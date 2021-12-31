От провала Konami до очередного шедевра Resident Evil. Итоги 2021 года в игровой индустрии

Год выдался не самым урожайным на по-настоящему прорывные игрушки, но и без них событий хватило

2021-й подходит к концу, и мы уже по традиции, в последний день уходящего года подготовили главные итоги в игровом мире. Если в прошлом году нам в основном запомнились провалы от поляков и их Cyberpunk 2077 и склоки в киберспортивных командах, то в этом разработчики смогли и порадовать геймеров, а отечественные киберспортивные организации захватили мировую сцену. Подробнее — в материале «Реального времени».

Far Cry 6: взрыва не получили, но и не опростоволосились

Из крупных и знаковых «игрушек», увидевших свет в 2021 году стоит отметить продолжение культового шутера Far Cry с порядковым номером «6». На первый взгляд все по-старому: место действия — выдуманная страна, напоминающая одно из латиноамериканских государств с развитым наркотрафиком и бандитизмом. Большая территория для исследования, куча оружия и видов брони, сотни сюжетных и второстепенных сюжетных линий и квестов… Карта островного государства Яра здесь чуть ли не втрое больше карты из Far Cry 5, но суть примерно та же: убивай генералов, захватывай аванпосты, разоряй караваны.

Однако если копнуть глубже, то это не совсем так. Первый минус и отличие шестой Far Cry от предыдущих частей — сам подход к игре. Сюжет и выполнение заданий тут будто уходит на второй план, а на первый выходят различные «фичи», в которые геймер старается наиграться, проверяя: а что же тут еще такого можно сделать? Эдакая ГТА, только в тропиках и от первого лица.

Добавили уже здесь и инклюзивности — уже по привычной повестке. Команда — на любой вкус и цвет. Девчонки и мальчишки разных рас — и карикатурный антагонист, который пытается поработить страну и загнать под свой диктаторский режим.



Впрочем, в отличие от польской компании-разработчика CD Projekt c их Cyberpunk 2077, с треском провалившей свой релиз под конец прошлого года, французы из Ubisoft Entertainment в грязь лицом не ударили. Да, далеко не все фанаты игры остались довольны новой ее частью. Да, ничего принципиально нового, кроме гигантизма при создании мира и скинов для Far Cry 6, придумано тоже не было. Но в целом шутер вышел довольно качественным, никаких раздражающих багов при релизе в игре не замечено.

Гегемония СНГ-команд на киберспортивной арене

Полный разгром всему остальному миру в 2021 году устроили команды из зоны СНГ в киберспорте. Причем во всех основных дисциплинах. Стоит ли говорить, что киберспорт — тот единственный вид, в котором команды и болельщики из стран бывшего Союза «все за одного», а болеть тут принято друг за друга, поскольку ростеры — смешанных национальных составов?

Российская Team Spirit прошлась катком по соперникам на чемпионате мира по Dota 2 — The International 10, а заодно захватила $18 миллионов на шестерых. На эту команду никто перед началом турнира даже внимания не обращал — отобрались со второй попытки, так пусть поучаствуют для своего удовольствия. По итогу от «спиритов» огребли и российская же Virtus.pro, и, казалось бы, всесильные китайцы.

Источник: cybersport.ru

В новой дисциплине Valorant российская организация Gambit Esports тоже «пылесосит» турнир за турниром.

В Counter-Strike: Global Offensive и вовсе царит тоталитарная гегемония СНГ-команд. Все крупные турниры здесь подмяли под себя российская Gambit Esports и украинская Natus Vincer с россиянами в составе. Главным вопросом сезона было лишь, кто из них заберет главный мейджор года и миллион долларов в золотых слитках. Шведам и датчанам оставалось только наблюдать и собирать крошки с барского стола двух топ-организаций.

Самым урожайным нынешний год стал и для главной звезды в мировой CS — Александра s1mple Костылева из NAVI. Помимо того, что Костылев выиграл главный мейджор, он еще забрал Intel Grand Slam и стал главным творцом восхождения NAVI до статуса лучшей команды мира. При этом он стал именно командным игроком, а не как раньше — главной звездой, который тянул одеяло на себя. Симплу нет равных в среднем количестве фрагов за раунд (0,88). Он безоговорочный лидер на ADR и по среднему показателю K/D. При этом Костылев занимает 2-е место по KAST (проценту раундов с полезными действиями) — 76,2%. В общем, это был однозначно год Симпла.

