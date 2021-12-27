Бизнес-аккаунт дня: челнинский магазин мебели и декора

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 225-я

Любую мебель, чтобы сделать дом уютным и стильным, с 2015 года предлагает своим клиентам челнинский магазин «Огого». Его бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Обставить дом с оригинальным дизайном

Нетривиальные модели диванов, кресел или дизайнерские фасады корпусной мебели предлагает клиентам челнинский магазин мебели «Огого». Компания уже много лет сотрудничает с различными российскими фабриками и производителями предметов интерьера.

Широкий ассортимент мебели поможет оформить дом в разных стилях: от классики до бохо, рустик и модерн. Причем в магазине можно приобрести не только мебель, но и текстиль, посуду, светильники, декор, садовую мебель и многое другое. Нужные предметы мебели или элементы интерьера в соответствии со стилем, цветовой гаммой или другому критерию поможет подобрать дизайнер.

Сегодня аналитический разбор аккаунта магазина провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это коммуникационное агентство в регионах России, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Заголовки на фото постов заголовки упрощают навигацию для новых посетителей

Описание профиля. Имя и ник профиля соответветствуют УТП (уникальному торговому предложению) и бренду.

986 подписок — желательно, почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли, как массфоловинг.

В описании профиля лучше указать — партнёр фабрики «Корона», а также:

«г. Набережные Челны

ТЦ «Европейский», «Мебельград» (2 этаж)».

Ссылка в профиле переводит на таплинк, где не очень аккуратно оформлена сама страница и лучше ее пересобрать.

В адресе указан только город. Советуем указать полный адрес, чтобы до него можно было выстроить автоматически маршрут через карты. В контактах — только email, и необходимо добавить номер телефона для быстрой связи с клиентами.

Наши рекомендации: обновить описание профиля — добавить туда больше УТП, которые будут отстранять вас от конкурентов.

Визуальное оформление. Обложки хайлайтс в целом выполнены в едином стиле, используются фирменные цвета: желтый и серый, присутствующие на аватарке в логотипе. Но часть хайлайтс — эмодзи, часть — текст, лучше придерживаться чего-то одного. Если названия рубрик выносим на обложки, то текстом их можно не дублировать.

Визуалы приятные для глаза, в хорошем качестве. Большинство визуалов — это качественные рендеры, но есть и живые фотографии. Часто используются карусели, что хорошо.

По большей части аккаунт выдержан в одном стиле. Есть повторяющиеся графические элементы. Однако не всегда используются одни и те же приёмы: есть посты, на которых плашки со скидкой и «NEW» отличаются. В ленте часто используется один шрифт для всех визуалов, который хорошо сочетается с круглыми плашками скидок, но есть несколько постов с другим шрифтом. Рекомендуем не отходить от сложившейся стилистики. На некоторых визуалах есть заголовки, что упрощает навигацию для новых посетителей аккаунта.

Есть небольшой разброс по цветовой палитре. Для устранения этой проблемы можно использовать подряд визуалы с более плавным цветовым переходом. Также можно привести графические элементы к одному цветовому решению.

Информационный контент сделает профиль более экспертным

Контент-план. Актуальные есть, но в некоторых хайлайтс не хватает больше информации, например, прайса.

Контент достаточно органично смотрится: есть комбинация продающих и информационных постов. Второго типа, конечно, значительно меньше, но радует, что он есть. Это помогает разбавить продающий контент, уравновесить его и облегчить общую ленту, которая пестрит описаниями моделей и анонсами акций.

Самое любимое прилагательное в текстах — эффектный. Создаётся впечатление, что у авторов текстов закончился словарный запас. Русский язык достаточно богат, чтобы к каждому существительному подобрать подходящий, уникальный эпитет.

В текстах также указываются ссылки на сайт, но в «Инстаграме» кликабельная ссылка только одна, и она находится в описании профиля. Как пользователю перейти на ссылку дивана из поста? Никак. Советуем подключить шопинг-теги, по которым подписчик без труда сможет перейти на страницу модели, о которой идёт речь в публикации.

Достоинство текстов заключается в их компактности. Средний объём не превышает 900 символов, что упрощает чтение. Нет лишних деталей, которые утяжеляют текст. При этом все основные достоинства, важные для потенциального покупателя, указаны.

Однако соблюдаются не все правила типографики. Например, вместо тире ставится дефис. Это одна из самых распространённых ошибок, на которую мы всегда указываем. Напоминаем, тире ставится между частями предложения, а дефис стоит внутри сложного слова. Есть негрубые ошибки в текстах. Например, стоит писать не «пора задуматься о эффектном...», а «пора задуматься об эффектном...». Перед гласными пишется предлог «об».

Наши рекомендации:

больше публиковать информационный контент — советы по интерьеру, экскурс в стили. Это сделает профиль более экспертным;

расширить словарный запас и перестать использовать прилагательное «эффектный» ко всему каталогу;

создать Instagram-магазин и настроить шопинг-теги — это поможет пользователям совершать покупки прямо в социальной сети.

Модерация: комментариев мало, все они о цене. На вопрос «Цена?», отвечают «Ссылка и цена у вас в директе». То есть они без просьбы сразу присылают ссылку в Директ.

Наши рекомендации: писать цену в комментариях и сразу спрашивать нужна ли ссылка, так как не всем может понравиться то, что без просьбы пишут в директ.

Аналитика в цифрах. Публикуется около 4-5 постов в месяц — советуем поработать над контент-планом, чтобы была какая-то определенная очередность и больше полезной информации, а не только посты с продажами мебели. Вовлеченность низкая — 0,72% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля среднее — 48/100. Количество достоверной аудитории — 48%, из Набережных Челнов 60,78% аудитории соответственно.

Наши рекомендации: запустить розыгрыши в аккаунте, которые будут привлекать новых подписчиков, за счет таргетированной рекламы. Можно запустить и несколько рекламных объявлений с ассортиментом и отзывами на таргетированную рекламу.