Врачам — «вакцинные» премии: медикам готовят доплаты на Новый год?

С будущего года заработная плата медиков в Татарстане поднимется на 10—15% и приблизится к 80 тысячам рублей, рассчитывают профсоюзы

Фото: Максим Платонов

Предновогодние «вакцинные» премии вслед за декабрьскими «учительскими» надбавками, скорее всего, получат медицинские работники республики в конце года. Как стало известно «Реальному времени», есть немалая вероятность того, что в Татарстане готовится материальное поощрение медиков, участвовавших в борьбе с коронавирусом и вакцинации жителей. После того, как вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала низкие темпы первичной вакцинации, поликлиники Татарстана перешли на усиленный режим работы. Предполагается, что усилия медиков будут вознаграждены в самом конце года. Но и без «вакцинной» премии с 1 января повышаются базовые оклады медработников в бюджетной сфере, а средняя зарплата врача в республике уже составляет 74,2 тысячи рублей, как сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

Бонус за вакцинацию



На предстоящей неделе может разрешиться еще одна интрига, связанная с предновогодними доплатами работникам бюджетной сферы. На сей раз сюрприз готовится для медиков, которые вслед за учителями тоже могут получить «бонусы». Как утверждают источники «Реального времени», речь идет о премиальных стимулирующих выплатах медикам, которые участвовали в проведении вакцинации от коронавируса и в борьбе с COVID-19.

Формально размеры «вакцинных» премий кабмин РТ утвердил еще в сентябре, установив общефедеральную доплату в 200 рублей за каждого привитого от коронавируса жителя республики (постановление кабмина №868 от 13 сентября 2021 года «Об утверждении порядка финансового обеспечения расходных обязательств РТ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам, участвующим в проведении вакцинации»).

Но из-за бюрократических процедур согласования методики расчета и межбюджетных трансфертов с федеральными финансовыми структурами бюджетные выплаты были перечислены адресатам не полностью и теперь могут войти в общую большую премию до конца года.

Точные суммы «вакцинных» премий до сих пор не называются, но, учитывая ударные темпы осенней вакцинации, татарстанским медикам может светить довольно крупное вознаграждение.

Формально размеры «вакцинных» премий кабмин РТ утвердил еще в сентябре, установив общефедеральную доплату в 200 рублей за каждого привитого от коронавируса жителя республики. Фото: Ринат Назметдинов

13 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Напомним, в августе этого года правительство РФ распорядилось выделить 7,8 млрд рублей на оплату дополнительной нагрузки медиков, связанной с проведением вакцинации в стране. Согласно постановлению правительства РФ, эти средства выделяются из федерального бюджета, но и регион обязан софинансировать расходные обязательства по выплате стимулирующих надбавок медикам, участвующим в вакцинации населения против COVID-19.

В ноябре, после того, как большинство регионов ввели «вакцинные» доплаты, Минздрав РФ утвердил порядок расчета и распределения стимулирующей выплаты. В нем прописано их разделение между медперсоналом.

Так, при выполнении прививки двухкомпонентным препаратом «Cпутник V» медик, который консультирует и направляет на вакцинацию, должен получить 60 рублей за каждого пациента, а медсестра, которая вводит первую дозу вакцины, получит 40 рублей.

На втором этапе вакцинации медику полагается 40 рублей за осмотр пациента, а медсестре — 30 рублей за введение второй дозы препарата.

При вакцинации однокомпонентным препаратом от коронавируса медики должны будут получить 90 руб. за консультацию и направление пациента на получение прививки, 60 руб. за пред- и поствакцинальный осмотр и 50 руб. за саму вакцинацию.

По данным источников нашего издания, федеральные «вакцинные» выплаты регулярно перечисляются с начала октября, но, скорее всего, в дополнение к ним республика выплатит и дополнительные предновогодние премии медикам. На днях министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сообщил, что на борьбу с коронавирусом республика получила безвозмездную помощь свыше 13 млрд рублей.

Федеральные «вакцинные» выплаты регулярно перечисляются с начала октября, но, скорее всего, в дополнение к ним республика выплатит и дополнительные предновогодние премии медикам. Фото: Максим Платонов

Профсоюз медработников РТ: «Нам никто не обещал»

«До подписания постановления Песошиным (премьер-министр кабмина, — прим. ред.), комментировать [предновогодние выплаты врачам] не смогу. Нам ведь никто ничего не обещал и не должен», — сообщила «Реальному времени» глава татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РТ Гульнар Хуснутдинова. В нескольких муниципальных управлениях здравоохранения тоже знают о готовящихся премиях за перегрузку в работе, но воздерживаются от официальных комментариев.

Понятно, что суммы предновогодних «вакцинных» премий медиков в разных муниципалитетах будут сильно отличаться, так как напрямую зависят от активности прививочной компании на каждой конкретной территории. Чем больше жителей приходят на вакцинацию, тем больше доплаты. Например, в Бугульминской ЦРБ «Реальному времени» сообщили, что на сегодня уровень вакцинации в районе вырос до 78%. Но какие выплаты и когда получат бугульминские медики, конкретизировать не стали. Вообще, татарстанские врачи предпочитают не распространяться на эту щекотливую тему.

Довести минимальный оклад до одного МРОТ

Основные усилия профсоюзов сейчас направлены на завершение работы по повышению зарплаты медиков.

