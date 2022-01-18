День в истории: создание авиакомпании «Татарстан», прорыв блокады Ленинграда и первое кабаре в Берлине

Чем примечательна дата 18 января

Сегодня, 18 января, крещенский сочельник и День рождения детского телевидения в России. В разные годы и столетия в эту дату английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова, в Москве открылся Большой театр, а в Берлине — первое кабаре, было провозглашено создание Германской империи, вышел на экраны фильм «Броненосец «Потемкин»», была прорвана блокада Ленинграда, американские врачи обязали производителей табака писать о вреде сигарет на упаковках. Родились французский просветитель Шарль Монтескье, русский композитор, член «Могучей кучки» Цезарь Кюи, английский писатель, автор «Винни-Пуха» Аллан Милн, русский корабельный инженер Иван Бубнов, русский советский поэт, сценарист Александр Безыменский. Умерли английский писатель Редьярд Киплинг, советский киноактер Валентин Зубков, татарский писатель Афзал Шамов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Четыре отделения института Бутлерова, авиакомпания «Татарстан» и «теплый» температурный рекорд



В 1929 году правление Казанского университета поддержало ходатайство Казанского отделения постоянного комитета Менделеевских съездов перед Главнаукой о создании с 1 октября научно-исследовательского химического института имени А.М. Бутлерова в составе четырех отделений: неорганической химии (заведующий — профессор А.Я. Богородский), органической химии (заведующий — профессор А.Е. Арбузов), физической химии (заведующий — профессор А.Ф. Герасимов), аналитической химии (заведующий — профессор А.М. Васильев).

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В 1991 году приказом министра гражданской авиации СССР была создана авиакомпания «Татарстан», во время рыночных реформ ставшая акционерным обществом. Была лишена лицензии в 2013 году. На руинах компании был создан перевозчик «Ак Барс Аэро», который не пережил финансовых проблем. В настоящее время статусом регионального авиаперевозчика с базированием в Казани обладает авиакомпания «ЮВТ Аэро». Авиакомпания была основана в Бугульме 9 апреля 2015 года после прекращения деятельности в январе этого же года авиакомпании Ак Барс Аэро, основной флот и руководящий состав которой перешёл в ЮВТ Аэро.

18 января 2020 года в Казани был побит температурный рекорд. Максимальная температура воздуха в столице Татарстана составила +2,8 градуса. До этого высокий показатель температуры был зафиксирован 16 января. Тогда температура воздуха составила +2,6 градуса. Из-за теплой для зимы погоды татарстанская митрополия РПЦ отказалась от организации купаний в праздник Крещения Господня на Казанке. Лед на реке был опасно тонок. В районе храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя толщина льда не превышала 21 сантиметра.

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Открытие Большого театра, премьера фильма «Броненосец Потемкин» и прорыв блокады Ленинграда

18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра. В 1776 году императрица Екатерина II предоставила право на создание русского театра в Москве губернатору П. Урусову. Но в 1780 году пожар уничтожил первый театр. Огонь не пощадил и следующих зданий — на Петровке (он сгорел в 1805-ом) и на Арбатской площади (в 1808-ом). В 1818 году Петербургская Академия наук объявила конкурс проектов московского театра. Лучшая работа принадлежала Алексею Михайлову — ректору Академии. Русский архитектор Осип Бове доработал проект, и новое строительство началось в 1821 году. Театр опять вернулся на Петровку. В 1853 году он тоже загорелся, правда, здание пострадало частично. В конкурсе проектов восстановления театра победил А. Кавос. Театр украсила скульптурная группа Аполлона, созданная известным русским скульптором Петром Клодтом. Снова Большой театр открылся в 1856 году и сохранил внешний вид до нынешнего времени.

В 1926 году состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин» — немой черно-белый художественный фильм, снятый Сергеем Эйзенштейном на киностудии «Мосфильм» в 1925 году. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в июне 1905 года — тогда на броненосце «Потемкин» команда подняла восстание и захватила корабль. Триумфальное шествие фильма началось с кинотеатра «Художественный» на Арбате в Москве, который тогда назывался «Государственный Электротеатр». Первые зрители, пришедшие туда 18 января 1926 года на премьеру, были поражены не только фильмом, но и премьерной обстановкой. Весь служебный персонал, от билетера до киномеханика, был одет в морскую форму, а фасад кинотеатра напоминал большую модель военного корабля.

Фото wikipedia.org

18 января 1943 года в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Хотя город оставался осажденным еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всем Ленинградском фронте. 872-дневная блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го. По плану Адольфа Гитлера, город должны были стереть с лица земли, а оборонявшие его войска — уничтожить. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. С 13 сентября начался артобстрел города, который продолжался всю войну. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. В городе работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. На заводах работали подростки — они заменили отцов, ушедших на фронт. Окончательно блокада была снята 27 января 1944 года.

Будущая столица Перу, первое кабаре в Берлине и предупреждения на пачках сигарет

18 января 1535 года испанский конкистадор Франсиско Писсаро-и-Гонсалес основал город Сьюдад-де-лос-Рейес, что в переводе с испанского означает «город королей». Индейцы племени кечуа реку, протекающую возле города, называли Римак — «говорливая река». Отсюда образовалось другое название города — Лима. Именно так сейчас величают столицу республики Перу.

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В 1901 году в Берлине открылось первое кабаре. Впервые такое развлекательное заведение появилось в 1881 году в Париже, а 1889 году там же было открыто знаменитое кабаре «Мулен Руж», ставшее классикой жанра. В Берлине открылось Alexanderplatz кабаре «Uberbrettl», создание которого восходило своими идеологическими корнями в «Сверхчеловека» Ницше. Владелец кабаре Эрнст фон Вольцоген мечтал создать новый вид развлекательных заведений, со сцены которого можно было бы воспитывать «сверхчеловека».

18 января 1964 года американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья. Первым из европейцев об обычае табакокурения узнал Колумб, увидев это в индейском селении в своей экспедиции. Участник экспедиции, монах Панэ, привез табачные семена в Европу в конце 15 века и стал выращивать это растение сначала как декоративное, а потом и для курения. Довольно быстро курение стало модным явлением, и в конце 16 — начале 17 веков оно распространилось из Европы на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок. Табачный дым содержит никотин и гармин. Это вещества-алкалоиды, которые стимулируют центральную нервную систему, вызывают слабую эйфорию, включают временное снятие усталости, сонливости, вялости, временно повышают работоспособность. Однако медицинские исследования указывают на явную связь табакокурения с такими заболеваниями как рак и эмфизема легких, заболеваний сердечной системы. Постоянное курение вызывает сильную зависимость и оказывает устойчивое негативное воздействие на здоровье курящего.