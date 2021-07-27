KONAMI перезапускает свой футбольный симулятор PES чтобы сместить FIFA. Уже переманили Месси и Неймара

Японцы обновили движок и название. Как Konami совершает революцию, чтобы перехватить рынок у EA Games

В конце июля традиционно две самые популярные франшизы футбольных симуляторов предоставили игрокам первые сведения о нововведениях в предстоящих частях игр. EA Sports и KONAMI уже много лет ведут борьбу за внимание геймеров. И на протяжении последнего десятилетия американская компания уверенно брала вверх над японской. Но в этом году KONAMI готовит масштабные реформы в своем симуляторе и надеется, наконец, утереть нос FIFA. Смогут ли японцы чем-то удивить игроков? Какие изменения ждут PES? Чем ответит японской компании EA Sports? Во всех этих вопросах разбиралась спортивная редакция «Реального времени».

Ребрендинг линии PES. Поможет ли?

21 июля — несомненно, историческая дата для всех любителей японского футбольного симулятора PES. Отныне их любимая игра будет носить новое название eFootball. Были слухи, о том, что KONAMI хочет радикальных реформ в отношении своей игры, но чтобы настолько… — такого шага, наверное, мало кто из геймеров мог ожидать. Хотя японцев тоже можно понять. Вот уже почти несколько десятков лет PES не может выйти из тени FIFA. Как ни старается KONAMI преподнести какие-либо ежегодные сюрпризы игрокам, такие как улучшенный геймплей или реалистичность поведения игроков на поле — все тщетно.

«Рыба гниет с головы» — гласит известная русская пословица — вот и японцы, поразмыслив, решили поменять название своей линии игр. А что, примеров успешного ребрендинга масса, далеко ходить не надо: Google, Nike, Pepsi. YAHOO и как бы иронично это не звучало, компания EA Games тоже находится в этом списке. Вполне возможно, что в скором будущем мы увидим в числе этих брендов и eFootball. Как говорится, время покажет.

eFootball будет бесплатным. Это не шутка?

Да, это не шутка симулятор eFootball будет действительно бесплатным, но с одной важной пометкой. Игру реально можно будет установить за бесценок, однако она будет практически пустой. А вот за режимы (My Club, Masterliga и др.) вам уже придется доплачивать.

«В чем же тогда выгода игрокам, если, по сути, за режимы все равно придется отдавать деньги» — очевидно, спросите вы разработчиков. Но тут позиция KONAMI ясна. Геймеры будут отдавать деньги только за тот режим, в который они реально будут играть. И это весьма логично, ведь кто-то, допустим, покупая футбольный симулятор, проводит время исключительно за онлайн-режимами, а кто-то наоборот предпочитает только оффлайн-режим. Обоим игрокам нет смысла переплачивать деньги, покупая симулятор полностью. Лучше и выгоднее это сделать, приобретая отдельно какой-либо режим.

Задача KONAMI прямо сейчас — повысить базу игроков. Сделать так, чтобы как можно больше людей переходили с платной ФИФЫ на их условно бесплатный eFootball, покупая там отдельные режимы. Как уже было сказано, это намного дешевле, чем покупать симулятор полностью. Кстати, о ценах; на официальном сайте EA уже доступен предзаказ новой части FIFA, и стоимость игры вряд ли можно назвать демократичной — 4499 рублей.

Становится понятно, что многие геймеры, как минимум, попробуют скачать новый eFootball, а там дальше KONAMI очевидно сделают все, чтобы заставить игроков купить хотя бы один режим. Скорее всего, на старте запуска игры будут приличные скидки, промокоды от блогеров на бесплатное использование какого-либо режима на пару дней и т.д. Но как бы то ни было свою первостепенную задачу — повысить базу данных игроков, японские разработчики точно выполнят.

Задача KONAMI прямо сейчас — повысить базу игроков. Сделать так, чтобы как можно больше людей переходили с платной ФИФЫ на их условно бесплатный eFootball, покупая там отдельные режимы. Фото konami.com

Неймар, Месси, Иньеста и Пике приняли участие в ходе создания игры. KONAMI переманивает игроков громкими именами

Влияние звезд на продажи продуктов какого-либо бренда всегда велико. Футбол — индустрия, вращающая вокруг себя космические деньги. А главные звезды этого спорта являются приоритетными целями практически любого богатого клуба. Приходит именитый футболист и практически сразу поднимает популярность команды в социальных сетях, увеличивает продажи джерси, привлекает внимание СМИ.

