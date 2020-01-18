В Казани сегодня побит новый температурный рекорд

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани сегодня, 18 января, побит очередной температурный рекорд.

По данным авиационной метеостанции Казань-Сокол максимальная температура воздуха в столице Татарстана составила +2,8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2001 году, тогда температура воздуха поднялась до +2,2 градусов.

Напомним, это не первый температурный рекорд на неделе. Новый показатель был зафиксирован в четверг, 16 января. Тогда температура воздуха достигла +2,6°С.

