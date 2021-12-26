На Западе осуждают «половинчатую позицию» Байдена в бойкоте китайской Олимпиады

Некоторые эксперты призывают к полному бойкоту, а не только дипломатическому

Фото: Boris Minkevich / THE CANADIAN PRESS / theconversation.com

Взаимоотношения Китая и США сейчас более чем прохладные. Дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, который объявил Байден, потянул за собой аналогичные меры и со стороны Канады, Австралии и Великобритании. Но некоторые представители общественности беспокоятся о том, что для выражения своей позиции полумер не хватает. Они считают, что в Китай нельзя отправлять спортсменов без привычного дипломатического сопровождения. Чтобы познакомить читателей «Реального времени» со страхами западных политологов, мы приводим колонку, написанную для The Conversation Робертом Хьюишем (Университет Далхаузи) и Саймоном К. Дарнеллом (Университет Торонто).



Половинчатая позиция

Установив дипломатический (но не спортивный!) бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, президент США Джо Байден фактически «вывел своего вратаря из ворот».



Китай и Соединенные Штаты продолжают спорить о том, как управлять людьми и экономикой. После виртуального саммита Байден и президент Китая Си Цзиньпин обменялись давними претензиями.



Байден объявил дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в знак протеста против продолжающегося геноцида в Синьцзяне и на фоне других нарушений прав человека со стороны Пекина. Но эта мера — своего рода половинчатая. Она раздражает Пекин и может подвергнуть неким рискам американских спортсменов.



Кстати, через день после заявления Байдена Канада, Великобритания и Австралия последовали его примеру, заняв ту же позицию.



Дипломатия заложников



У правительства Си Цзинпиня уже есть доказанный опыт наказания несогласных, включая спортсменов и спортивные организации. В 2019 году генеральный менеджер Houston Rockets Дэрил Мори написал в Твиттере: «Боремся за свободу! За Гонконг!». В ответ Китай приостановил все деловые связи с этой франшизой. А после того, как нападающий «Бостон Селтикс» Энес Кантер публично выразил поддержку свободному Тибету, трансляция всех игр команды была заблокирована в Китае.



Есть в списке и более серьезные случаи «дипломатии заложников». Только в 2021 году китайские власти выпустили на свободу «двух Майклов» — Майкла Коврига и Майкла Спавора — в обмен на особождение Мэн Ваньчжоу, финдиректора Huawei.



Как известно, Поднебесная использует союзников США — Австралию и Канада — в качестве «боксерских груш». Китай оказывает на них давление, а они, в свою очередь, оказывают давление на США.



Майкл Ковриг обнимает свою жену Вину Наджибуллу после прибытия в международный аэропорт Пирсон в Торонто 25 сентября 2021 года. Он был одним из двух канадцев, заключенных в тюрьму в Китае почти на три года. Фото: Frank Gunn / THE CANADIAN PRESS / theconversation.com

В связи с этим возникает вопрос: нет ли опасности, что Китай накажет олимпийских спортсменов страны, ведущей дипломатический бойкот?



Предъявит ли Пекин произвольные обвинения спортсменам, которые выражают несогласие с действиями КНР по отношению к Гонконгу, Тайваню или народам Тибета и Синьцзяна? Могут ли быть задержаны спортсмены, если их тесты на наркотики окажутся положительными? Что произойдет, если олимпийцы сдадут положительный результат теста на COVID-19?



В нормальных условиях со всеми этими вопросами хорошо справляются дипломаты и политические лидеры. Но ни дипломаты, ни политики из США, а теперь и нескольких других стран, включая Канаду, не будут помогать своим атлетам во время Игр.



Реальные риски для спортсменов



Хотя обычные дипломаты будут присутствовать в стране для оказания помощи в консульстве, этого может быть недостаточно для защиты спортсменов. Дипломатический бойкот Олимпийских игр разозлил Пекин, и китайские власти уже предупредили о «решительных контрмерах». Хотелось бы надеяться, что они не будут включать произвольное задержание спортсменов. Но гарантий нет.



Более того, США, Канада и ряд других стран не подписали «олимпийское перемирие» — резолюцию ООН, который обеспечивает мирную атмосферу для игр и безопасный проезд для всех спортсменов. Этот символический дипломатический поединок высокого уровня несет в себе реальные практические риски для спортсменов. И никого не трогает тот аргумент, что спорт должен оставаться вне политики.



Все понимают перспективу того, что спортивный бойкот, скорее всего, не заставит Китай изменить свою политику, прекратить совершать геноцид, акты глобального шпионажа и учинять месть своим собственным гражданам. Страны с пониманием относятся к спортсменам, которые хотят участвовать в соревнованиях, чтобы не упустить свой единственный шанс на Олимпиаду.



Но проведение Олимпийских игр используется такими странами, как Китай, как способ укрепления своей национальной политики.



Они используют спорт, чтобы укрепиться в геополитическом плане. Поэтому, когда иностранные спортсмены едут на Олимпийские игры в Пекин, им позволяется говорить только: «Мы в основном согласны с тем, что делает Китай». Или, по крайней мере, «Нас не сильно беспокоит ситуация в Китае, чтобы что-то с этим делать».



Активисты в масках президента МОК Томаса Баха слева и президента Китая Си Цзиньпина позируют перед олимпийскими кольцами во время уличной акции протеста против проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Фото: Ashwini Bhatia / AP / theconversation.com

Будет ли полный бойкот?

Международное сообщество не должно молчаливо поддерживать Китай или отвечать ему символическим давлением. Реальный шаг здесь — полностью бойкотировать игры.

В условиях нынешней политической напряженности мягкие угрозы со стороны мировых лидеров, таких как Байден, в сочетании с доказанным опытом Китая в дипломатии заложников, подвергает опасности спортсменов.

В конечном итоге протест должен быть посланием однозначных сигналов о требовании изменений. Полумер Байдена — отправлять спортсменов, но не отправлять дипломатов — уже не хватает.