иловых полях складируется сырой осадок сточных вод — здесь он должен обезвоживаться и стабилизироваться. С тех пор этот огромный объем городской канализационной органики складируется здесь — за полвека тут накопилось 4,43 млн тонн осадка, который залегает на глубину от 2 до 8,5 метра. Сами иловые карты раскинулись на 94,1 гектара, плюс санитарная зона — все вместе занимает более 130 гектаров. И все это нужно рекультивировать, чтобы в конечном итоге сделать рекреационной зоной.

Комплексные изыскания состояния этой территории провели в 2020 году. Исследовали все: и геофизику, и класс опасности илового осадка, и его бактериологическую опасность. Газо-геохимические исследования, оценка радиационной безопасности, топографическая съемка территории — все это тоже было сделано.

В результате обнаружили признаки нарушения гидроизоляционного слоя — а это значит, что сток с иловых карт просачивается в водоносный горизонт и может попадать в Волгу. Осадок загрязнен бактериологически (в нем найдена кишечная палочка), а на 12 картах в химическом составе ила обнаружены высокие концентрации некоторых химических элементов (в основном металлов — кадмия, меди, никеля, цинка, хрома).

Александр Шадриков рассказал:

— Нужно сделать следующее: защитить от фильтрации воды через тело дамбы, предотвратить загрязнение водохранилища, изолировать подземные воды, защитить от затопления поверхностными водами. Этот проект пилотный. Много было разговоров, проблема длится с семидесятых годов. Иловые поля находятся рядом с Волгой, и это означает не только дискомфорт для Казани, но и накопленный ущерб для Волги. Сегодня мы его должны в кратчайшие сроки ликвидировать.

Подробно Александр Шадриков остановился на проекте рекультивации иловых полей в Казани. Фото: Дмитрий Резнов

И что с этим всем делать?

Как рассказывает министр, вывозить осадок с иловых полей — не вариант: миллионы тонн ила нельзя провозить через город, это гарантированно приведет к тому, что над Казанью надолго повиснет отвратительный запах. Кроме того, дорожное покрытие не выдержит такой нагрузки. Поэтому технология рекультивации иловых карт должна быть такой, чтобы проводить все процессы на месте.

Сначала осадок должен быть обезвожен, потом нужно провести его обеззараживание, следом связать тяжелые металлы, и на протяжении всех этих работ нейтрализовать смрад, чтобы он не стелился над близлежащими микрорайонами. Задача сложная, но на рассмотрение в Минэкологии республики поступило 32 технологии от разных подрядчиков. Двенадцать технологий дошли до обсуждения на научно-техническом совете и пять из них испытали «в полях». Выбирали в итоге из четырех.

Технология компрессии и последующей консервации подразумевала, что поверх илового слоя будет размещено фильтрующее полотно, поверх которого должна быть насыпана масса из песка и камней. Таким образом, благодаря компрессии фильтрат должен был «выдавиться» из осадка сточных вод и перекачаться в канализационную систему. Ил при такой технологии остается на месте накопления (просто сильно спрессовывается. Поверх насыпается грунт. Но эта технология не получила одобрения научно-технического совета, поскольку не предполагает обеззараживания и обезвреживания осадка. Это значит, что грунтовые воды могут быть загрязнены, а гидроизоляционный слой, как мы помним, на старых картах уже нарушен.

Технология стабилизации и реагентной обработки предполагала обезвоживание (путем реконструкции дренажной системы), нейтрализацию патогенной микрофлоры путем внесения негашеной извести (или иного реагента) и стабилизацию осадка с помощью наполнителей (к примеру, цемента). Но это предложение тоже в итоге отвергли: здесь тоже есть опасность загрязнения грунтовых вод, механического повреждения гидроизоляционного слоя (поскольку осадок нужно будет перемешивать), да еще и негашеная известь сама по себе имеет 2-й класс опасности.

Технология компостирования с термическим обезвреживанием выглядела перспективно: ил изымается, направляется на механическое обезвоживание, потом компостируется, обеззараживается и частично высушивается. А потом осадок с низким загрязнением размещается на выделенных участках, а с повышенным — закрывается мембраной, грунтом, щебнем и песком. Но для этого потребовались бы дополнительные площади, и немалые — значит, понадобилось бы внести изменения в Генплан Казани.

И, наконец, геотубирование — проект, который в итоге и был выбран. Апробацию он уже прошел в 2020—2021 гг., на нем и остановились. По этой технологии ил сначала переносится во временную изолированную емкость, в которой с помощью реагентов обеззараживается и обезвреживается. Потом на освободившейся территории создается изолированная площадка. Чтобы уменьшить объем осадка, он размещается в геотубах для обезвоживания. Там же он доводится до нормативных показателей — получается почвогрунт. С помощью этой технологии уже рекультивированы очень сложные объекты в Европе (например, так обезвоживали шламы целлюлозной фабрики в Финляндии, никельного месторождения в Норвегии). В Татарстане озеро Марьино в 2020 году реабилитировали тоже с использованием геотубов). Как будет выглядеть рекультивированная иловая карта — показано на рисунке.

Этапы рекультивации

На решение вопроса заложено 8,125 млрд рублей. В 2021 году, как рассказал министр, уже было потрачено 676 миллионов (из них 548 — из федерального бюджета). На площадку уже завезли шпунты, чтобы остановить диффузный сток в Волгу.

В 2021 году подготовлена площадка для проведения строительных работ, приготовили материалы для протофильтрационной завесы и устроили производственную зону.

С 2022 по 2024 годы будет проводиться технический этап работ. Сначала на каждой иловой карте по очереди проведут обеззараживание илового осадка с использованием ультрафиолета, потом его будут обезвоживать и обезвреживать в геотубах, создадут противофильтрационный экран для защиты подземных водоносных горизонтов и устроят систему пассивной дегазации всего этого объема.

И, наконец, в 2024 году будет начат биологический этап рекультивации — финальное перекрытие полей инертными материалами, перекрытие почвой и засев травы. На биологический этап уйдет еще 4 года.

Впоследствии, как мечтает министр, на месте 94 гектаров смрадных болот вырастет лес, устроят парковую зону. В его речи прозвучало даже слово «пляж» — в общем, Казань с учетом санитарной зоны иловых карт получит больше 130 гектаров полноценной зеленой зоны.

В заключение встречи министр сказал:

— Еще раз хочу сослаться на статистику: уменьшение количества обращений — это результат работы с жителями. Запрос населения на экологию сегодня очень высок. Ведь мы должны уверенность дать нашим детям: что они будут дышать свежим воздухом, пить чистую воду, видеть зеленые леса, любоваться ярким солнцем. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить коллегам: для нас не должно быть неудобных вопросов. И если они появляются — значит, мы в чем-то недоработали.

