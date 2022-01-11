Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 45 недель работы
В начале марта 2021 года колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня эксперт предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта 2021 по 6 января 2022 года.
Чрезвычайная волатильность и нервозность на фондовых рынках США сохраняются уже больше месяца. Наш портфель, как следствие, замедлил рост, продолжив терять в своем объеме.
Как поживает портфель?
- + AMD: на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 136,23 доллара за акцию (примерно 10 489,7 рубля по курсу 77). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 51,72 доллара на акцию (+61,2%).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 121,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 52 448,5 рубля. Плюс 20 608,5 рубля или 64,7 %.
- + NVIDIA: На момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 281,78 доллара за акцию (примерно 21 697 рублей по курсу 77). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 127,12 доллара (примерно 86 788,24 рубля по курсу 77). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 578,54 доллара на пакет (+105,46 %).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 45 453,24 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 86 788,24 рубля. Плюс 45 453,24 рубля или 110 %.
- + Service Now Inc.: на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 574 доллара за акцию (примерно 44 198 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 40,54 доллара на акцию (+7,6%).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 002 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 44 198 рублей. Плюс 4 002 рубля или 10 %.
- — Palantir Technologies: Как уже писалось ранее в наших обзорах, инвестиции в этого эмитента не оправдали надежды — долгое время акции были спокойной гаванью, удерживая свою стоимость и демонстрируя небольшой рост, но после нескольких месяцев теперь стабильно в минусе, не проваливаясь, но постоянно снижаясь. Было принято решение выйти из этого эмитента.
30.12.2021 мы продали все имеющиеся в портфеле 10 акций по цене 18,69 доллара за штуку. Приобрели мы эти акции по 23,88 доллара рублей за штуку. Фиксируем минус за все время работы в размере 5,19 доллара на акцию. В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы потеряли 360,87 рубля с акции (-20%). Таким образом, у нас высвободилось 186,9 доллара (или 14 391,3 рубля по курсу 77) для дальнейшей работы.
- + Tesla: на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 1064,7 доллара за акцию (примерно 81 982 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 389,2 доллара на акцию (+57,61%).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 31 083 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 81 982 рубля. Плюс 31 083 рубля или 61 %.
- + Alphabet Inc.: на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 2 755 доллара за акцию (примерно 212 135 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 733,1 доллара на акцию (+36,26 %).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 59 785 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 212 135 рублей. Плюс 59 785 рублей или 39,24 %.
- + EOG Resources: на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 95,5 доллара за акцию (примерно 7 353,5 рубля по курсу 77). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 21,58 доллара на акцию (+29,2%).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 846,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 132 363 рубля. Плюс 33 237 рублей или 33,53 %.
- — Albemarle Corporation (ALB): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 233,38 доллара за акцию (примерно 17 970 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 3,36 доллара на акцию (-1,42 %).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 546 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 17 970 рублей. Плюс 546 рублей или 3,13 %.
- + Lattice Semiconductor Corporation (LSCC): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 70,97 доллара за акцию (примерно 5 465 рублей по курсу 77). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 9,1 доллара на акцию (+14,7 %).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 911,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 16 395 рублей. Плюс 2 734,1 рубля или 20 %.
- — Livent Corporation (LTHM): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 23,73 доллара за акцию (примерно 1 827,21 рубля по курсу 77). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,14 доллара на акцию (-4,6 %).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 3,22 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 790,47 рубля. Минус 22,53 рубля или 0,17 %.
- — Monolithic Power Systems Inc (MPWR): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 465,61 доллара за акцию (примерно 35 851 рубль по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 22,72 доллара на акцию (-4,65 %).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 90 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 35 851 рубль. Минус 90 рублей или 0,25 %.
- + ON Semiconductor Corporation (ON): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 67,25 доллара за акцию (примерно 5 178,25 рубля по курсу 77). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,89 доллара на акцию (+51,6 %).
В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 913,35 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 36 247,75 рубля. Плюс 13 393,45 рубля или 58,6 %.
- + NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 227 долларов за акцию (примерно 17 479 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 18,88 доллара на акцию (+9 %).
В рублях (курс ослабел), мы прибавляем в моменте 2 182,18 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 17 479 рублей. Плюс 2 182,18 рубля или 14,27 %.
После покупок новых акций и продажи депозитартных расписок Hyundai Motor Company у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 540,34 доллара (примерно 41 606,18 рубля по курсу 77 на 06.01.2022).
Промежуточные результаты:
В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Сорок пять недель спустя, мы видим его рост до 802 645 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 308 453 рубля или 62,4 %.
Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).
В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Сорок пять недель спустя 10 423,97 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 3 865 долларов или 59 %.
Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.
Справка
В обзоре представлена динамика стоимости виртуального портфеля ценных бумаг. Материал не является рекламой, в том числе эмитентов. Составление идентичного или аналогичного портфеля не может гарантировать доходности, вся ответственность лежит на частном инвесторе. Мнение автора может не совпадать с позицией «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым