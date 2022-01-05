«Сегодня инвестиции в коммерческую недвижимость не менее надежны, чем в жилую»

Бизнес-блиц «Реального времени»: как в 2021 году развивался сектор коммерческой недвижимости в Казани

Фото: Олег Тихонов

В Новый год все подводят итоги. «Реальное время» обратилось к игрокам разных отраслей экономики, чтобы они оценили, что произошло в их сфере в 2021 году, что мешало им развиваться, а что помогало. Вячеслав Пимурзин, управляющий партнер «Доступного офисного фонда», эксперт по коммерческой недвижимости, рассказывает нам о положении дел на этом рынке.

«Мнение о том, что из-за пандемии офисы пустуют, в корне ошибочно»

Сейчас на рынке образовалась такая ситуация, что офис выгоднее приобретать, чем арендовать. Конечно, на старте бизнеса это существенные вложения и определенные риски. Но с другой стороны, инвестиции в коммерческую недвижимость не менее надежны, чем в жилую. Это ликвидный и постоянно растущий в цене актив.

Например, «ДОФ» формирует офисные пространства с приемлемыми ценами для предпринимателей Татарстана. Мы, как и многие наши коллеги, либо оптом приобретаем крупные здания и помещения коридорно-офисного типа, либо готовим их на продажу по заказу собственника. Второй вариант предпочтительнее и для агентства, и для покупателей, потому что при этом отсутствует дополнительная наценка на квадратный метр.



Фото: Олег Тихонов

Мнение о том, что из-за пандемии офисы пустуют, в корне ошибочно. После непродолжительного затишья весной 2020 года этот сегмент недвижимости опять пошел в рост. С началом ковида мы отказались от одного амбициозного девелоперского проекта, где требовалась реконструкция 6000 м². Но, как оказалось впоследствии, стоило бы рискнуть. Не всем компаниям подошла удаленная работа, многие вернулись в офисы. Кто-то начал новый бизнес, а кто-то расширил существующий. Сейчас во многих районах Казани и других мегаполисов дефицит качественной офисной «недвижки». На рынке высокая активность. Только через нас в месяц покупается от 1000 до 3000 квадратных метров. И даже те проекты, которые мы планировали продать в течение 3-4 месяцев, «улетали» за 1.

Коммерческая ипотека порой оказывается дешевле аренды

Малый и средний бизнес все чаще принимает решение о покупке офиса, а не о его аренде.

Вот наглядный пример в цифрах. На рынок недавно вышел очередной объект — здание на Большой Красной, неподалеку от казанского Кремля. Минимальная арендная ставка там от 60 до 70 тысяч в месяц. Среднерыночная стоимость покупки офиса в этом районе — 135—150 тысяч за квадрат. На этом объекте предприниматели могли купить помещение по цене от 100 тысяч рублей. Правда, оно было довольно большой площади — 71 квадрат — и продавалось только целиком. Этот объект проходил по программе коммерческой ипотеки, и платеж по ней составил 54 тысячи рублей в месяц. Причем для компаний, которые зарегистрированы на территории республики и для которых Гарантийный фонд РТ выступал поручителем по сделкам, не понадобился даже первоначальный взнос. Таким образом, получается, что купить эту недвижимость в ипотеку было дешевле, чем взять в аренду.

С августа 2021 года решение по такой ипотеке получить удобнее: упростилась система сбора документов. Базовый пакет клиент приносит сразу, остальное — после получения одобрения от финансовой организации. Самих документов теперь требуется тоже меньше. Все это избавило предпринимателей от лишних действий, высвободило их время на решение других вопросов.



Фото: Роман Хасаев

«Много форматов помощи предпринимателям, о которых не все знают»

Сейчас много форматов помощи предпринимателям, о которых не все знают. Есть программы, помогающие небольшим компаниям и самозанятым гражданам реализовывать маркетинговую и сбытовую стратегию. Власти организуют для них бесплатное участие в выставках и других мероприятиях, предоставляют субсидии, лизинг и другие меры господдержки.

Чтобы бизнес узнал и воспользовался этой помощью, нужно информировать предпринимателей. Компании, которые занимаются коммерческой недвижимостью, включаются в эту работу, особенно те, что работают вместе с ФПП республики — внутри них создаются своеобразные бизнес-комьюнити, через которые клиенты информируются о мерах господдержки. Это можно назвать своеобразным трендом уходящего года.

Но есть и негативные факторы, главный из которых, конечно, рост цен на стройматериалы. Фактически по некоторым объемам смета выросла втрое, и маржинальность нашего бизнеса падает. Но крупные компании берут оборотами. Например, у нас заказы фактически расписаны уже до декабря 2022 года.