В этом плане видеофутбол нисколько не отстает от реального. Ежегодно EA SPORTS и KONAMI борются за главных мировых звезд. В этом году на обложке FIFA 2022 появился Килиан Мбаппе, с которым было подписано лицензионное соглашение. Также одними из футболистов, которые засветились в официальном трейлере, стали Кристиан Пулишич, Давид Алаба, Трент Александр-Арнольд, Марсело. Список спортсменов внушительный, но все-таки эти футболисты при всем уважении не такие медийные, как Месси и Неймар, с которыми в этом году KONAMI заключила лицензионные соглашения.

Подписывая контракты, с такими именитыми спортсменами, японцы, безусловно, хотят привлечь к игре геймеров со всего мира. Месси и Неймар — это те люди, которых знает практически каждый человек, поэтому, если эти спортсмены примут участие в официальном трейлере и в ходе создания симулятора, неравнодушных к игре будет намного больше. Кроме того, Андрес Иньеста и Джерард Пике лично курировали и принимали участие в разработке модели поведения футболистов в eFootball, так что хочется верить, что влияние таких футболистов скажется на игре только в положительном ключе.

В этом году на обложке FIFA 2022 появился Килиан Мбаппе, с которым было подписано лицензионное соглашение. Фото eurosport.com

Геймплей eFootball: Похоже, сильных изменений можно не ждать

В описании официального трейлера « eFootball» на ютубе было написано: «Overhauled graphics», что в переводе на дословный русский означает «Капитальный ремонт графики». Уж не знаем, что там за ремонт затеяли японцы, однако то ли сил, то ли желания не хватило KONAMI осуществить желаемое. Пока на деле мы увидели все то же самое, что и в PES 2021.Да, игра сделана на базе нового движка Unreal Engine (до этого был подустаревший Fox Engine) и по словам разработчиков игра еще будет претерпевать изменения до официального релиза, но, в целом, по визуалу ничего особо не изменилось. Разве что поведение мяча стало немного иным. Теперь он катится от игрока к игроку еще медленнее, чем раньше. KONAMI объясняет это реалиями футбола, но понравится ли это большим массам игроков, пока не ясно.

Детали — вот на чем хочет делать акценты японские разработчики. Линии игр PES всегда славились кап-сценами из подтрибунных помещений. В этом году KONAMI обещает еще больше вариативных интересных зарисовок из подтрибунки и раздевалок. И это, надо сказать, большой плюс, потому что подобные кап-сцены добавляют антуража, эмоций игрокам. Создается реальное ощущение накала и волнения матча. Также и поведение болельщиков на стадионе станет более реалистичным. Отчетливее будут слышны крики и песни фанатов. Этого, кстати, всегда не хватало в частях FIFA. Так что, если KONAMI все доведет до ума, появится лишний повод установить eFootball.

Главное нововведение eFootball. Кросс-платформенность достигнет высочайшего уровня

Вишенка на тортике, главное изменение eFootball, которым кичится KONAMI — уникальная кросс-сплатформенность. В футбольный симулятор теперь можно будет играть с PC, консоли и внимание — мобильного смартфона! То есть, по задумке разработчиков, геймер, который играет в eFootball с телефона, сможет сразиться с игроком на консоли или ПК. Таким образом, eFootball принимает уже статус не просто игры, а симулятора, который идеально подходит для киберспортивного режима. А это значит, что можно будет регулярного устраивать турниры, в которых может принять участие каждый, у кого есть смартфон. Это поистине грандиозная задумка KONAMI, которая может сместить FIFA запросто и единолично захватить рынок спортивных видеоигр.

Единственный и главный вопрос, как это будет все реализовано. Потому что системные требования eFootball далеко не маленькие, их компьютер-то не каждый потянет, не говоря уже о смартфонах. Придется адаптировать системные настройки игры под смартфоны, иначе ничего из задуманного не выйдет. Над этой дилеммой в ближайшее время и будут трудиться лучшие умы KONAMI. Остается пока ждать и надеяться, но если это удастся осуществить — это будет умопомрачительное достижение японских разработчиков.

