Что будет с ценами на нефть в 2022 году?

Разновекторные факторы влияют на котировки. Что пересилит — большой вопрос

Мировой спрос на нефть через год вернется к допандемийному уровню, считает вице-президент «Лукойла» по стратегическому развитию Леонид Федун. Насколько верны эти прогнозы — своим видением по развитию ситуации на нефтяном рынке в 2022 году делится и колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин. В очередной колонке для нашего издания он оценивает выводы аналитиков о том, что цены будут держаться выше 60 долларов за баррель, и пишет о перспективах рынка.

Влияние пандемии



В период локдаунов в начале 2020 года спрос на нефть рухнул — прекратились перелеты, круизы, транспортные перевозки, поездки на работу. Последовавшее за этим увеличение поставок сырой нефти и нехватка мест для ее хранения привели к тому, что в апреле прошлого года фьючерсы на нефть вообще ушли в минус.

В самый разгар обвала на рынке нефти продавцы контрактов марки WTI сами платили покупателям 37 долларов за баррель. Такая ситуация заставила производителей резко сократить производство.

Восстановление мировых экономик быстрее, чем ожидалось, привело к противоположной ситуации — спрос начал превышать предложение. Как следствие, цены на нефть не только выросли, но и пробили уровни, существовавшие до пандемии.



Увеличение поставок сырой нефти и нехватка мест для ее хранения привели к тому, что в апреле прошлого года фьючерсы на нефть вообще ушли в минус. Фото publicdomainpictures.net

Что происходит на мировом рынке

С начала года нефть марки Brent подорожала на 52%. Специалисты ждут сохранения баланса на рынке в 2022 году. Недавнее решение США использовать 50 миллионов баррелей из стратегических резервов никак не отразится на ценах, так как этот объем составляет всего 0,15% от годового предложения.

Не секрет, что рынком предложения нефти правит объединение ОПЕК+, которое определяет уровень добычи всех ключевых поставщиков и ставит перед собой задачу избежать резкого падения цены на баррель. Это, по сути, картельный сговор, которым мало кто доволен в мире. На организацию оказывается постоянное давление — США хотели бы, чтобы участники консорциума согласовывали темпы увеличения предложения более высокими темпами. Мировой экономике нужна более дешевая нефть, здесь ничего удивительного. Но по итогам встречи в начале декабря альянс в очередной раз подтвердил свою официальную позицию — добыча будет увеличиваться согласованными ранее темпами. 4 ноября было принято решение увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки в декабре. Следующая встреча запланирована на 4 января, и по мнению экспертов, не стоит ожидать изменений в размере добычи.

Традиционно в январе наблюдается сезонное ослабление спроса на нефть и нефтепродукты. На слабый спрос накладывается и распространение нового штамма коронавируса, который может принести новые локдауны и, как следствие, падение спроса на нефть. Все эти факторы делают вероятность увеличения добычи со стороны ОПЕК+ минимальной. Как отмечал министр энергетики ОАЭ в первом квартале 2022 года, ожидается избыточный баланс на рынке и дополнительное увеличение предложения в этих условиях не имеет смысла. Помимо этого, высвобождение объемов из запасов рядом стран будет снимать напряженность в начале года. Снижение добычи тоже маловероятно, так как альянс пойдет на такие меры только при резком снижении цен — до 50-55 долларов за баррель.

Альянс в очередной раз подтвердил свою официальную позицию — добыча будет увеличиваться согласованными ранее темпами. Фото dpa

Прогнозы по цене

Естественно, цены могут вырасти и могут упасть. Все зависит от комбинации факторов в тот или иной момент.

В пользу прогноза на рост говорит тот факт, что, несмотря на ожидаемый избыток нефти в первом квартале 2022 года (из-за открытия резервов в ряде стран), низкий уровень запасов у производителей нивелирует возможность для резкого падения цен. Помимо этого, высокая инфляция в мире окажет поддержку стоимости сырья. Дальнейшая распаковка нефтяных резервов будет зависеть от динамики цен и решений ОПЕК+. Решение не увеличивать добычу и рост цен свыше 80 долларов за баррель повлечет за собой дополнительные продажи из стратегических запасов. Консенсусным мнением остается то, что уровень цен стабилизируется на уровне 60-65 долларов за баррель, как и отмечает Леонид Федун.

Дальнейшему росту котировок будут мешать серьезные факторы. В первую очередь, это рост добычи, так как в 2021 году наблюдался существенный рост буровой активности в мире, и уже в январе — феврале следующего года рынок перейдет от дефицита к профициту. И это не учитывая те самые «распакованные» объемы из госрезервов. Во вторых, из-за ужесточения денежно-кредитной политики в США будет укрепляться и доллар. В совокупности два этих фактора будут оказывать негативное давление на котировки.

Есть мнение, что котировки будут стремительно падать из-за переизбытка предложения на рынке, вплоть до уровней в 45 долларов за баррель. Ведь помимо ОПЕК+ есть еще целый ряд производителей, которые активно наращивают добычу (США, Канада, Бразилия и другие). По мнению адептов данного прогноза, в первой половине следующего года настроения на рынке будет определять рост предложения, который по своим темпам существенно опередит укрепление спроса. В 2021 году спрос в мире увеличился на 5,1 млн баррелей в сутки. По прогнозам, в 2022 увеличение составит всего 3,6 млн баррелей. Предложения же, наоборот, продемонстрируют стремительный рост — с 1,8 млн баррелей в сутки в 2021 году до 5,3 млн баррелей в 2022 году. ОПЕК+ необходимо очень внимательно следить за своим производством в первой половине следующего года, так как они, похоже, достигли перепроизводства, и, возможно, стоит снизить добычу. Низкая цена на нефть несет дополнительные риски для мировой экономики.

Консенсусным прогнозом цены на нефть является уровень в 60-70 долларов за баррель. Фото pixabay.com

«Риск снижения цены исходит от возможного появления новых штаммов коронавируса»

В заключение хотелось бы отметить, что консенсусным прогнозом цены на нефть является уровень в 60-70 долларов за баррель. Такой уровень устраивает и производителей, и потребителей. Аналитики полагают, что мировой спрос в 2022 году будет более высоким, чем до пандемии, а мировые запасы оказались на 5% ниже среднего пятилетнего уровня (но эта цифра стремительно сокращается из-за активности по добыче всех участников рынка).

В целом же риск всплеска цены могут создать низкий уровень запасов нефти, восстановление объема авиаперевозок, невысокий уровень свободных добывающих мощностей. Риск снижения цены исходит от возможного появления новых штаммов коронавируса (и новых локдаунов, как следствие), использования стратегических запасов рядом стран, ослабления санкционного режима против Ирана (только одна эта страна может обрушить котировки, вернувшись на свой обычный уровень добычи). Будет интересно понаблюдать, на каком уровне рынок нефти найдет свой баланс. Присутствует очень много разновекторных факторов, и результаты могут быть диаметрально противоположными.

Артур Сафиулин