Опрос предпринимателей: нужен ли контроль над сотрудниками в соцсетях?

Чем крупнее компания и чем больше она заботится о своем имидже, тем больше внимания она должна уделять тому, что постят ее сотрудники. Ведь благодаря соцсетям сегодня можно узнать любую информацию о компании — даже ту, которую она не намеревалась о себе раскрыть.

Что касается Илона Маска и других селебрити — они фактически сами себе не принадлежат: за них все решают контракты, которые они подписывали, и помощники, которые подсказывают, как улыбаться и что говорить. Посты наиболее популярных личностей могут влиять не только на финансы компании, в которой они работают, но и на экономику отдельных стран, финансовые рынки, рынки криптовалют и т.д. Поэтому к этому нужно относиться более чем ответственно.

Что касается сотрудников малого и среднего бизнеса, то тут вопрос: в личный или профессиональный аккаунт они постят информацию. Регламентировать посты на личной странице работника мы не имеем никакого морального права. Но с другой стороны, каждый человек — это личный бренд. И то, какой посыл в своих постах несут сотрудники и особенно руководители компании, оказывает прямое репутационное влияние на бизнес.

У нас была история, когда один из руководителей компании в свой выходной день выложил сторис о том, что замечательный день, но нужно идти на работу. На него подписаны сотрудники компании, и когда он задает такой тон, что ему не нравится работа и не хочется на нее идти, коллектив как минимум принимает это во внимание, как максимум — начинает точно так же относиться к работе. Понятно, что человек постит что-то, не задумываясь о побочных последствиях для компании. Поэтому иногда достаточно ему это просто подсказать. Если же сотрудник выступает амбассадором бренда и несет позитив через соцсети — это можно всячески поощрять.

Если же мы говорим о рабочих аккаунтах, где сотрудники пишут о своей работе, то тут вполне можно попросить, чтобы они постили тот или иной контент. Особенно, если там указано, в какой компании они работают. Если у бизнеса качественный и интересный контент (например, о благотворительных проектах или экологических инициативах компании), то сотрудники с удовольствием будут его репостить.