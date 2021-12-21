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В память о легендарном летчике и первом капитане «Метеора»

16:00, 21.12.2021 5

На фасаде Казанского речного техникума открыли мемориальную доску Михаилу Девятаеву

В память о легендарном летчике и первом капитане «Метеора»
Фото: Олег Тихонов

Сегодня на фасаде Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (бывший Речной техникум) была открыта мемориальная доска летчику-истребителю Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. «В 1934—1937 годах в Казанском речном техникуме учился Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете», — гласит надпись на памятном знаке.

Видео: Камиль Исмаилов
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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 21 дек
    Знаю его теперь из фильма
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    Анонимно 21 дек
    Жаль, что только сейчас. О таких людях в школе должны рассказывать
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  • Анонимно 21 дек
    Легендарный человек, конечно
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  • Анонимно 21 дек
    А памятник ему есть? Надо всех героев Отечественной войны отлить из бронзы. Девятаева, Магубу Сыртланову и многих других - это ведь великие люди!
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  • Анонимно 21 дек
    Замечательное Событие для Города и Страны.
    Вечная Память и Вечная Слава Герою.
    Благодаря его сведениям союзники разбомбили остров, где нацисты делали и откуда обстреливали ФАУ Лондон и другие города.
    А после войны "казанец" С.П.Королев изучил эти ФАУ и настоял на реабилитации и награждения "казанца" М.П.Девятаева.
    Настоящее мужское военное Братство.
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