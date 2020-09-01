Дамир Шарипзянов: «Никаких проблем в переезде из Москвы в Омск через пару сезонов не вижу»

Большое интервью звездного нижнекамского защитника в «Авангарде»

Уже завтра стартует очередной и самый необычный сезон в истории КХЛ. Одним из главных фаворитов «пандемийного» и «потолочного» чемпионата считается «Авангард», собравший свой состав практически заново. Одним из важных винтиков нового механизма «ястребов» станет Дамир Шарипзянов, проведший лучший сезон в «Нефтехимике», где он получил капитанскую нашивку и вызов в сборную. Теперь Дамир защищает красно-черные цвета и утверждает, что пришел в команду, чтобы выиграть Кубок Гагарина. О том, как он переболел коронавирусом, женился во время карантина и переходил в «Авангард», был ли к нему интерес со стороны «Ак Барса» летом и почему он без проблем уедет в Омск из комфортной Москвы — в эксклюзивном интервью защитника «Реальному времени».

«Скорее всего, агент разговаривал с «Ак Барсом», но до меня это не дошло»

— Дамир, ты до конца мая числился в «Нефтехимике». Был вариант, при котором ты мог бы остаться в Нижнекамске?

— Я думаю, вариант всегда есть. По правилам они могли повторить предложение, и я бы остался там. Но я перешел в «Авангард», чему очень рад. Да и «Нефтехимик» без плюса не остался — они получили компенсацию.

— Что сказали родители, друзья? Поддержали в переходе?

— Близкие, друзья, родители — все поддержали, были рады. Единственное, родители немного расстроились, что я опять буду далеко. Но это уже не 10 тысяч километров, как было, когда я уезжал в Америку — тут час-полтора лету, можно навещать.

— Одно время ходили слухи, что помимо «Авангарда» на тебя претендует и «Ак Барс». На тебя выходили из Казани?

— Если честно, сам лично я ничего не слышал, кроме предметного интереса «Авангарда» — пару раз разговаривал с его представителями. А так на меня лично никто оттуда не выходил. Насчет агента не знаю, возможно, он и разговаривал с «Ак Барсом». Даже скорее всего разговаривал, но до меня это не дошло.

— Готов был бы перейти в «Ак Барс»?

— Конечно готов. Как хоккеист ты всегда должен быть готов ко всему, но я очень рад, что все так получилось, что я здесь. И уже буду работать с этой командой.

— Сейчас многие видят главного фаворита на Востоке именно в Казани. В «Авангарде» явно с этим не согласны. Твои прогнозы?

— Сезон покажет, тем более он будет необычным, учитывая ситуацию в мире. Так что посмотрим, где мы будем в декабре, январе, и там уже можно будет говорить о фаворитах. У нас все понимают, для чего здесь собрали всех этих ребят, и мы будем решать эту задачу — взять Кубок. Это то, для чего я переходил сюда.

«В серии с «Ак Барсом» присутствовал элемент везения у соперника»

— Прошлый сезон у «Нефтехимика» вышел неоднозначным. Неровная «регулярка» и такой мощный рывок из десяти побед в концовке. Что это было?

— У нас по всей команде было видно, что никто не хотел заканчивать сезон в середине февраля. Хоть на нас мало кто ставил, мы не обращали внимания на это и бились каждую игру, и это приносило свои плоды. Даже когда мы ехали на последний выезд на Дальний Восток, в нас мало кто верил после домашнего поражения от «Амура», но ребята — молодцы, собрались все вместе и хорошо отыграли все игры. Три из четырех выиграли.

— Чего не хватило в серии с «Ак Барсом»? Нижнекамские игры прошли «на тоненького».

— Наверное, здесь даже присутствует элемент везения, особенно в ответных играх в Нижнекамске. Понятно, что «Ак Барс» вышел с первого места на Востоке, но и удача была на их стороне. А нам как-то трудно давались шайбы — по одной-две забивали. Когда играешь с таким соперником, как «Ак Барс», нельзя рассчитывать на победу, если ты забрасываешь так мало. Надо было забить, затолкать, где-то необычные голы, если обычные не шли.

