В память о легендарном летчике и первом капитане «Метеора»
На фасаде Казанского речного техникума открыли мемориальную доску Михаилу Девятаеву
Сегодня на фасаде Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (бывший Речной техникум) была открыта мемориальная доска летчику-истребителю Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. «В 1934—1937 годах в Казанском речном техникуме учился Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете», — гласит надпись на памятном знаке.
комментарии
Вечная Память и Вечная Слава Герою.
Благодаря его сведениям союзники разбомбили остров, где нацисты делали и откуда обстреливали ФАУ Лондон и другие города.
А после войны "казанец" С.П.Королев изучил эти ФАУ и настоял на реабилитации и награждения "казанца" М.П.Девятаева.
Настоящее мужское военное Братство.