— В октябре, после неоднократных обращений Федерации профсоюзов, правительство РТ приняло решение о доведении минимального должностного оклада работников здравоохранения до уровня одного МРОТ. К тому моменту его установили на уровне 13 тысяч 617 рублей, что соответствовало федеральному законопроекту о его повышении с 1 января 2022 года. Однако в ноябре этого года президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам дал поручение увеличить прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год опережающими инфляцию темпами. С 6 декабря минимальный размер оплаты труда в стране установлен в 13 тысяч 890 рублей, — рассказала Гульнар Хуснутдинова.

В результате татарстанские профсоюзы ведут переговоры об увеличении базовых окладов. В результате минимальный оклад должен увеличиться примерно на 30%. Добавим, что с будущего года у всех работников бюджетной сферы минимальный оклад должен быть доведен до уровня одного МРОТ. На эти цели бюджет РТ выделит в будущем году 5,5 млрд рублей, сообщил «Реальному времени» глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин.



Однако, в отличие от учителей, заработная плата медработников в этом году доведена до целевых значений, обозначенных в «майских указах». Согласно поручению президента РФ, она была доведена до 200% от среднего уровня в экономике РТ, сообщила глава профсоюза работников здравоохранения РТ Гульнар Хуснутдинова. Для сравнения, у учителей этот уровень должен быть 100%, — именно его и «догоняют» новогодними доплатами.

В Федерации профсоюзов медработников РФ нашему изданию сообщили:

«Сегодня средняя зарплата врачей в государственных медицинских учреждениях РТ составляет 76,2 тыс. рублей, среднего медперсонала — 38,3 тыс. рублей, младшего персонала — 33,7 тыс. рублей (сюда не входят ковидные выплаты, которые администрируются ФСС, — прим. ред.). В качестве ориентира был взят средний уровень зарплаты в 36 тысяч рублей».



По этой причине в профсоюзе медработников пока не видят оснований для дополнительных бюджетных выплат по доведению зарплаты медиков до уровня «майских указов».

Минимальные оклады врачей вырастут на 5,2 тысячи рублей

В Минздраве РТ уточнили, что базовые оклады врачей вырастут с 1 января 2022 года на 5 237 рублей, среднего медицинского персонала — на 5 237 рублей, младшего медицинского персонала — на 4 617 рублей, общеотраслевых профессий рабочих, общеотраслевых должностей специалистов и служащих медицинских организаций — на 5 237 рублей. Изменения в систему оплаты труда медработников госучреждений здравоохранения РТ были внесены 30 октября этого года, пояснили в пресс-службе Минздрава РТ. По оценке профсоюзов РФ, общая заработная плата поднимется на 10-15% и приблизится к 80 тысяч рублей.

Тем временем дефицит врачей в Татарстане остается достаточно высоким, и особенно в муниципалитетах. Так, на сайте Нижнекамской ЦРБ вывешены сразу 72 вакансии. На первом месте значится нехватка 4 гинекологов, 4 анестезиологов-реаниматологов, 3 кардиологов.

«В 2021 году спрос на врачей и медицинских работников в регионе вырос более чем в два раза по сравнению с 2019 годом, а средние предлагаемые зарплаты — на 5 тысяч рублей, с 45 000 рублей в 2019-м до 50 000 рублей в 2021 году», — сообщила Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

В Татарстане ищут 6 тысяч врачей



По данным hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, в Татарстане с начала года было открыто более 6 тысяч вакансий врачей. 70% этих вакансий подходят специалистам без опыта работы, в 15% требуется стаж от года до трех.

В 2021 году спрос на этих специалистов в регионе вырос более чем в два раза, по сравнению с 2019 годом. При этом средние предлагаемые зарплаты выросли на 5 тысяч рублей — с 45 тыс. рублей в 2019-м до 50 тыс. рублей в 2021 году и, как видим, не совсем соответствуют тем суммам, которые озвучивают в федеральном профсоюзе.

Наиболее высокие заработные платы, по версии hh.ru, предлагают инфекционистам — в среднем 61 тыс. рублей, по данным вакансий, открытых в 2021 году. На втором месте — стоматологи (60,9 тыс. рублей), на третьем — хирурги (59,3 тыс. рублей).

Республика Татарстан, специализация врачей Средняя предлагаемая зарплата, 2021 год, руб. Инфекционист 61 094 Стоматолог 60 907 Хирург 59 341 Анестезиолог 59 191 Терапевт 56 117 Невролог 49 808 Уролог 49 562 Косметолог 48 975 Гинеколог 48 720 Психиатр 48 286 Нарколог 47 384 Кардиолог 47 378 Педиатр 47 108 Онколог 46 138 Рентгенолог 44 631 Офтальмолог 43 343 Пульмонолог 43 141 Оториноларинголог 42 713 Ревматолог 42 065 Эндокринолог 41 773

Частные медицинские центры внимательно следят за изменениями заработной платы врачей в государственной системе здравоохранения, чтобы удержать у себя квалифицированных специалистов.

По словам гендиректора центра «АВА-Казань» Фираи Сабировой, на сегодняшний день зарплата в их центре остается на конкурентном уровне и превосходит таковую в госсекторе.

— На протяжении всего времени они стабильно получают достойную зарплату, поэтому не видим необходимости доплачивать врачам в конце года, — сообщила она.

Впрочем, называть зарплатный диапазон Сабирова не стала ни под каким предлогом, ссылаясь на коммерческую тайну. При этом глава «АВА-Казань» выразила твердую уверенность, что повышение окладов врачей в государственной медицине не приведет к «эмиграции» кадров из частного сегмента здравоохранения.