«Не думаю, что болела вся команда»

— Не так давно всю вашу команду закрывали на карантин, отменили игры. Можешь внести ясность — что там было? Вспышка эпидемии?

— Сидели на карантине очень много, я точно сидел дней 15-16, пока не показало два отрицательных теста. Потом нам дали пару дней вкатиться, а потом уже началась серьезная работа.

— Вся команда болела?

— Не думаю, что вся. Меня в раздевалке не было 16 дней, поэтому не знаю.

— Бессимптомно перенес?

— Не совсем. Температура дня четыре держалась, а потом отпустило и просто ждали, когда пройдет карантин и начнем тренироваться.

— Сейчас похожая проблема в «Нефтехимике». Связываешься с ребятами, узнаешь, как дела в команде?

— Да, конечно. Я много кому писал — сначала вроде у всех тесты были отрицательные, а потом через пару дней несколько человек закрыли. Тоже ждут повторных результатов. Сейчас все в одинаковой ситуации. Может, с одной стороны и хорошо, что сейчас переболели, потом в сезоне будет легче.

Дай бог, чтобы через 2-3 месяца и мир вернулся в прежнее нормальное состояние. Главное играть.

— Нет опасений, что начнете раньше времени, а это обернется катастрофой и придется переносить сезон?

— Я считаю, правильно делают, что начинают сейчас. Надо играть. Главное, соблюдать все эти меры, не заполнять — к сожалению — до конца трибуны. Хотя и трудно играть без болельщиков, это не то, к чему мы привыкли. Но зато хоккей останется в нашей стране, будет продолжаться. Неправильно оставлять без спорта на такое долгое время.

«Иногда пытаюсь перенять что-то у Емелина или даже сделать лучше»

— Позапрошлой зимой был на тренировке «Авангарда» в Казани. Показалось, что тренировочный процесс очень сильно отличался от того, что делали тогда «барсы» еще при Билялетдинове. Ты узнал здесь что-то новое для себя, учитывая 4 года, проведенные в Северной Америке?

— Конечно, есть очень много маленьких деталей, и я думаю, они останутся в секрете. Это какие-то хоккейные хитрости, и тактика тоже другая. На тренировках много отличий, они очень быстрые.

— Боб Хартли обещает использовать тебя в большинстве, как это было в «Нефтехимике»?

— Тут обещаний никто не дает. Я думаю, я сам должен выйти и доказать, что достоин этого места, и уже потом его не отдавать.

На предсезонке я выходил несколько раз в большинстве, вот только в игре с «Северсталью» нет. Что-то, видимо, делаю пока не так. Значит, мне тоже надо добавить, тогда будет повод ставить меня.

— В последних матчах тебя наигрывают с Вилле Поккой. Хотя летом некоторые предполагали, что твоя пара с Алексеем Емелиным была бы идеальной — «смесь опыта и молодости». Тебе самому с кем удобнее?

— Я уже много с кем поиграл в паре, кажется, уже со всеми — тренеры смотрят. У нас в команде есть три праворуких защитника и чуть больше леворуких, так что редко будет так, что я буду играть с Емелиным в паре.

— Алексей подсказывает, помогает прогрессировать? С его-то опытом?

— Да, конечно, за ним всегда интересно посмотреть — все-таки это довольно большой человек. Я и в играх смотрю за ним, очень нравится, как четко он действует, как совершает мало ошибок, играет позиционно грамотно. Можно что-то перенять или попытаться сделать лучше. Здоровую конкуренцию никто не отменял.

«Татарский клан в «Авангарде» создавать не будем. Но иногда по-татарски для радости поговорим»

— Ты ведь женился прямо во время карантина, в апреле? И, похоже, без церемонии?

— Мы зарегистрировались со многими трудностями. Сначала думали, стоит ли, плюс какой-то документ о разрешении просили. Мы с супругой подумали, что ничего страшного, сделаем так, как того требует ситуация. Главное, что расписались. А свадьбу, надеюсь, сыграем на следующий год. Все равно хотелось бы поучаствовать в таком событии.

— Не было желания перенести регистрацию на более легкие времена? Или уже не хотелось откладывать, такое дело не ждало?

— Не то что бы не ждало. Просто мы уже прочитали никах, и роспись у нас была запланирована. Мы сначала хотели расписаться 04.04 (4 апреля), поскольку у меня 44 номер. Но не получилось, расписались двадцатого, получилось 20.04.2020 — тоже, в принципе, красиво. Все же хотят красивые цифры, ну и мы не исключение.

— Теперь в «Авангарде» сразу три татарина — вы с Эмилем Гариповым в команде, плюс Зухра Уразбахтина в клубе. Успел уже пообщаться?

— Пока совсем немного. Пересеклись один раз, когда были на фотосессии перед сезоном. Она сказала что-то про Татарстан, что-то вроде «Татарстан сила». Я поздоровался, улыбнулся и пока все. Думаю, когда начнется «Авангард-ТВ», будем уже больше разговаривать на хоккейные темы.

— С Гариповым близко общаетесь?

— Пока, если честно, больше стараюсь вживаться в состав, со всеми ребятами общаюсь, и теми, кто здесь уже давно. Пока все равно есть какая-то доля стеснения — для меня привыкнуть это не быстрое дело. Но коллектив у нас дружный.

С Гариповым, конечно, общаемся. Где-то и по-татарски он меня что-то спрашивает.

— Татарский клан будете создавать?

— (Смеется). У нас одна единая команда, все общаются между собой. Так же и в Нижнекамске, среди тех, кто татарский знает, порой для радости общались. Думаю, в сезоне примерно так же будет.

— Как обжился в Москве, Балашихе? Наверняка пока непривычно в мегаполисе?

— Я снял жилье в Москве, но мой дом совсем рядом с МКАДом, так что, можно сказать, мне до Ледового в Балашихе минут 15 езды.

Сейчас идет предсезонка и все пока как-то сумбурно, не успел еще ничего понять. Начнется сезон, будем играть в хоккей — будет легче, потихоньку вольемся в этот ритм.

«С удовольствием поеду в Омск на третий год контракта»

— Какие мысли по поводу НХЛ? Есть желание после «Авангарда» попробовать себя за океаном уже окрепшим хоккеистом?

— Конечно, есть такое желание, но у меня контракт здесь на 3 года, и я думаю, что это желание пока будет на втором плане. Здесь у меня желание одно — все эти 3 года из сезона в сезон — только одна высшая цель. Буду стараться делать все для этого. А там уже с клубом будем думать, что делать. У меня впереди 3 прекрасных года в «Авангарде», тем более что новую арену скоро построят.

— То есть ты без проблем и с удовольствием переедешь в Омск из Москвы?

— Да конечно, мне вообще без разницы. «Авангард» такая организация, и нет никакой разницы, в каком городе она будет играть. Дай бог все построится, и мой третий год мы будем играть там. Как, в принципе, и обозначено по плану.

«Русские парни «Тампы» давно идут к Кубку. Надеюсь, в этом году у них получится»

— Как думаешь, почему «Лос-Анджелес» так долго находится на дне и никак не может попасть в плей-офф? Хотя не так давно выигрывали кубок.

— Да в НХЛ, в принципе, у всех так — все зависит от менеджеров. Вот и «Чикаго» тоже перестраивается, и «Питсбург» тоже, вон, вылетел. У них всегда так циклично — у лидеров команда начинает стареть, а молодые игроки в других командах начинают набираться опыта, и происходит смена лидера в лиге. Тот же пример в прошлом году — «Сент-Луис» выиграл с последнего места.

— В нынешнем Кубке Стэнли повылетали почти все россияне. Остаются «далласцы» Радулов и Гурьянов. Есть у них шансы на Кубок, как считаешь?

— Да, еще Варламов неплохо выступал, две игры на ноль отстоял. Я слежу, вижу, как они забивают важные голы. Молодцы, пусть выигрывают и привозят Кубок в Россию, тем более они пока еще не выигрывали. Буду только рад за них.

Осталась в плей-офф еще и «Тампа», где играет мой близкий друг Михаил Сергачев, мы с ним иногда переписываемся. Очень рад, что они сейчас набрали ход, ведут в серии с «Бостоном». Там и Кучеров с Василевским — все хорошие ребята. Они давно идут к этому Кубку, и, надеюсь, у них получится.