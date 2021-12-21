Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 42 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня эксперт предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта по 17 декабря этого года.

Чрезвычайная волатильность и нервозность на фондовых рынках США сохраняются уже месяц, на прошлой неделе прошло заседание ФРС, на котором было объявлено, что в следующем году грядет повышение ключевой ставки. Помимо этого, ускорится сворачивание проводимой стимулирующей денежно-кредитной политики. Наш портфель, как следствие, замедлил рост, продолжив терять в своем объеме.

Как поживает портфель?



+ AMD: на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 137,75 доллара за акцию (примерно 10 193,5 рубля по курсу 74). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 53,24 доллара на акцию (+63%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 3 825,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 50 967,5 рубля. Плюс 19 127,5 рубля или 60% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 137,75 доллара за акцию (примерно 10 193,5 рубля по курсу 74). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 53,24 доллара на акцию (+63%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 3 825,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : На момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 278,01 доллара за акцию (примерно 20 572,74 рубля по курсу 74). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 112,04 доллара (примерно 82 290,96 рубля по курсу 74). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 563,46 доллара на пакет (+102,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 40 955,96 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 82 290,96 рубля. Плюс 40 955,96 рублея или 99% .

На момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 278,01 доллара за акцию (примерно 20 572,74 рубля по курсу 74). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 112,04 доллара (примерно 82 290,96 рубля по курсу 74). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 563,46 доллара на пакет (+102,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 40 955,96 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 615,63 доллара за акцию (примерно 45 556,62 рубля по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 82,17 доллара на акцию (+15,4%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 360,62 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 45 556,62 рубля. Плюс 5 360,62 рубля или 13,37% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 615,63 доллара за акцию (примерно 45 556,62 рубля по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 82,17 доллара на акцию (+15,4%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 360,62 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . — Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 19,06 доллара за акцию (примерно 1 410 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,84 доллара на акцию (-20,2%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 390 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 14 100 рублей. Минус 3 900 рублей или 21,6% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 19,06 доллара за акцию (примерно 1 410 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,84 доллара на акцию (-20,2%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 390 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет . + Tesla : на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 932,57 доллара за акцию (примерно 69 010,2 рубля по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 257 долларов на акцию (+38%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 18 111,2 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 69 010,2 рубля. Плюс 18 111,2 рубля или 35,6% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 932,57 доллара за акцию (примерно 69 010,2 рубля по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 257 долларов на акцию (+38%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 18 111,2 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 2 834,5 доллара за акцию (примерно 209 753 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 812,59 доллара на акцию (+40,2%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 57 403 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 209 753 рубля. Плюс 57 403 рубля или 37,7% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 2 834,5 доллара за акцию (примерно 209 753 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 812,59 доллара на акцию (+40,2%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 57 403 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources : на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 84 доллара за акцию (примерно 6 216 рублей по курсу 74). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 10,08 доллара на акцию (+13,63%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 709 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 111 888 рублей. Плюс 12 762 рубля или 12,9% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 84 доллара за акцию (примерно 6 216 рублей по курсу 74). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 10,08 доллара на акцию (+13,63%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 709 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет . — Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 229,87 доллара за акцию (примерно 17 010 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 6,87 доллара на акцию (-2,9%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 414 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 17 010 рублей. Минус 414 рублей или 2,37% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 229,87 доллара за акцию (примерно 17 010 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 6,87 доллара на акцию (-2,9%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 414 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . + Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 72,11 доллара за акцию (примерно 5 336 рублей по курсу 74). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 10,24 доллара на акцию (+16,55%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 782,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 16 008 рублей. Плюс 2 347,1 рубля или 17,2% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 72,11 доллара за акцию (примерно 5 336 рублей по курсу 74). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 10,24 доллара на акцию (+16,55%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 782,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет . — L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 23,59 доллара за акцию (примерно 1 745,6 рубля по курсу 74). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,28 доллара на акцию (-5,14%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 84,83 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 219,2 рубля. Минус 593,8 рубля или 4,63% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 23,59 доллара за акцию (примерно 1 745,6 рубля по курсу 74). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,28 доллара на акцию (-5,14%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 84,83 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . — Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 482,99 доллара за акцию (примерно 35 741 рубль по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,34 доллара на акцию (-1,1%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 200 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 35 741 рубль. Минус 200 рублей или 0,55% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 482,99 доллара за акцию (примерно 35 741 рубль по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,34 доллара на акцию (-1,1%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 200 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет . + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 61,99 доллара за акцию (примерно 4 587 рублей по курсу 74). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 17,63 доллара на акцию (+39,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 322,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 32 109 рублей. Плюс 9 254,7 рубля или 40,5% .

на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 61,99 доллара за акцию (примерно 4 587 рублей по курсу 74). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 17,63 доллара на акцию (+39,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 322,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет . + NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 17.12.2021 торговались по 218,71 доллара за акцию (примерно 16 184,54 рубля по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 10,59 доллара на акцию (+5,1%).



В рублях (курс укрепился), мы прибавляем в моменте 887,72 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 16 184,54 рубля. Плюс 887,72 рубля или 5,8% .

После покупок новых акций и продажи депозитартных расписок Hyundai Motor Company, у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 540,34 доллара (примерно 39 985,16 рубля по курсу 74 на 17.12.2021).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Сорок две недели спустя, мы видим его рост до 752 823 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 258 631 рубль или 52,33%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Сорок две недели спустя 10 173,32 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 3 614,39 доллара или 55,1%.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин