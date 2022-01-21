День в истории: Маяковский в Казани, смерть Ленина и первая атомная подлодка

Чем примечательна дата 21 января

Фото: Владимир Лаптев, из фондов НМ РТ/kazan-journal.ru

Сегодня, 21 января, в мире — Международный день аспиранта, в России — День инженерных войск. В разные годы и столетия в этот день в Москве на Болотной площади казнили Емельяна Пугачева, завершилась Парижская мирная конференция по итогам Первой мировой войны, в нашей стране решили основать Главный ботанический сад Академии наук СССР, в США спустили на воду первую в мире атомную подводную лодку «Наутилус». Родились: американский изобретатель оружия Джон Браунинг, русский целитель Григорий Распутин, советский писатель Олег Волков, французский кутюрье Кристиан Диор, советский хореограф, балетмейстер Игорь Моисеев. Умерли: русский художник и архитектор Александр Брюллов, писатель Александр Герцен, вождь революционеров Владимир Ленин, английский писатель Джордж Оруэлл, казанский химик Александр Арбузов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Рогозин в Казани, «Матч звезд» и митинг пострадавших от «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»



21 января 1927 года в Казанском университете выступил советский поэт Владимир Маяковский. Он прочел поэму «Владимир Ильич Ленин», а позже посетил редакцию газеты «Красная Татария» на улице Театральной. Вечером он выступал в кинотеатре «Колос» (ныне Татарский драматический театр им. К. Тинчурина на улице Горького, 13). В Казань Маяковский прибыл днем ранее и представил в университете доклад «Лицо левой литературы», где дал оценку творчества Бориса Пастернака, Василия Каменского, Николая Асеева и других. Во второй день визита он делился впечатлениями от путешествий по городам Европы и Америки.

21 января 2012 года на тот момент российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил Казанский вертолетный завод, осмотрел механообрабатывающее производство. В сборочном цехе КВЗ ему продемонстрировали вертолеты, которые строили для ВВС Индии. Также он ознакомился с экспозициями ОАО «ПОЗИС» и судостроительного завода им. Горького.

Фото: realnoevremya.ru

В тот же день и год в Казани состоялся «Матч звезд» Ассоциации студенческого баскетбола. В пятом по счету турнире традиционно сошлись команды «Восток» и «Запад», составленные из лучших игроков команд-участниц чемпионата АСБ. Матч завершился победой сборной команды Запада.

21 января 2017 года в парке им. Тинчурина в Казани прошел согласованный с мэрией города митинг предпринимателей-погорельцев Татфондбанка и «ИнтехБанка». Участники требовали санировать оба проблемных банка, провести расследование и определить виновных в кризисе, а также признать пострадавшими вкладчиков «ТФБ Финанса». В сентябре 2021 года экс-главу ТФБ Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии. Четыре года потребовалось следствию, чтобы распутать клубок махинаций и должностных нарушений, приведших к финансовой катастрофе. Вахитовский суд Казани признал Роберта Мусина виновным по шести эпизодам. Среди них выдача кредитов компаниям, аффилированным с главой банка, получение кредита на 3,1 млрд рублей в ЦБ по подложному залогу, массовый вывод залогов на 20 млрд незадолго до краха банка.

Фото: Олег Тихонов

Казнь Пугачева, смерть Ленина и основание главного Ботанического сада

21 января 1775 года в Москве на Болотной площади казнили донского казака, предводителя Крестьянской войны 1773—1775 годов Емельяна Пугачева. Назвавшись «императором Петром III», он поднял восстание яицких (уральских) казаков, которое очень быстро превратилось в крупное крестьянское восстание, пожалуй, самое большое в истории дореволюционной России. Осенью 1774 года Пугачев был разбит в битве у Солениковой ватаги и с остатками войска бежал. Но он не знал о заговоре казацких полковников, решивших в обмен на выдачу заговорщика получить от правительства помилование. В сентябре 1774 года Емельян Пугачев был передан властям. В начале ноября его перевезли в Москву. Вместе с ним для генерального следствия были доставлены плененные участники восстания. Следствие велось особой следственной комиссией Тайной экспедиции Сената. После нескольких заседаний суд приговорил Пугачева к смертной казни.

