НХЛ снова не едет на Олимпиаду? Почему хоккейный мир вновь может остаться без турнира лучших

Виноват «Омикрон», политика или страх самих хоккеистов? Разбираемся в ситуации

Хоккеистов из НХЛ не будет на Олимпиаде. С таких заголовков накануне начался день, и ничем другим, кроме как главной катастрофой последних лет в хоккейном мире это назвать нельзя. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается, почему Национальная хоккейная лига вновь пошла на попятную, несмотря на договоренности в Китаем и кому из российских звезд вновь придется обойтись без олимпийских медалей.

А все так хорошо начиналось

Пока информация о полном отказе Национальной хоккейной лиги отпускать своих игроков в Пекин — лишь инсайд, который был озвучен в подкасте Spittin Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты Пол Биссонетт и Райан Уитни. По их информации, НХЛ сообщит о своем решении не ехать в феврале в Китай в ближайшие двое суток. Оба, как понимаете, имеют отличные связи в североамериканском хоккее, близко общаются с действующими хоккеистами, скаутами и функционерами.

А учитывая, что в последний месяц все больше звездных хоккеистов отказываются ехать на ОИ, такая информация «изнутри» выглядит вполне логичной — хоккеисты не сильно горят желанием проходить все сложные процедуры, связанные с ковидными мерами.

Глобально это катастрофой назвать нельзя — Олимпиада все-таки состоится, хоккей на ней тоже будет. Другой вопрос, какого качества?

Таким образом, если НХЛ все-таки пойдет на это, то хоккейный болельщик останется без международных турниров с лучшими хоккеистами планеты восьмой год подряд. Последняя Олимпиада с хоккеистами Национальной хоккейной лиги прошла еще в 2014 году в Сочи, и тогда сборная России серьезно опростоволосилась — вылет в четвертьфинале от финнов. После этого случились Игры в Пхенчхане, куда энхаэловцы не поехали, поскольку лига так и не получила от корейцев и МОК гарантий страховых выплат, на случай если хоккеист травмируется. Да и корейский рынок никогда не являлся хоккейным — очевидных дивидендов от участия в ОИ-2018 года НХЛ не видела.

Глобально это катастрофой назвать нельзя — Олимпиада все-таки состоится, хоккей на ней тоже будет. Фото twitter.com/pdchinasports

На этот перед лигой маячил куда более сладкий и большой кусок пирога в виде богатого китайского рынка, где НХЛ могла продвигать свой продукт на самую широкую аудиторию в мире.

После долгих и мучительных прений, переговоров и игр во взаимное давление через СМИ, Национальная хоккейная лига все-таки получила свои гарантии и согласилась на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. А в сентябре 2021-го и IIHF (Международной федерации хоккея) официально объявили о договоренности об участии лучших игроков мира в Пекине.

Однако даже там НХЛ оставила себе лазейку и прописала графу о возможном выходе из договора с МОК (Международным олимпийским комитетом). Крайняя дата была назначена 10 января 2022 года. Такой пункт был специально предусмотрен на случай ухудшения эпидемиологический ситуации в Китае и Северной Америке.

Новый штамм «Омикрон» дал о себе знать в спортивном мире довольно быстро. По последним данным в ковидном протоколе безопасности НХЛ находится уже более ста хоккеистов, — сообщает Puck Report в Twitter. Среди них игроки двадцати клубов, трое из которых — россияне. А большее число заболевших в «Калгари» — там сразу 19 игроков находятся на самоизоляции.

NHL Covid-Protocol List: 12/18/21



ADDED Hall, Lazar; Nedeljkovic, Rowney, G Smith, Zadina; Puljujarvi; Cal Petersen; Lehkonen; PK Subban; Nemeth; Willman; Oleksiak; Sundqvist; Brodie, Campbell, Dermott; Tyler Myers



REMOVED none



Players: 101 (+18)

Staff: 40 (+5)

*13+ officials pic.twitter.com/C578LxmSCQ — NHL News (@PuckReportNHL) December 19, 2021

С другой стороны, закрадываются и другие вопросы: а только ли в «Омикроне» дело? Вариант с отказом исключительно самих игроков выглядит не таким уж однозначным на фоне заметно ухудшившихся отношений Китая и коллективного Запада, еще больше обострившихся вокруг тайваньского вопроса.

Кучеров, Панарин, Василевский… Кто снова останется без Олимпиады?

А между тем последний крупный турнир, где участвовали лучшие хоккеисты мира прошел уже пять лет назад — в сентябре 2016 года. Тогда НХЛ выкатила свой коммерческий турнир «Кубок Мира», в котором помимо ведущих хоккейных сборных, собранных из игроков НХЛ, сыграла команда молодых звезд Северной Америки. Сборная России под руководством Олега Знарка тогда добралась до полуфинала, и вылетела от сборной Канады (5:3). Впрочем, сравнивать победу в том турнире с престижнейшими медалями и мечтой всех ведущих хоккеистов мира, конечно, нельзя.

В случае отказа на Олимпийских играх среди лучших вновь лишатся возможности сыграть лучший русский игрок прошлого сезона Никита Кучеров, вместе с Андреем Василевским затащивший для «Тампы» победу в Кубке Стэнли.

Артемий Панарин тоже ни разу не принимал участие в Олимпиадах, а к следующим зимним Играм ему будет уже за тридцать, и кто знает, в какой форме будет тогда форвард «Рейнджерс». Лишится своего последнего шанса на золото белой Олимпиады и Александр Овечкин, не раз заявлявший, что это его мечта. Да и тот же Кирилл Капризов выигрывал золотые медали Олимпиады не совсем в том турнире, о котором все мечтают. В Пхенчхане он сыграл важную роль в финальном матче против немцев, однако цена тех медалей заметно легче сочинских — без энхаэловцев это был скорее вынесенный в Азию этап Евротура.

— Если энхаэловцы не поедут, то это будет другой хоккей, другой уровень, другой интерес. Но побеждать все равно надо. Вы же помните, как мы четыре года назад в Корее «отскочили» от немцев на последних секундах», — сказал прославленный хоккеист, хоккейный функционер Вячеслав Фетисов «Чемпионату».

— Расстроятся многие. Я разговаривал со многими ребятами. Они были нацелены на Олимпиаду. Саша Овечкин начал сезон, понимая, что в феврале ему надо будет играть за сборную России. Для сильнейших хоккеистов это возможность сравнить свой уровень с остальными. Если НХЛ не будет участвовать, то сожалений и досужих разговоров будет очень много. Это будет большая потеря», — сказал Фетисов.



Если информация все же подтвердится, Китай серьезно потеряет в зрительском интересе, а у рекламных партнеров могут возникнуть вопросы. Но главным потерпевшим будет, конечно же, болельщик.

Эрик Добролюбов