Крещенские купания на Казанке отменили из-за тепла

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанская митрополия РПЦ отказалась от организации купаний в праздник Крещения Господня на Казанке. Лед на реке опасно тонок.

В пятницу на совещании в Казани было объявлено, что в районе храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя толщина льда не превышает 21 сантиметр.

«Структура льда неоднородная, имеются многочисленные промоины. Исходя из этого комиссия приняла решение отменить крещенские купания на реке Казанка», сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Казанцам, желающим исполнить омовение, посоветовали отправиться к Никольскому храму в поселке Красная Горка и храму Казанской иконы Божией Матери в поселке Мирный. Также будет оборудована закрытая купель в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Савиново.

Иордани также будут оборудованы в Раифском и Свияжском монастырях.

Год назад в Камско-Полянском районе решили отказаться от вырубки иордани на Каме из-за тонкого льда.