Проблемы, которые никуда не ушли

Лицензирование лиг и клубов — кошмар, который не покидает KONAMI уже очень давно и скорее всего не покинет точно в ближайшие годы. До сих пор основной причиной, почему многие геймеры предпочитают Фифу eFootball является крайне маленькое количество реальных клубов в игре. Шутки про London FC, Man Blue и North East London уже, конечно, не актуальны (так назывались клубы «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в PES), но все же до сих пор припоминаются, когда речь заходит о японском футбольном симуляторе.

Безусловно, за последние годы KONAMI сделала большой шаг в решении этой проблемы, подписывая эксклюзивные соглашения с РПЛ и турецкой Суперлигой, мощнейшими мировыми клубами, как «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Однако японцы все еще масштабно проигрывают в этом вопросе EA.

С eFootball разобрались. А что нового будет в FIFA 2022?

EA SPORTS по сравнению с KONAMI таких масштабных реформ, конечно, не проводит, но пару приятных сюрпризов для фанатов игры они все же подготовили.

Во-первых, это, бесспорно, новая технология движения футболистов «HyperMotion», которая раз и навсегда должна прекратить демагогии геймеров относительно того, что в FIFA футболисты ведут себя крайне неестественно. Как заявляют разработчики, в ходе этапа работы 22 футболиста играли полтора часа в специальных костюмах, после чего алгоритм проанализировал 8,7 миллионов кадров, чтобы воссоздать игру уже в виртуальном пространстве. Технология классная и по идее должна принести свои плоды. Будем надеяться, что теперь игроки в FIFA не будут слишком автоматичны в своих движениях и действительно произведут впечатление реальных футболистов.

Во-вторых, разработчики из EA всерьез занялись за поведение защитников и вратарей в игре. Теперь обороняющиеся игроки не реагируют на мяч по отдельности, а действуют вместе. Держат линию, поднимаясь чуть выше или ниже. Это важное нововведение, потому что в FIFA всегда страдала модель поведения защитников. Зачастую можно было одним разрезным пасом отцепить всю оборону и выходить чуть ли не один на один с вратарем. Поэтому то, что EA основательно занялась этим вопросом очень радует.

Особое внимание заслуживает, безусловно, игра вратаря. Американские разработчики обещают геймерам индивидуальные характеры вратарям, которые отныне будут принимать более взвешенные решения. Сколько раз игроки были свидетелями абсолютно неадекватной игры вратарей в FIFA, когда те, могли вытащить мяч, но не делали этого из-за странных прыжков или же неоправданно замедленной реакции. Будем верить, что все обещанное EA будет обязательно исполнено.

Реалистичное поведение мяча и новые возможности футболистов

Не менее важным нововведением является и поведением мяча в новой части FIFA. Отныне он будет необязательно двигаться по графику колебаний. Реалистичность заключается в том, что теперь он будет вести себя непредсказуемо, отскочив, например, от газона.

Также он может изменить направление в полете. Нужно и важно ли это было для фанатов игры? Сложно сказать, потому что основными претензиями была игра защитников и вратарей, никто особо даже не возмущался тем, что, оказывается, мяч ведет себя недостаточно реалистично. Скорее это нововведение — возможность удивить геймеров и показать достижения в геймплее. В любом случае, изменения полета мяча — вещь интересная и самое главное — сразу заметная. Если это будет сделано качественно, нововведение скажется огромным плюсом на игре.

В серии игр FIFA впервые появится девушка-комментатор

Феминизм активно продолжает интегрироваться в жизнь футбола. Дошла очередь и до комментирования в футбольных симуляторах. Британская телеведущая и профессиональная футболистка «Арсенала» Алекс Скотт станет первой девушкой, которая будет комментировать матчи в FIFA. Решение, которое очевидно разработчики приняли, чтобы впечатлить общественность и в очередной раз поднять вопрос о правах женщин. Но вряд ли это произведет «вау-эффект» в обществе фанатов игры. Вспоминается сразу история FIFA 2016, когда были введены в игру впервые женские команды. Практически сразу многие геймеры попробовали поиграть, надеясь на что-то удивительное. Поняли, что режим женского футбола не сильно отличается от мужского и просто приняли как данность. Здесь скорее всего будет аналогичная ситуация. Все ради интереса послушают голос девушки, сделают свои вывода, но какого-то резонанса точно не будет.

Таким образом, обе части игры обещает нам качественные, блистательные продукты, которые будут особенно конкуретноспособны в этом году. Но в отношении футбольных симуляторов вера обещаниям разработчиков давно уже характеризуется одним известным выражением: «Доверяй, но проверяй!»