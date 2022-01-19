Глава Минзема РТ: «Нежелание наследников регистрировать права приводит к потерям бюджетов»

Фаниль Аглиуллин решил бороться с владельцами «нелегальной» недвижимости с помощью нотариусов — их обяжут передавать архивные данные в Росреестр

Межведомственный розыск владельцев незарегистрированных объектов недвижимости в Татарстане принес очень скромные результаты. Проблему обсудили на итоговой коллегии Министерства земельных и имущественных отношений республики. По официальным данным, в регионе значится 700 тысяч «нулевых» объектов недвижимости, владельцы которых не хотят ставить их на учет, чтобы не платить налоги. В пику им глава МЗИО РТ Фаниль Аглиуллин предложил обязать нотариусов передавать данные о забывчивых богачах напрямую в Росреестр, иначе их могут признать бесхозными. «Гордиев узел» был разрублен и вокруг убыточных ГУП и МУП: они подлежат реорганизации, за исключением 18 госпредприятий.

Вне налогового поля эксплуатируются 700 тысяч объектов

Масштабная ревизия объектов недвижимости и земельных активов, начатая прошлым летом после изменений в федеральном законодательстве, продолжится с новой силой в наступившем году. В фокусе внимания — незарегистрированные объекты недвижимости, которые функционируют в республике вне налогового поля.

Выявлять забывчивых собственников и передавать сведения о них в ЕГРН, согласно закону, должны органы местного самоуправления, но без участия республиканских структур владельцы активов смогут избежать налоговых обременений. Об этом заявил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, выступая на отчетной коллегии ведомства. В ней приняли участие вице-премьер республики Рустам Нигматуллин, председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.



— Одним из источников пополнения бюджета является максимальное вовлечение в оборот объектов недвижимости. С этой целью идет работа по их инвентаризации. Обследовано более 800 тысяч объектов, из них только 8% имеют ранее возникшие права, — сообщил Аглиуллин.

Таким образом, свыше 700 тысяч объектов, среди которых здания и земельные участки, эксплуатируются вне налогового учета и контроля.

Свыше 700 тысяч объектов, среди которых здания и земельные участки, эксплуатируются вне налогового учета и контроля

Глава МЗИО РТ напомнил, что новые полномочия по выявлению незарегистрированных объектов и включение их в базу данных ЕГРН были переданы органам местного самоуправления летом прошлого года. Однако на местах не торопятся бороться с «нелегалами».

«Эта работа идет медленно», — констатировал министр. По его словам, за полгода с момента передачи полномочий было выявлено всего 586 объектов недвижимости, а зарегистрировано право собственности на 630 объектов. Иначе говоря, за первые полгода поиска были обнаружены собственники менее чем 0,01% от всего серого фонда недвижимости.

Кроме того, в ходе инвентаризации было выявлено свыше 20 тысяч объектов, права на которые зарегистрированы на умерших собственников. При этом сами объекты используются и после их смерти.

— Нежелание наследников регистрировать права приводит к значительным потерям местных бюджетов, — заявил Аглиуллин, но так и не назвал приблизительную сумму бюджетной недоимки.

В пику «налоговым уклонистам» глава МЗИО предложил обязать нотариусов передавать данные забывчивых наследников в Росреестр и закрепить эту норму в федеральном законодательстве. «После верификации баз данных Росреестром эта информация позволит начислить имущественный налог», — сообщил он.

Министра поддержала замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова

Управление Росреестра по РТ: прошло полгода, а результат минимальный

Министра поддержала замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова. По ее словам, в ЕГРН отсутствует информация о 700 тысячах объектов недвижимости: «Считаем, что это очень много и очень плохо не только для бюджета, но и для самих собственников. Информации об их имуществе нет ни в одной государственной базе данных». Чтобы собрать недостающие сведения о собственниках нелегальных объектов, республиканские органы провели подготовительную работу.

— Еще до выхода закона была проведена сверка данных из разных ведомственных баз. Списки с выявленными объектами были направлены главам городов и районов. Вместе с этим направлены рекомендации как заставить собственника зарегистрировать объект. Прошло полгода с момента вступления в силу закона, но как вы видите, результат минимальный по наполнению налоговой базы. Большинство органов самоуправления фактически проигнорировали эту работу, — указала Бурганова.

Позднее она пояснила «Реальному времени», как будет работать альтернативная схема с нотариусами. «Мы поставили задачу, чтобы в 2022 году более активно начать работать. Нотариусы должны будут поднять архивные документы. В случае, если они находят и выявляют таких наследников, они обязаны будут направить запросы в МВД, ЗАГС, после получения ответов проект решения направят правообладателю. И если в течение 45 дней от него не поступает возражений, тогда решение о выявлении правообладателя направляется в Росреестр. Но мы не регистрируем право собственности, а только вносим сведения о правообладателе, чтобы начислить налог», — рассказала она.

То есть распоряжаться объектом недвижимости потенциальный собственник не сможет, пока не оформит право собственности. Не исключено, что «нулевая» недвижимость может быть признана бесхозной, и тогда он точно ее лишится.

По итогам III квартала 44 ГУП — убыточны, а у 24 ГУП наблюдается закредитованность, сообщил глава МЗИО РТ

ГУПам и МУПам прописали ликвидацию

Остается неудовлетворительным и финансовое состояние ГУП и МУП. По итогам III квартала 44 ГУП — убыточны, а у 24 ГУП наблюдается закредитованность, сообщил глава МЗИО РТ. Кроме того, они не выполняют обязанности по направлению 30% чистой прибыли в бюджет. Министр сообщил, что в планах значится сохранение всего двух ГУП и 16 МУП.

— Остальные подлежат ликвидации или реорганизации, — объявил Фаниль Аглиуллин, но не назвал названия предприятий.

Беспокоит и прирост количества убыточных АО с 50-процентным госучастием. За последний год их количество выросло с 15 до 19. «Для преодоления негативной тенденции необходимо усилить ответственность отраслевых министерств, а членов советов директоров привлекать к субсидиарной ответственности», — считает министр.

Еще одна важная новость прозвучала по поводу споров вокруг оценки кадастровой стоимости земли, которая является базой для начисления налогов и арендной платы. По данным МЗИО РТ, в Верховном суде РТ находится 381 дело об оспаривании кадастровых цен. Речь идет почти о 600 земельных участках и 90 объектах капитального строительства. По словам Фаниля Аглиуллина, во время разбирательства заявители предоставляют отчет об оценке, выполненный частными компаниями.

«Их деятельность не всегда соответствует принципам объективности», — считает министр. Сейчас принято решение о проведении экспертизы только государственными судебными организациями, предупредил он.