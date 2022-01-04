Спортсмены, которые всех удивили в 2021 году

Герои и антигерои татарстанского и башкирского спорта

Фото: Максим Платонов

Минувший год был особенным в спортивном мире — сразу два отложенных мировых форума прошли в одно лето. Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада в Токио открыли для нас много имен, и среди них есть представители Татарстана и Башкортостана. Но было и еще кое-что: команды из СНГ зоны полностью подмяли под себя киберспортивную сцену во всех основных дисциплинах. И здесь тоже на ведущих позициях — казанские киберспортмены. Не обошлось и без антигероев. Спортивная редакция «Реального времени» перечисляет спортсменов из Татарстана и Башкортостана, которые удивляли нас в прошлом году.

Хоккей: Дамир Шарипзянов (ХК «Авангард», сборная России)

Путь от рядового защитника в родном «Нефтехимике» до капитанской нашивки в нижнекамской команде и приглашение в богатый «Авангард» Дамир Шарипзянов прошел буквально за один сезон. Кто же знал, что свой стремительный рост хоккеист из Нижнекамска только начинал, ведь в команде из Омска (или Балашихи, кому как удобнее) Дамир тут же станет ведущим защитником «ястребов», встав в пару с Вилле Покка и даже затмив его сверхнадежной игрой.

Перед началом триумфального сезона для «Авангарда» мы беседовали с Шарипзяновым о том, для чего тот пришел в команду Боба Хартли, и тот без ложной скромности (а скромности Дамиру не занимать) заявлял, что цель только одна — взять Кубок Гагарина и продолжать расти как хоккеист.

«Авангард» свой первый в истории клуба Кубок выиграл в первый же сезон пребывания Дамира в команде, и мы вряд ли ошибемся, если предположим, что без Шарипзянова этого золота не было бы. Чего стоит только уже легендарный финал с ЦСКА, когда Дамир в меньшинстве в решающем матче три раза подряд ловил шайбу на себя, а после очередного мощного броска в ногу, хромая, тут же вставал и вновь перекрывал попытки «армейцев» пробить ворота своей команды.



Уже после празднования победы в Кубке Гагарина Дамир признавался «Реальному времени», что переломанные пальцы — это самое несерьезное, что показали рентген-снимки, поэтому чемпионат мира в Риге в составе сборной России пришлось пропустить.

А ведь приглашение в сборную уже само по себе стало очередным признанием заслуг защитника. Впрочем, может оно и к лучшему — именно в те майские дни у Дамира должна была родиться дочь и хоккеист остался в Казани, где, как он рассказал нам, строит дом.

За сборную Дамир все-таки сыграл — уже на Евротуре и судя по последней повестке, скорее всего поедет и на пекинскую Олимпиаду.

Фигурное катание: Камила Валиева (сборная России)

Очередная татарка — но на этот раз из Казани — как и Алина Загитова, расцвела в руках Этери Тутберидзе, а 2021 год стал для нее переходным из юношеского во взрослый спорт, и переломным в карьере.

Если в прошлом сезоне Камила лишь выиграла чемпионат мира среди юниоров, то в нынешнем году 15-летняя фигуристка завоевала серебро чемпионата России, выиграла два этапа Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, стала победительницей турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021. А под конец года застолбила себе место в национальной сборной на предстоящей Олимпиаде в Китае и на чемпионате Европы.

Свой путь Камила начала в феврале, когда на «Кубке Первого канала» чисто исполнила четверной тулуп, каскады, тройной лутц и еще целый ряд сложнейших элементов. В марте в финале Кубка России впервые предприняла попытку совершить четверной сальхов, но упала. А в марте Валиева уже представила новую программу, с которой и прошлась катком по этапам Гран-при.

Уже осенью казанская звездочка фигурного катания стала победительницей турнира Finlandia Trophy 2021 с двумя (!) мировыми рекордами: в произвольной программе улучшила рекорд Александры Трусовой, набрав 174,31 балла, а по итогам двух программ превзошла рекорд Алены Косторной, получив 249,24 балла.

Еще два раза Валиева превзойдет мировой рекорд уже под конец 2021 года на российском этапе Гран-при в Сочи — Rostelecom Cup 2021.

В произвольной программе Камила идеально исполнила три четверных прыжка: сольный сальхов, тулуп в каскаде с тройным тулупом и ещё один тулуп в каскаде с двойным сальховом через ойлер. Более того, Валиева прыгнула четыре тройных прыжка, исполнила сложные вращения и дорожку шагов на четвертый уровень. В Сочи она вновь взяла первый результат, а по сумме за две программы набрала 185,92 и 272,71 балла соответственно. Обе оценки стали новыми мировыми рекордами.

Вскоре у Камилы будет шанс заявить о себе еще громче. Если она справится с волнением и выиграет в Пекине с лучшим результатом, чем у Алины Загитовой, то о последней быстро забудут.

Киберспортсмены Айрат Silent Газиев (Team Spirit) и Денис Electronic Шарипов (NAVI)

В чем дела у России в полном ажуре, так это в киберспорте. Команды из зоны СНГ (а здесь команды и болельщики «все за одного») разрывают весь мир фактически во всех главных дисциплинах.

Уже всем известная Team Spirit триумфально взяла «Aegis» — главный приз на чемпионате мира по Dota 2, а в качестве приятного бонуса прихватила с собой $18 миллионов. Во второй самой популярной дисциплине мира — Counter-Strike весь год мерились, кто круче? две команды — российская Gambit Esports и украинская Natus Vincere, трое игроков которой — россияне. Да и в сравнительно новой Valorant российские «гамбиты» держат уверенное лидерство.

Казанские представители имеются и в составе чемпионов по Dota 2, и в Counter-Strike, и это далеко не статисты. Бывший киберспортсмен Айрат Silent Газиев из Казани уже, по сути, в качестве тренера собирал с нуля Team Spirit вместе с идейным вдохновителем команды в ее нынешнем виде Дмитрием Korb3n Беловым. Айрат выстраивал в команде коммуникацию между игроками вплоть до того, что отучал их называть друг друга по нику, предложив обращаться только по имени. И создал ту по-настоящему магическую доверительную атмосферу в команде, которая в итоге вынесла всех на TI10, от соотечественников из Virtus.pro до китайских фаворитов — PSG.LGD.

Бывший киберспортсмен Айрат Silent Газиев из Казани уже, по сути, в качестве тренера собирал с нуля Team Spirit. Фото dota2.ru

Другой татарин играет важнейшую роль в NAVI. Рифлер Денис «Electronic» Шарипов выступает за украинскую организацию с 2017 года — там в казанца поверили и пригласили, когда тот еще был без команды. За эти годы Шарипов стал одной из главных звезд СНГ-контры, важнейшим винтиком в команде, не имеющей равных в мировой CS:GO. Итог —победы на всех «Мейджорах» — от престижной Катовице до итогового «мажора» с призовым фондом в миллион долларов. Была и декабрьская победа на турнире BLAST Premier World Final 2021 с призовыми в $500 тысяч. Летом нынешнего года в личной копилке Дениса призовых за всю игровую карьеру набрался миллион долларов. И это не предел — эра NAVI только началась.

Фехтование на рапирах: Марта Мартьянова (Олимпийская сборная России)

Карьера олимпийской чемпионки — череда сплошных стечений обстоятельств. Сначала она занялась спортом из-за одного случая в детстве. Рядом с ее школой находилась фехтовальная, а когда после уроков дети шумели и мешали соседям, вышла тренер Елена Прохорова и предложила ребятам: «Если некуда девать энергию, приходите к нам». Маленькая Марта откликнулась и стала ходить на тренировки самостоятельно, без помощи мамы, занятой работой.

Второе удачное обстоятельство, приведшее Марту к «золоту» Токио, связано уже непосредственно с самими Играми в Японии.

Если бы Олимпиада проводилась в 2020 году, как и было изначально задумано, Марта Мартьянова в состав сборной России вряд ли попала бы. Она была слишком молода (21 год) и неопытна, больших побед на ее счету еще не было.

Карьера олимпийской чемпионки — череда сплошных стечений обстоятельств. Фото: Максим Платонов

Однако пандемия сдвинула Токио-2020 на год, что позволило рапиристке заскочить в финальный состав сборной. Правда, всего лишь четвертым номером. В тренерском штабе на нее больших надежд не возлагали все по тем же причинам — мало опыта. Но в финале спортсменка проявила характер.

Сначала в полуфинале Марта получила свое место на помосте, когда тренер Дмитрий Шевченко решил рискнуть и доверился чутью. Сначала она проиграла, а потом выиграла свой первый поединок у Жаклин Дубрович — 5:3. Это стало переломным моментом в полуфинале со сборной США. А уже в финале с французами Мартьянова проявила то самое мужество, которое позволило нашим девчонкам не сняться с турнира, но еще и добила соперниц.

Марта пропустила пару уколов от Полин Ранвье и упала, подвернув ногу. Пришлось замораживать голеностоп и выходить на помост, поскольку иначе было нельзя. Обратная замена была запрещена, и сборная России просто снялась бы с финала. Марта продолжила сражаться с опухшей лодыжкой. Бой с Ранвье завершился ничьей — 4:4, а ее партнерши по команде добили француженок, увеличив счет до разгромного. Золото Токио, которого не ждали!

И вот тут жизнь еще никому неизвестной вчера спортсменки изменилась: было и приглашение к Рустаму Минниханову, которому она подарила свою рапиру, и звание Почетной гражданки Казани, и сертификат на новую квартиру, и многочисленные интервью…

Как и у Шарипзянова, есть в этом году у Марты и победы на семейном фронте. Сразу после триумфальной Олимпиады, в августе она вышла замуж за тренера Евгения Ломтева.



Теперь уже возникают вопросы о мотивации футболиста выступать в Казани. Фото rubin-kazan.ru

Футбол: Хвича Кварацхелия (ФК «Рубин», сборная Грузии)

Есть в нашем списке и герои спортивного мира, которые нас неприятно удивили. Например, грузинский хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, получивший слишком много авансов за свой прошлый сезон, но абсолютно не оправдав их в нынешнем чемпионате.

А ведь первые полгода 2021 года Кварацхелия заставлял обращать на себя внимание всего (по крайней мере, европейского) футбольного мира. В 23 играх сезона 2020/2021 он забил 4 мяча и отдал столько же голевых передач. Зная о виртуозном дриблинге футболиста, его порой опекало по два или даже три защитника соперничающей команды. И даже это не всегда помогало. Сезон он завершал на коне — брал на себя игру, прорывался по левому флангу и забивал важные мячи, которые в итоге позволили «Рубину» финишировать на четвертом еврокубковом месте.

Проблемы начались еще до начала нового сезона, когда вокруг фигуры полузащитника поползло много слухов — якобы им заинтересовались в Англии, Испании и Италии. То «Тотенхэм» вот-вот заберет, то «Ювентус» и «Милан» уже готовы выписывать чек. Футбольные люди такие истории раскусывают быстро — это вполне могло быть игрой агента футболиста. Но большинство болельщиков все же приняли информацию за чистую монету. Но такой завышенный интерес оказал пагубное влияние на самого Хвичу.

Уже в Лиге Конференций все увидели, что кружева грузина совсем не впечатляют защитников польского «Ракува», и тот пробегал четыре тайма вхолостую, не отметившись ни голами, ни интересными действиями.

Вскоре стало понятно, что и команды РПЛ тоже поняли, как справляться с Хвичей — единственный свой гол он забил еще в июле, на старте чемпионата, в матче с тульским «Арсеналом», а после 2-го тура — как отрезало. Кстати говоря, за один только матч с Швецией за сборную Грузии он отметился дублем — в два раза больше, чем большую часть сезона в «Рубине». И теперь уже возникают вопросы о мотивации футболиста выступать в Казани.

Куда-то ушли и разговоры о скором переходе в один из европейских топ-клубов. Остается лишь один вопрос: а был ли этот интерес?

Леонид Слуцкий, кажется, окончательно упустил ситуацию в команде из рук. Фото rubin-kazan.ru

Футбол: Леонид Слуцкий (ФК «Рубин»)

Не впечатляет в новом сезоне и наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, который, кажется, окончательно упустил ситуацию в команде из рук. Если в прошлом сезоне, благодаря мастерству своих футболистов казанская команда финишировала четвертой, то в нынешнем заметно обескровленный после ухода Дениса Макарова, Карла Старфельта, Дарко Йевтича и Сильвие Бегича «Рубин» никак не может выбраться из кризиса.

Сам главный тренер этого самого кризиса в команде не признает, хотя не отрицает, что «да, играем мы плохо». Просто лидеры команды не могут найти своей игры, игровая схема с прорывами по флангам разлетелась в пух и прах после потери Макарова и возникшей хандры Кварацхелии, а казанцы тем временем унизительно пропускают 5 мячей от «Ростова» и опускаются на десятое место.

За 18 туров «Рубин» забил 23 мяча, и это один из худших показателей среди клубов Премьер-лиги. Слуцкий периодически заявляет о желании играть от себя, но пока выходит не очень.

В распоряжении у тренера вполне конкурентоспособный состав для борьбы за еврокубки, но из индивидуально неплохих футболистов в этом сезоне так и не получается команда. И вопросы здесь в первую очередь к самому наставнику «Рубина».

В плей-офф случился грандиозный провал, причем у всех финнов сразу. Фото: vk.com/hcsalavat

Хоккей: Хартикайнен, Гранлунд, Маннинен (ХК «Салават Юлаев»)

Есть свои антигерои и в Башкортостане, где хоккей — несомненно спорт номер один.

В сезоне 2020/2021 местный «Салават Юлаев» более или менее уверенно прошел регулярный чемпионат КХЛ — команда финишировала четвертой в Восточной конференции, набрав 81 очко. Да и главные звезды команды — финские легионеры показали себя отлично: у Сакари Маннинена в 55 встречах были 52 балла, у Маркуса Гранлунда в 50 матчах — 53 очка, у Тему Хартикайнена и вовсе 64 очка в 53 играх.

Надолго запомнятся уфимским болельщикам четыре шайбы Хартикайнена в ворота «Ак Барса» в домашнем матче регулярки. «Салават» тогда выиграл у казанцев с разгромными 7:3. и у уфимцев появилась уверенность, что эти парни уже не остановятся ни перед кем.

Но в плей-офф случился грандиозный провал, причем у всех финнов сразу. Хотя поначалу все шло по плану. В первом раунде противостояние с «Трактором» уфимцы отыграли в целом уверенно, хотя сначала почудил вратарь Юха Метсола — он не выручал в ответственных моментах.

Настоящие проблемы начались в противостоянии с принципиальнейшим соперником из соседней Казани — «Ак Барсом». Юха Метсола здесь «поплыл» по-настощему, а финская тройка нападающих забыла напрочь, как нужно забивать. Впрочем, кажется, это казанцы Лукоянов, Глухов, Бурмистров и «кошмарящий» всех Воронков их отучили. К примеру, главный бомбардир Тему Хартикайнен набрал всего лишь один результативный балл в четырех матчах серии с Казанью.

Лидеров уфимского клуба легко закрыли, и они не смогли создать у ворот «Ак Барса» ничего толкового, и это проблема в том числе тренерского штаба (тоже, кстати, из Финляндии), который не нашел ключи к обороне противника, имея в арсенале одно из лучших звеньев лиги. Впрочем, именно после этой серии в Башкирии и пошли разговоры, что звено надо разделять — все поняли, что как только финскому звену перекрывают воздух, то от «Салавата» ничего толкового не остается.

