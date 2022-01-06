«IT-технологии продолжили свое проникновение в бизнес-процессы»

Бизнес-блиц «Реального времени»: как в 2021 году развивался IT-сектор и какие тренды будут развиваться в 2022

Фото: Максим Платонов

В Новый год все подводят итоги. «Реальное время» обратилось к игрокам разных отраслей экономики, чтобы они оценили, что произошло в их сфере в 2021 году, что мешало им развиваться, а что помогало, и развития каких трендов они ждут от 2022-го. Cергей Соловьев, заместитель генерального директора ГК ICL, директор сервисно-продуктового кластера, рассказывает нам о положении дел на рынке IT в России.

«Спрос на IT-специалистов значительно превышает предложение»

Пандемия в разы ускорила процессы цифровой трансформации еще в 2020 году. В 2021 году эта тенденция сохранилась: IT-технологии продолжили свое проникновение в бизнес-процессы, а IT-функция перешла из разряда optional в неотъемлемый фактор роста компаний.

Спрос на сервисные услуги и IT-поддержку в этом году оставался достаточно стабильным. Как следствие, в 2021-м с нами остались все существующие заказчики, появились и новые. Повышение спроса на оптимизацию системы удаленной работы, стабильный запрос на комплексное создание систем отказоустойчивости IT-инфраструктуры — все это способствовало наращиванию объемов сервиса по существующим и новым заказчикам.

Из сложностей я бы отметил обострение проблемы нехватки IT-кадров. На рынке давно сложилась ситуация, когда спрос на IT-специалистов значительно превышает предложение. С удаленным форматом работы и увеличением мобильности часть людей без эмиграции стала перетекать в другие регионы, страны. Компании столкнулись с оттоком квалифицированной рабочей силы.

Помимо этого, при тотальной удаленной работе с течением времени групповые связи в единой команде тоже начинают истончаться. Поэтому сейчас особенно важны HR-специалисты и умение компаний правильно выстраивать процессы организации труда, а работа с IT-кадрами превратилась в один из современных трендов и вызовов.

Фото: Максим Платонов

Впереди — новый виртуальный мир



Если говорить о глобальных трендах, то можно отметить технологические прорывы в ряде областей. Мы наблюдаем ускоренное развитие интеллектуальных транспортных средств как в мире, так и в России, в частности. Популяризация концепции метавселенной и объединение крупных технологических компаний над ее созданием будет вносить весомый вклад в развитие нового виртуального мира и в разы ускорит развитие VR/AR-технологий, приведет к их широкому распространению как в домашнем, так и в производственном применении.

Применительно к России, я бы отметил динамику процесса импортозамещения. В этом году появились новые вводные: если ранее переход на отечественное оборудование и ПО задумался как последовательность действий, то в этом году регулятор принял решение, что и ПО, и оборудование для КИИ должны стать российскими с 1 января 2023 года. Это, безусловно, подстегнуло разработчиков ПО, программно-аппаратных платформ, сервисных компаний и самих объектов КИИ к активизации деятельности в этом направлении.

«Доходы предприятий, использующих территориально-распределенную модель, будут расти»

Если говорить о мировых технологических трендах и опираться на данные международных консалтинговых агентств, таких как, к примеру, Gartner, я бы акцентировал внимание на облачных платформах. По прогнозам, к 2025 году их проникновение в компаниях достигнет 90—100%. На текущий момент этот показатель составляет менее 40%. Поэтому уже сейчас бизнесу нужно присмотреться внимательнее к этой технологии и тем возможностям, которые она открывает.

Фото: Максим Платонов

Среди глобальных тенденций также стоит упомянуть большие данные (Big Data) и оптимизацию работы с набором данных за счет создания дата-фабрик, которые в итоге позволят сократить количество специалистов по анализу данных (а их немного на рынке), но при этом приблизить результат в виде новых знаний потребителю.

Переход от офисной концентрации работников в одной географической точке к распределенной модели управления также будет определять состояние IT-отрасли. По словам специалистов, к 2023 году доходы предприятий, использующих преимущества территориально-распределенной модели работы, будут расти. При этом следует помнить, что такая модель предполагает и процессы усложнения в менеджменте компаний.

Я уверен, что в 2022 и 2023 году эти тренды будут углубляться. И компании, стремящиеся к масштабированию своего бизнеса, будут вынуждены с ними считаться.