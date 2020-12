Отмена The International, новые Virtus.pro и катастрофический провал Cyberpunk 2077

Пять главных итогов 2020 года в киберспорте и игровой индустрии

В отличие от классических видов спорта, киберспорт, как и игровая индустрия в целом, не почувствовал на себе такого мощного удара в ковидный год — как финансового, так и календарного. А в чем-то даже выиграл: возможность уйти в офлайн-режим создала серьезное преимущество, а игры стали продаваться даже лучше. Потери, конечно, тоже были — отмена главного турнира The International и ряда живых мейджоров серьезно «подбили» сезон. Но мы все же собрались с мыслями и вспомнили самое основное в игровом мире за 2020 год. Новые и старые Virtus.pro, скандалы в СНГ-Доте, величайший польский провал с Киберпанком — эти и другие события в итоговой подборке «Реального времени».

Скандал из-за Зайца: NAVI и Virtus.pro едва не стали злейшими врагами

В начале февраля, за несколько дней до квалификации на важный мейджор в Лос-Анджелесе (который в итоге в офлайне так и не состоялся), российская Virtus.pro взорвала трансферный рынок СНГ-Доты беспрецедентным трансфером, разделившим СНГ-комьюнити на два лагеря и давшим толчок переговорам о создании органа, контролирующего соблюдение контрактов. Речь идет о неожиданном переходе в стан VP игрока украинского клуба Бакыта Zayac Эмилжанова .

Как это обычно бывает, у каждой из сторон конфликта своя версия событий. «Потому что там Нун и Соло», — так, со слов генерального менеджера NAVI Евгения Золотарева, Zayac прокомментировал свое желание уйти в Virtus.pro. Евгений отверг такую манеру вести дела и заявил, что будет разговаривать с представителями Virtus.pro, согласившимися на такой «серый» переход.

Как утверждает Золотарев, он попросил Бакыта обдумать это решение и продолжить переговоры на уровне организаций. Через несколько дней Zayac прислал ему сообщение юридического характера, в котором заявил, что не давал письменного согласия на продление своего контракта с Natus Vincere. Как результат, контракт является недействительным, так что игрок считает себя свободным агентом и имеет право перейти в любую другую команду.

Сам Бакыт уже постфактум сообщил, что на последнем мейджоре к нему подошли представители украинского клуба и заявили, что отправят его в запас и не разрешат никуда переходить весь год — потому он и решился на отчаянный поступок.



История неприятная почти со всех сторон, кроме той, что она стала поучительной и заставила представителей всех СНГ-коллективов сесть за круглый стол и обговорить, как теперь будут решаться контрактные и юридические дела. Отечественному киберспорту это было нужно довольно давно.

Создание VP.Prodigy и последующая рокировка с основным составом

Весенний период в отечественном киберспорте отметился, помимо всеобщего локдауна и перехода турниров в онлайн, и одним событием «в плюс». Постарался новый генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда: его решение создать молодежный состав VP по Dota 2 в апреле в итоге стало судьбоносным.

VP.Prodigy — под таким названием на карте СНГ-Доты появилась новая команда, костяком которой стали молодые и попытавшие счастья в основном составе Виталий Save Мельник и Егор «epileptick1d» Григоренко.

«В тот момент я держал в голове две мысли. Первая — мы даем ребятам возможность проявить себя. Они могут выстрелить, и мы получим сильных игроков или же полноценный состав. Если же нет, то мы в любом случае не разоримся от этой инициативы. Вторая — это логичный и правильный шаг для организации по работе с молодыми игроками», — опишет потом в блоге ход своих мыслей Гламазда.

За это время «мишки» выиграли турнир Epic Prime League Season 1, а также выходили в финал на турнирах OGA Dota PIT Season 3 и WePlay! Pushka League Season 1 Division 1, что диссонировало с результатами первой команды, которая побеждала только на спонсорском отечественном турнире «Париматч Премьер» и все больше проваливалась, имея неплохие запросы по зарплатам.

Так что 20 сентября руководство Virtus.pro перевело всю основу в инактив, а в ноябре стало известно, что «Продиджи» все-таки станут основным составом. К этому все шло.

«Я поставил на них из-за результатов, командной химии, жажды побед и их возраста, — продолжает размышления в блоге Гламазда. — Очевидно, молодые игроки не настолько медийные, и многие говорили, что именно по этой причине мы никогда не делаем замен, что мы просто боимся получить шквал негатива от наших партнеров. Но в реальности мы понимаем, что медийность легко наверстать за счет результатов и поддержки медиакоманды».

И надо сказать, что генменеджер не прогадал: в первом же крупном турнире EPIC League новые Virtus.pro станут чемпионами и выиграют для организации 200 тысяч долларов.

Тот случай, когда эффективной оказалась не эволюция, а революция.

Отмена самого дорогого The International в истории

Первого мая компания-разработчик игр и оператор турниров по ним «Valve» объявили об отмене чемпионата мира по Dota 2 The International 2020 из-за пандемии коронавируса. А ведь это мог быть самый денежный турнир в истории: за 141 день призовой фонд главного турнира благодаря продажам «боевого пропуска» вырос до 37,8 миллиона долларов. Для сравнения, TI 2019 набрал 32 миллиона долларов призового фонда, что также было на 5,5 миллиона больше, чем на чемпионате 2018 года.

