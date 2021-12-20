В Казани учителям выплатят до 50 тысяч рублей перед Новым годом

В Казани учителя получат перед Новым годом единовременную выплату в размере до 50,9 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования Ирек Ризванов.

Начисление единовременной выплаты за декабрь 2021 года будут производить в соответствии с табелями учета рабочего времени только по основному месту работы и основной педагогической должности, пишут «Казанские ведомости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выплаты не получат директора школ и их заместители.



Как сообщила пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова в своем Instagram, в Татарстане выплаты получат основные специалисты отрасли культуры (до 26 тыс. рублей), воспитатели детских садов и тренеры спортивных школ (до 24 тыс. рублей), педагоги дополнительного образования (до 23 тыс. рублей).



На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил кабмину выплатить в двойном размере надбавки медработникам, которые будут бороться с COVID-19 в предстоящие новогодние праздники.