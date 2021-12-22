Бизнес-аккаунт дня: казанская фирма по строительству загородных домов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 222-я

В Казани в 2015 году была создана компания «Строить и жить», которая занимается возведением загородных домов из кирпича. Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Надежность и долговечность

Казанская строительная компания, вышедшая на рынок загородной недвижимости шесть лет назад, возводит только каменные дома. По мнению основателей организации «Строить и жить», загородные дома или коттеджи должны быть не только теплыми и уютными, но главное — надежными и долговечными. Именно поэтому основными строительными материалами являются глиняный кирпич, теплая керамика и газобетон.

На счету стройфирмы уже 30 тысяч квадратных метров жилья. В списке услуг — не только строительство различных видов домов, но и создание архитектурных проектов с учетом пожеланий заказчика, а все дома сдаются только в чистовой отделке. Для тех, кто не может постоянно следить за процессом возведения дома, предоставляется онлайн-трансляция со строительной площадки.



Сегодня аналитический разбор страницы стройфирмы провели эксперты казанского digital-агентства Yield’s Trail. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



Ник аккаунта должен быть уникальным, коротким, простым

Сфера деятельности компании «Строить и жить» — проектирование и строительство частных домов. Совершенно непонятна логика выбора ника профиля. Компанию будут искать либо по названию, либо по профилю деятельности, и @brookland_kzn.ru не соответствует ни тому, ни другому.

Выбирая ник аккаунта, нужно помнить, что он должен быть уникальным, коротким, простым. Это поможет пользователю запомнить его, чтобы позже найти в поиске. В названии аккаунта может быть использовано название компании, название торговой марки. Оно может быть связано с профилем деятельности компании.

Для чего в нике используется «.ru», что этим хотели сообщить — непонятно. Функциональной нагрузки нет, только усложняет понимание для пользователя. Рекомендуем убрать.

Также в имени используют указание геолокации, чтобы показать, что услуги оказываются локально. В нике профиля в качестве гео указано kzn. На сайте компании говорится о том, что услуги оказываются по всему Татарстану и по близлежащим районам (не понятно, что имелось в виду про близлежащие районы). Таким образом ник отсекает аудиторию Татарстана, оставляя только Казань. Забегая немного вперед, в имени профиля также используется геолокация оказания услуг — Казань. Если компания действительно работает по Татарстану, то нужно сменить гео и в нике, и в имени.

То же самое касается аватара. Более крупным шрифтом написано — «Стройдом» и более мелким «Строить и жить». Откуда взялось «Стройдом»? «Строить и жить» — название компании — не читается, слишком мелко.

Визуальное оформление аватара не вызывает желания перейти в профиль, когда видишь аккаунт в выпавшем списке по поиску «строительство домов Казань». Особенно если учесть, что компания в списке на 23-м месте. Используйте логотип, который есть на сайте в том же цветовом решении. Не обязательно писать название компании, если оно неизвестно и тем более нечитабельно из-за размера.

Выбирая имя аккаунта, важно помнить, что в нем нужно использовать прямой запрос, по которому вас будут искать пользователи. На имя Instagram выделяет 30 символов. Как уже говорили выше, определитесь, локация ваших услуг — это Казань или Татарстан. В зависимости от решения укажите гео.

Все это создает путаницу и усложняет пользователю задачу выделить ваш профиль среди большого количество профилей конкурентов. Рекомендуем внести изменения, чтобы увеличить охват вашей целевой аудитории.

Все уже устали от подхода «за ценой в личку»

В описании тоже есть, над чем поработать. Уберите из описания фразу #ТОПИМ_ЗА_КАЧЕСТВО. Это не дает вам пользы для охвата, но считывается как проявление неуважения к пользователям. Сленг можно использовать только в узком кругу, когда точно уверены, что все понимают и принимают используемые слова и выражения. Старайтесь не использовать caps lock — это выглядит как проявление агрессии в Instagram, да и в других соцсетях тоже.

Позаботьтесь в описании о том, чтобы дать пользователю максимум информации, полезной для принятия решения в вашу пользу. Обычно в описании указывают: УТП, услуги, преимущества, акции, призыв к действию в конце. Хорошо работают в описании цифры.

Изучив сайт компании, в качестве УТП рекомендуем использовать следующие фразы: «строим дома по адекватной цене» или «специализация на каменных домах более 10 лет». Вынесите в описание: стоимость от 22 тыс. руб. за кв. м, более 90 построенных домов, гарантия 10 лет, подбор земельного участка, сельская ипотека — 2,7%, traid-in на квартиру и так далее.

У компании много интересных преимуществ и выгодных предложений. Непонятно, почему об этом не говорится в шапке профиля Instagram. Это же просто потеря потенциальных клиентов.

В качестве призыва к действию с вашего сайта также можно использовать еще несколько вариантов. Например, «забронируйте скидку в 20 000 сейчас, воспользуетесь позже или запишись на бесплатную консультацию» с переходом по ссылке на taplink.

Актуальное в целом оформлено правильно. Рекомендуем добавить сюда отзывы клиентов.

В ленте используются reels, посты с каруселью, что хорошо сказывается на охватах. По постам рекомендация — отвечать на все комментарии. Отвечать на вопрос о цене в директ стоит только в том случае, если у вас сильный отдел продаж, и он продает через переписку в директ. Если нет, не мучайте пользователей — отвечайте сразу. Все уже устали от подхода «за ценой в личку».