«После долгих размышлений о глобальной угрозе здоровью, связанной с COVID-19, мы приняли тяжелое для нас решение о переносе The International. Рассматривались различные даты, но, скорее всего, мероприятие получится провести только в 2021 году. Если учитывать довольно переменчивые ограничения на проведение массовых мероприятий, динамику распространения вируса и политику в отношении путешествий, то назвать конкретную дату можно будет еще не скоро. Вместе с тем, мы работаем над изменением графика профессионального сезона грядущей осенью, о котором мы сообщим, как только у нас будет достаточно информации», — говорится в официальном заявлении Valve.



Чемпионат должен был пройти в Стокгольме и наверняка не состоится и будущим летом. В лучшем случае TI 2021 проведут осенью, и еще не факт, что со зрителями. Добро пожаловать в новую виртуальную реальность!

Just Error: старый состав Virtus.pro бьется в предсмертных конвульсиях

В противовес красивой истории о «фениксе» Virtus.pro, который возродился в виде молодежной и жадной до побед команды, вспомним и о ее обратной, печальной стороне.

Переведенные в инактив игроки прежнего состава VP сложа руки сидеть, конечно же, не собирались. В октябре стало известно, что Роман RAMZEs Кушнарев готов вернуться в дивизион СНГ и снова воссоздать «золотой» состав «медведей», выигрывавших мейджор за мейджором. К Рамзесу должны были присоединиться Алексей Solo Березин, Владимир Noone Миненко, Бакыт Zayac Эмилжанов, а также новичок дивизиона пакистанец мидер Сайед Suma1L Хассан, выигрывавший не так давно The International. Назвать эту ядреную смесь решили Just Error («просто ошибка»). И ведь не промахнулись. Команда просуществовала ровно месяц, с треском провалилась на первом же турнире EPIC League, показательно проиграв новым VP и скатившись во второй дивизион. Но и здесь «постучали снизу» — даже во втором эшелоне Just Error ничего не показала, выиграв лишь однажды. Апофеозом этой аферы стал закономерный развал.

«Изначально мы не планировали играть Эпик лигу, но в итоге приняли решение сыграть, и, наверное, это можно назвать ошибочным решением. Старый патч, в котором уже все умеют играть, языковой барьер, часовые пояса, пинг, отсутствие нормальной подготовки — все это сыграло свою роль в нашем неудачном выступлении. Моя игровая форма сейчас тоже оставляет желать лучшего. Можно сказать, что на этом история Just Error пока завершена», — написал RAMZEs на своей фан-странице.

Правду говорят — как вы яхту назовете, так она и поплывет.

Cyberpunk 2077: история главного провала в игровой индустрии

Семь лет ждали поклонники польской студии CD Projekt Red, разработавшей некогда культового «Ведьмака», новую «игрушку» теперь уже в совершенно другом жанре киберпанка. Мощнейший Project placement, масса привлеченных звезд (вишенкой на торте стал Киану Ривз) и множество переносов релиза — все это создало небывалый ажиотаж в игровом мире.

Никто и не подозревал, что ожидание обернется самым мощным провалом игровой индустрии в истории. А ведь предпосылки были — такое количество переносов уже выглядело подозрительно.

10 декабря игра, наконец, увидела свет, и в тот же день пошел шквал критики от пользователей. Игроки жаловались, что столкнулись со снижением частоты кадров, множеством багов и ошибками в прорисовке текстур и пользовательского интерфейса при запуске игры. А на консолях предыдущего поколения — PS 4 и Xbox One — она и вовсе оказалась неиграбельна. Персонажи не прогружаются, мир «замылен», да и вообще игровой процесс виснет.

Через несколько дней руководство CD Projeckt Red созвало экстренную конференцию по поводу большого количества жалоб от игроков, по итогам которой разработчик признал, что не уделил должного внимания доработке Cyberpunk 2077 для консолей прежнего поколения, поскольку был сжат в сроках. За что поплатился потерей репутации и доверия со стороны игроков.

«После трех переносов релиза мы, как руководители компании, сфокусировались лишь на том, чтобы выпустить игру как можно быстрее. Мы недооценили масштаб и сложность проблем, проигнорировали знаки о необходимости потратить больше времени на доработку игры на базовых консолях прошлого поколения. Такой подход противоречит нашей философии. Это привело к потере доверия геймеров, а также репутации, которую мы создавали большую часть нашего существования, — признался Адам Кичински во время телефонной конференции с инвесторами, посвященной проблемам Cyberpunk 2077.

Но проблемы нарастали как снежный ком. Акции польской компании упали едва ли не на 40% процентов. Вскоре Sony отказалась продавать новую игру на своей платформе и сняла «Киберпанк» с PS Store. По официальной версии — до устранения недочетов.

В прессу просочилась информация, что на закрытой встрече руководства студии с сотрудниками последние предъявляли претензии по поводу сильных переработок, эксплуатации их труда и ложной информации, будто игра почти готова, хотя находилась еще в ранней стадии разработки.

В те же дни появилась новость, что польский инвестор студии-разработчика Миколай Ожеховский решил подать коллективный иск к студии по статье «Введение в заблуждение с целью получения финансовой выгоды» и рассчитывает, что остальные пострадавшие его поддержат.

Стоит отметить, что CD Projeckt Red уже выпустила несколько патчей для исправления ошибок первоначальной версии игры, однако от такого провала так просто не отмоешься. Что-то подсказывает, что геймеры не простят того, что некогда уважаемая компания поступила с ними нечестно, и следующие игры студии (если она выживет в ее нынешнем виде) уже никогда не будут столь популярны и долгожданны. Весь багаж доверия, созданный «Ведьмаком», был слит «Киберпанком».