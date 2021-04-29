DreamHack Masters Spring 2021 для СНГ-команд: перезагрузка в NAVI и шанс на очередной титул у Gambit

16 лучших команд мира поборются за шанс выиграть $250 тысяч. СНГ-команды подходят не в лучшем состоянии

Очередной крупный турнир в весенней части сезона CS:GO стартует сегодня и продлится до 9 мая. DreamHack Masters состоится в онлайне. Шестнадцать команд, поделенные на две группы разыграют $250 тысяч, а мест в плей-офф всего три, поэтому борьба должна быть ожесточенной. На этом фоне выделяются проблемы у команд из СНГ. Особенно это касается NAVI, чей лидер в открытую заявляет о том, что устал играть в «контру». Продолжится ли доминирование СНГ на мировой сцене, сумеют ли NAVI преодолеть кризис и что они представляют собой без flamie? Ответы на эти вопросы в материале спортивной редакции «Реального времени».

Четыре СНГ-команды на три места в плей-офф. NAVI выглядят аутсайдерами

Тот факт, что лучшие команды мира представляют СНГ-регион, многие связывают с эрой онлайна, которая может закончиться лишь к концу 2021 года. За последний год, помимо наших коллективов, в топ-1 рейтинга попадали такие команды как BIG, Heroic. При наличии Lan-турниров на постоянной основе было бы сложно представить эти коллективы в топ-10. Однако реальность такова, что маленькие команды уже давно научились соперничать на равных с признанными лидерами сцены и можно лишь гадать, что произойдет, когда CS:GO вернется на арены с болельщиками.

Когда слышишь о том, что команда из СНГ занимает первое место рейтинга, то автоматически представляешь NAVI. Но реальность такова, что «рожденные побеждать» уже не считаются безоговорочно лучшей командой своего региона. Из представленной четверки наших команд в нынешнем состоянии, именно Natus Vincere выглядят слабейшим коллективом СНГ-региона. Не так давно «желто-черные» располагались на первой строчке HLTV, а теперь они лишь пятые.

И на DreamHack Masters Spring Алекса́ндр s1mple Костылев и компания не выглядят как команда, которая сумеет составить конкуренцию и выйти в плей-офф. Связано это с большими перестановками внутри команды. В первую очередь, речь о полноценной замене flamie на B1t. Егор Васильев выступал за «Рожденных побеждать» с 2015 года и теперь, кажется, будет искать себе новую команду.

В связи с обрушившейся критикой его игры за последние месяцы, решение выглядит весьма логичным, flamie уже не тянет уровень команды, а до Major’a еще полгода. Времени для того, чтобы сыграться, достаточно.

Но здесь возникает другая проблема. Не так давно капитан NAVI Boombl4 рассказал, что в некоторых матчах роль капитана брал на себя electronic. Неизвестно, продолжается ли тема с несколькими лидерами на карте, но очевидно, что это не несет ничего хорошего в ближайшей перспективе команды. С трудом верится, что парни абсолютно идентичны в видении игры своей команды и такое раздвоение обязанностей не помогает, а только мешает игре всей пятерки. Поэтому в ближайшие месяцы мы вряд ли вправе ждать от NAVI больших побед. Новый игрок, плюс неизвестность роли капитана не дают обнадеживающих прогноз фанатам команды. Очевидно, что «рожденные побеждать» устроили все эти перестановки ввиду приближающегося Major’a в Стокгольме. Команда перестраивается, это абсолютно естественный процесс, особенно в преддверии главного турнира в году. Поэтому остается лишь набраться терпения и ждать, потому что с большой долей вероятности NAVI не будут входить в число фаворитов еще на двух-трех крупных турнирах и DreamHack Masters Spring не исключение.



Team Spirit могут удивить. Gambit вновь фавориты, а VP на спаде

Три оставшихся СНГ-коллектива смотрятся намного увереннее своего старшего товарища в лице NAVI. В стане Spirit, VP и Gambit нет перестановок — парни готовы к новым победам. Единственное, что немного заставляет понервничать, так это последний результат VP на турнире FunSpark Ulti, где «медведи» заняли последнее место, проиграв два матча подряд. Стечение обстоятельств или спад? Сложно ответить на этот вопрос, ведь все команды проигрывают, даже топы. Поэтому VP представляют наибольший интерес из всех наших команд, ведь они по-прежнему одни из фаворитов турнира и должны проходить в плей-офф без особых трудностей. Главное обыграть своих оппонентов в СНГ-дерби, коих будет аж три у каждой из наших команд.

Team Spirit, несмотря на вылет из десятки лучших команд мира, все равно считаются одними из самых дотошных в плане подготовки команд. Их подъем к вершине не был таким стремительным как у тех же Gambit и VP, а проходил плавно. «Драконы» долгое время были второй силой в СНГ-регионе после NAVI, теперь же уступают «гамбитам» и «мишкам», однако они всегда могли преподнести сюрпризы на крупных турнирах и этот не должен стать исключением. Вероятность побороться за путевку в плей-офф есть, пусть в соперниках по первому матчу грозные G2, но их можно обыгрывать, а уж матчи против друзей по региону точно непрогнозируемы и ожидать можно чего угодно.

Team Spirit, несмотря на вылет из десятки лучших команд мира, все равно считаются одними из самых дотошных в плане подготовки команд. Фото teamspirit.ru

Gambit же после того, как поднялись на первую строчку рейтинга HLTV, представляют еще большую угрозу для своих соперников. Психологический фактор никто не отменял и пока «гамбиты» поднимались к вершине, их рассматривали как сенсацию. А сейчас, когда они официально лучшая команда на планете, то спрос с них гораздо выше и соперники относятся к нашему коллективу совсем по-другому.

Если брать расклады на группу А, то явный фаворит на выход в следующую стадию- это Gambit. А вот за две оставшиеся путевки должна развернуться очень жаркая борьба. VP, Spirit, G2 выглядят наиболее предпочтительными командами, которые выйдут в плей-офф, хотя от Mouz или Faze можно ожидать чего угодно. Ну а Fiend просто удачи.

Группа А: Четыре СНГ-коллектива, а также проблемные Mousesports и Faze Clan

Уже со старта группового этапа организаторы подарили болельщикам CS высочайшего качества. Три команды из топ-5 рейтинга HLTV, а именно СНГ-команды Gambit, VP и NAVI сыграют между собой в группе А. В компанию к нашим командам жеребьевка определила Mousesports, Faze Clan, G2 и болгарскую команду Fiend.

С явным аутсайдером все понятно — болгары находятся на 54-м месте рейтинга HLTV и само попадание на подобный турнир могут считать победой. У парней абсолютно точно не стоит задачи выхода в следующую стадию и поэтому можно просто наслаждаться любимой игрой, играя против лучших коллективов планеты. Также это хороший шанс отработать тактики против топ-команд, чтобы в дальнейшем попытаться пройти отбор на еще один крупный турнир. Все-таки не часто команды тир-5 уровня попадают на такие турниры и это отличная возможность подняться на несколько позиций в мировом рейтинге. В остальном же набор команд просто шикарен.

В компанию к нашим командам жеребьевка определила Mousesports, Faze Clan, G2 и болгарскую команду Fiend. Фото facebook.com/mousesports

Немного жаль, что все наши команды собраны в одной группе, ведь мест всего три, а значит гарантированно один коллектив покинет турнир на групповой стадии. При не самой удачной жеребьевке шансы у СНГ-команд выйти в плей-офф очень высоки.

У СНГ-команд не так много конкурентов. G2 могут включиться за выход в плей-офф

Из тех, кто может составить реальную конкуренцию, в первую очередь, выделяются G2. Французско-балканский коллектив, несмотря на продолжающуюся притирку состава, регулярно добирается до высоких позиций на турнирах и это говорит лишь о том, что если команда набрала оптимальную форму, то это очевидный претендент на победу. Niko и компания способны выигрывать матчи даже тогда, когда соперник их полностью переигрывает тактически. В команде собраны стрелки высочайшего класса и если добавить к этому грамотные тактики, то мы увидим потенциально топ-1 команду мира. Но пока G2 нестабильны, однако кровушки попить могут.

Два оставшихся соперника наших команд- это Mousesports и Faze Clan. Про эти две команды можно сказать лишь то, что болельщики и специалисты продолжают ждать возвращения этих коллективов в элиту мирового CS. Перестановки, которые произошли в командах за последние месяцы, продолжают сдерживать прогресс. Забавно, что регресс и отсутствие должных результатов что у «мышек», что у «фейзов», связаны с одним игрок, а именно Karrigan.

Датский капитан покинул Mousesports и присоединился как раз к Faze и с тех пор ни одна из этих команд не показала должного результата. «Мышки» лишились многолетнего капитана и были вынуждены в срочном порядке искать замену, которую увидели в лице dexter, но он всю жизнь выступал в регионе Океания и к уровню лучших команд мира не особо привык.

Да, Mouz выиграли последний розыгрыш турнира Snow Sweet Snow, но подбор команд был не самого высокого уровня и победа на таком турнире ни о чем не говорит. А вот само участие в турнире подобного ранга говорит о том, что тянуть уровень лучших команд мира «мышки» пока что не готовы и обыгрывать на постоянной основе способны лишь второсортные коллективы.

Faze Clan же с приходом Karrigan’a в состав никак не могут привыкнуть к тактикам, который датчанин предлагает своим тиммейтам. У «фейзов» собрана команда отличных стрелков, но в команде нет связующего звена, который дал бы необходимый баланс в игре. Одного датчанина мало и, кажется, в скором времени мы увидим еще переходы в стан Faze Clan. Пока что игра команды выглядит как попытка переложить тактики предыдущей команды Karrigan’a на новых тиммейтов. Но результата от этих действий пока никаких.



Группа В: Astralis без device’a и явные фавориты Heroic

Восьмерка команда из группы В представляет меньший интерес для СНГ-фанатов. Основная интрига, как сыграют Astralis без device’a, перешедшего в Ninjas in Pyjamas. Кто станет основным снайпером датской команды и как проявит себя Bubzkji, наконец-то получивший шанс в основном составе. Датчане причисляются к фаворитам на любом турнире, в какой бы форме не находились, однако сейчас непонятно, чего ждать от Astralis и как изменится их игра в отсутствии профильного снайпера в команде.

Другие команды из группы В — это Vitality, Extra Salt, Complexity, Furia, BIG, pain Gaming и Heroic. Как и в случае с группой А, есть явный аутсайдер в лице paiN, бразильской команды с 27-й строчки рейтинга. В остальном же эта восьмерка выглядит весьма ровной, даже несмотря на наличие таких команд как Astralis и Vitality. У французов сейчас проблем еще больше, чем у датчан и связаны они исключительно с игрой команды, которая совершенно не клеится в последнее время.

Если раньше парни вывозили за счет своего лидера ZyWoo, то сейчас, когда он в самой плохой форме за всю свою карьеру, то и весь остальной коллектив выглядит сыро и разобрано. Плюс уход Rpk должен ударить по сразу нескольким картам из маппула команды, ведь французы теряют одного из самых надежных опорников В плента в мировом CS. Плюс непонятно что представляет новичок команды Kyojin, абсолютно неизвестный широкой общественности игрок. В этой связи Vitality с большим трудом можно отнести к фаворитам турнира.

А вот кто должен выходить с первого места, так это Heroic. Датчане сейчас просто в шикарной форме. Команда выиграла последний розыгрыш Blast Premier, обыграв в финале Gambit, а это дорогого стоит в последнее время. Поэтому с фаворитом турнира от группы В все ясно.

Турнир DreamHack Masters Spring 2021 пройдет с 29 апреля по 9 мая. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.