Фото: wikipedia.org

Чиповый кризис разрастается

Уже не для кого не секрет, что майнинговые фермы — зло. А в последние годы на этих ребят налетела самая мощная волна ненависти. На этот раз от геймеров. Именно благодаря их деятельности цены на игровые видеокарты взлетели до небес. К примеру, последние разработки от Nvidia — видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080 уже превысили цены в полмиллиона рублей в российских магазинах, а когда только выходили — они уже стоили от 1 000 долларов. Быть геймером становится все более и более «элитарным» делом для закрытого клуба.

В 2021 году этот ад распространился и на полупроводники для игровых консолей — дефицит этих чипов уже всерьез обеспокоил всех ведущих технологических гигантов — Apple, Microsoft, Intel Corp, и Google, которые объединились и создали организацию Semiconductors in America Coalition (Американская коалиция по вопросам производства полупроводников). Сюда же вошли Amazon Web Services, AT& T, Verizon, HP Enterprise и другие компании. Ликвидация нехватки полупроводников в США и решение повсеместной проблемы с дефицитом чипов считается главной целью новой организации.



Фото: iphones.ru

Дефицит полупроводников и чипов серьезно повлиял на производство игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Из-за недостатка чипов Sony и Microsoft не могут удовлетворить спрос покупателей. А по прогнозам Sony, дефицит PS5 может продлиться вплоть до 2022 года.

Участники коалиции по вопросам производства полупроводников даже призвали выделить бюджет в 50 млрд долларов из государственных средств США, чтобы сократить дефицит. По их мнению, экономика страны от этого кризиса теряет в разы больше. Организация призывает «лидеров Конгресса направить средства на стимулирование отечественного производства чипов». Озаботился проблемой даже Джо Байден, который призвал выделить на новый закон о чипах примерно ту же сумму.

Но все указывает на то, что и в следующем году веселье продолжится.

Игра года: Resident Evil. Village

Вот к кому претензий после релиза очередного продолжения культовой «игрушки» нет, так это к компании Capcom, которая занималась восьмым «Резидентом».

Survival horror под названием Resident Evil Village стала полноценным продолжением Resident Evil 7: Biohazard с теми же героями, но в новой локации. На этот раз получилась по-настоящему зимняя игрушка, вот только никакого рождественского уюта здесь вы не почувствуете. Холодная восточноевропейская деревушка с криповой леди Димитреску и другими чудищами не дают расслабиться ни на секунду.



В Resident Evil Village отлично вписаны все злодеи-антагонисты, игра создает напряженную атмосферу, но иногда разбавляет саспенс с помощью убойным экшеном. А главный герой Итан Уинтерс стал куда более искусным стрелком, чем раньше, благодаря тренировкам с Крисом Редфилдом. И все это приправлено шикарно прорисованными локациями, на каждой из которых обитает один из четырех злодеев-боссов.

Но лучше всего в восьмом «Резиденте» — сюжет. Напряжение в игре разбавлено множеством загадок и закрученной историей, и при этом он остается хорошим шутером. В общем, всего понемногу и так набралось на лучшую игру года (по версии «Реального времени»).

Революции не вышло. Konami с треском провалилась с новым футбольным симулятором eFootball.

Еще летом мы подготовили большой материал о том, как японцы из скандальной Konami задумали свершить революцию в мире футбольных симуляторов и вытеснить EA Sports с ее поднадоевшей всем FIFA. Для этих нужд они даже переманили у американцев Месси и Неймара — звезды на обложке обновленной футбольной игры, пришедшей на смену устаревшей Pro Evolution Soccer привлекли много внимания у любителей попинать мяч на экране.

Еще в Konami задумали сделать игру практически бесплатной на старте, и предлагали геймерам докупать лишь необходимые фичи внутри игры, что еще больше притянуло к себе базу игроков.

Но то, что случилось дальше, после выхода игры, иначе как катастрофой назвать. eFootball 2022 оказалась полностью забагованной, кривой и чрезвычайно некрасивой. Что пошло не так при создании игры, остается загадкой, ведь за основу взяли PES, которая работала нормально и таких ужасов с ней не происходило.

Помимо багов, в новом симуляторе полно невразумительных роликов со скошенными и съехавшими лицами футболистов, а на десерт — постоянные вылеты из матчей.

Очевидно, что eFootball 2022 вскоре допилят с обновлениями — сегодня игра уже более или менее приемлемая в сравнении с релизной версией. Но сможет ли отмыться Konami от провала на релизе? CD Project с ее Cyberpunk 2077 до сих пор не смогла.