Источник: kulturologia.ru

21 января 1924 года в усадьбе Горки Московской губернии скончался советский политический деятель мирового масштаба, лидер большевиков и один из организаторов Октябрьской революции 1917 года в России Владимир Ленин. После революции он заключил мирный договор с Германией, признал независимость Финляндии, основал Красную Армию и III Коммунистический Интернационал. Ленин изменил политику военного коммунизма на новую экономическую политику (НЭП), направленную на рост народного хозяйства. В 1923 году написал свои последние работы: «О кооперации», «Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в которых предлагал свое видение экономической политики Советского государства и меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. После чего состояние его здоровья резко ухудшилось, что привело к его смерти. Тело вождя мирового пролетариата находится в мавзолее на Красной площади в Москве.

Фото: minsknews.by

21 января 1945 года Совет народных комиссаров принял решение об основании в Москве Главного ботанического сада, приуроченное к 220-летию Академии наук СССР. Решение знаменовало собой начало новой эпохи созидательной мирной жизни. Днем рождения сада считается 14 апреля 1945 года — дата принятия Президиумом Академии наук СССР развернутой программы по строительству объекта. В мае того же года под реализацию проекта была выделена территория площадью 361,35 гектара Останкинского лесопаркового массива. Основателем и первым директором Главного ботанического сада на протяжении 35 лет был академик Николай Васильевич Цицин. Планировку сада разработал архитектор И.М. Петров под руководством академиков Н.В. Цицина и А.В. Щусева.



Фото: wikipedia.org

Кораблекрушение RMS Tayleur, Парижская мирная конференция, спуск первой в мире атомной подлодки

21 января 1854 года произошла одна из первых крупных катастроф морского пассажирского транспорта, не связанная с военными действиями — кораблекрушение RMS Tayleur. Для своего времени корабль был крупным, мощным, скоростным и технически продвинутым пассажирским судном. 19 января оно отправилось в свое первое плавание, а 21 января село на мель и затонуло, погрузившись на глубину 18 метров недалеко от небольшого острова Ламбей, ныне Ирландия, близ Дублина. В результате аварии погибли 362 человека, 290 удалось спастись. Основной причиной трагедии стал человеческий фактор. Как впоследствии показали четыре следственных процесса, команда корабля (71 человек) была набрана из случайных или малоквалифицированных моряков. Из 71 только 37 были профессиональными матросами, причем 10 из них практически не владели английским, некоторые записались матросами с целью получить бесплатный билет в Австралию.

Источник: wikipedia.org

В 1920 году завершилась Парижская мирная конференция по итогам Первой мировой войны, созванная державами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров с побежденными государствами. Она проходила при участии 27 государств. В ходе конференции были подготовлены мирные договоры с Германией (Версальский договор), Австрией (Сен-Жерменский договор), Болгарией (Нёйиский договор), Венгрией (Трианонский договор) и Османской империей (Севрский мирный договор).

21 января 1954 года с верфи Гротона американского штата Коннектикут в присутствии президента США Эйзенхауэра на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку. Идея боевого применения подводного судна, высказанная впервые еще Леонардо да Винчи, была популяризирована в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», написанном в 1870 году. В романе описывается подводная лодка «Наутилус», которая таранит и уничтожает надводные корабли, используя металлический «бивень», располагающийся на носу лодки. Ни о каких прототипах торпед или иного оружия в романе речи не шло. Впервые действующий образец подводной лодки был создан в 1620 году для короля Англии Джеймса голландским инженером Корнелиусом ван Дреббелем — в Лондоне была построена и успешно испытана в Темзе весельная подводная лодка. Влияние романа «20 тысяч лье под водой» на умы было столь сильно, что первую атомную подводную лодку назвали в честь «Наутилуса» Жюля Верна, а еще через 8 месяцев она была принята на вооружение ВМС США. При длине — 97 метров и ширине 8,2 метра, лодка имела водоизмещение 4 092 тонны. Она провела рекордное на тот момент для американцев время под водой без всплытия и показала наибольшую скорость под водой — до 20 узлов. «Наутилус» стал также первой субмариной, которая прошла Северный полюс подо льдами Арктики 3 августа 1958 года.

Фото: wikipedia.org