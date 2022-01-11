Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 45 недель работы

В начале марта 2021 года колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня эксперт предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта 2021 по 6 января 2022 года.

Чрезвычайная волатильность и нервозность на фондовых рынках США сохраняются уже больше месяца. Наш портфель, как следствие, замедлил рост, продолжив терять в своем объеме.

Как поживает портфель?

+ AMD: на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 136,23 доллара за акцию (примерно 10 489,7 рубля по курсу 77). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 51,72 доллара на акцию (+61,2%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 121,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 52 448,5 рубля. Плюс 20 608,5 рубля или 64,7 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 136,23 доллара за акцию (примерно 10 489,7 рубля по курсу 77). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 51,72 доллара на акцию (+61,2%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 121,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : На момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 281,78 доллара за акцию (примерно 21 697 рублей по курсу 77). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 127,12 доллара (примерно 86 788,24 рубля по курсу 77). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 578,54 доллара на пакет (+105,46 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 45 453,24 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 86 788,24 рубля. Плюс 45 453,24 рубля или 110 % .

На момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 281,78 доллара за акцию (примерно 21 697 рублей по курсу 77). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 127,12 доллара (примерно 86 788,24 рубля по курсу 77). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 578,54 доллара на пакет (+105,46 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 45 453,24 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 574 доллара за акцию (примерно 44 198 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 40,54 доллара на акцию (+7,6%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 002 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 44 198 рублей. Плюс 4 002 рубля или 10 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 574 доллара за акцию (примерно 44 198 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 40,54 доллара на акцию (+7,6%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 002 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . — Palantir Technologies : Как уже писалось ранее в наших обзорах, инвестиции в этого эмитента не оправдали надежды — долгое время акции были спокойной гаванью, удерживая свою стоимость и демонстрируя небольшой рост, но после нескольких месяцев теперь стабильно в минусе, не проваливаясь, но постоянно снижаясь. Было принято решение выйти из этого эмитента.



30.12.2021 мы продали все имеющиеся в портфеле 10 акций по цене 18,69 доллара за штуку. Приобрели мы эти акции по 23,88 доллара рублей за штуку. Фиксируем минус за все время работы в размере 5,19 доллара на акцию. В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы потеряли 360,87 рубля с акции (-20%). Таким образом, у нас высвободилось 186,9 доллара (или 14 391,3 рубля по курсу 77) для дальнейшей работы.

Как уже писалось ранее в наших обзорах, инвестиции в этого эмитента не оправдали надежды — долгое время акции были спокойной гаванью, удерживая свою стоимость и демонстрируя небольшой рост, но после нескольких месяцев теперь стабильно в минусе, не проваливаясь, но постоянно снижаясь. Было принято решение выйти из этого эмитента. 30.12.2021 мы продали все имеющиеся в портфеле 10 акций по цене 18,69 доллара за штуку. Приобрели мы эти акции по 23,88 доллара рублей за штуку. Фиксируем минус за все время работы в размере 5,19 доллара на акцию. В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы потеряли 360,87 рубля с акции (-20%). Таким образом, у нас высвободилось 186,9 доллара (или рубля по курсу 77) для дальнейшей работы. + Tesla : на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 1064,7 доллара за акцию (примерно 81 982 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 389,2 доллара на акцию (+57,61%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 31 083 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 81 982 рубля. Плюс 31 083 рубля или 61 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 1064,7 доллара за акцию (примерно 81 982 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 389,2 доллара на акцию (+57,61%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 31 083 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 2 755 доллара за акцию (примерно 212 135 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 733,1 доллара на акцию (+36,26 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 59 785 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 212 135 рублей. Плюс 59 785 рублей или 39,24 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 2 755 доллара за акцию (примерно 212 135 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 733,1 доллара на акцию (+36,26 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 59 785 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources : на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 95,5 доллара за акцию (примерно 7 353,5 рубля по курсу 77). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 21,58 доллара на акцию (+29,2%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 846,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 132 363 рубля. Плюс 33 237 рублей или 33,53 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 95,5 доллара за акцию (примерно 7 353,5 рубля по курсу 77). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 21,58 доллара на акцию (+29,2%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 846,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет . — Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 233,38 доллара за акцию (примерно 17 970 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 3,36 доллара на акцию (-1,42 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 546 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 17 970 рублей. Плюс 546 рублей или 3,13 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 233,38 доллара за акцию (примерно 17 970 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 3,36 доллара на акцию (-1,42 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 546 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . + Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 70,97 доллара за акцию (примерно 5 465 рублей по курсу 77). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 9,1 доллара на акцию (+14,7 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 911,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 16 395 рублей. Плюс 2 734,1 рубля или 20 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 70,97 доллара за акцию (примерно 5 465 рублей по курсу 77). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 9,1 доллара на акцию (+14,7 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 911,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет . — L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 23,73 доллара за акцию (примерно 1 827,21 рубля по курсу 77). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,14 доллара на акцию (-4,6 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 3,22 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 790,47 рубля. Минус 22,53 рубля или 0,17 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 23,73 доллара за акцию (примерно 1 827,21 рубля по курсу 77). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,14 доллара на акцию (-4,6 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 3,22 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . — Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 465,61 доллара за акцию (примерно 35 851 рубль по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 22,72 доллара на акцию (-4,65 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 90 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 35 851 рубль. Минус 90 рублей или 0,25 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 465,61 доллара за акцию (примерно 35 851 рубль по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 22,72 доллара на акцию (-4,65 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 90 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет . + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 67,25 доллара за акцию (примерно 5 178,25 рубля по курсу 77). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,89 доллара на акцию (+51,6 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 913,35 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 36 247,75 рубля. Плюс 13 393,45 рубля или 58,6 % .

на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 67,25 доллара за акцию (примерно 5 178,25 рубля по курсу 77). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,89 доллара на акцию (+51,6 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 913,35 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет . + NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 06.01.2022 торговались по 227 долларов за акцию (примерно 17 479 рублей по курсу 77). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 18,88 доллара на акцию (+9 %).



В рублях (курс ослабел), мы прибавляем в моменте 2 182,18 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 17 479 рублей. Плюс 2 182,18 рубля или 14,27 % .

После покупок новых акций и продажи депозитартных расписок Hyundai Motor Company у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 540,34 доллара (примерно 41 606,18 рубля по курсу 77 на 06.01.2022).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Сорок пять недель спустя, мы видим его рост до 802 645 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 308 453 рубля или 62,4 %.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Сорок пять недель спустя 10 423,97 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 3 865 долларов или 59 %.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин