Бизнес-аккаунт дня: нижнекамская студия вышивки на одежде

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 219-я

В 2018 году жительница Нижнекамска Лариса Шидловская создала творческую студию Stasya и стала принимать заказы на художественную вышивку тканей. Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Увлечение шитьем переросло в бизнес

Как рассказывает Лариса Шидловская, ей всегда нравилось шить одежду, но портнихой она была только для своей семьи — шила новогодние костюмы, платья, брюки и другую одежду. Чуть позже увлечение стало дополнительным заработком — Лариса начала принимать заказы на пошив или ремонт одежды от нижнекамцев.

— Однажды я увидела машинную вышивку на платье и влюбилась — захотелось самой выполнять такие вышивки, — делится мастер.

Два года назад она освоила художественную машинную вышивку и создала творческую мастерскую, назвав ее в честь младшей дочери Stasya. Сегодня Лариса принимает заказы на именную вышивку одежды — немало заказов поступает на оформление халатов и полотенец в качестве подарков. Шьет бирки для компаний и организаций, вышивает логотипы на спецодежде, а также оформляет узоры на национальных костюмах артистов.

Сегодня аналитический разбор аккаунта мастерской по художественной вышивке тканей провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это коммуникационное агентство в регионах России, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Видеопубликации помогут поднять охваты аудитории

Описание профиля. Ник профиля написан с ошибкой, и лучше заменить на «creative_studio_stasya», чтобы был аналогичен другим соцсетям. Имя профиля не дает конкретного УТП (уникального торгового предложения) того, что следует ожидать в аккаунте. Лучше написать, например, «Вышивка на изделиях».

По аватарке мы не сможем понять, что это за аккаунт, так как появляется впечатление, что мы переходим в личный аккаунт, который не содержит в себе коммерческую деятельность. Поэтому советуем заменить аватарку на логотип или изображение товара, чтобы показать товар в первую очередь через поисковые запросы.

У аккаунта 846 подписок. Желательно почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли как массфолловинг.

В шапке профиля представлены основные УТП, не хватает только информации о прайсе. В контактах нужно добавить номера телефонов.

Визуальное оформление. У данного профиля отсутствует единый фирменный стиль в оформлении — аватарку, обложки хайлайтс и ленту визуально ничего не связывает.

Обложки хайлайтс оформлены в виде фотографий, но не учтена обрезка и назначение фото — по ним сложно понять, что находится в рубриках. Сами фотографии пестрят, поскольку совсем не определена стилистика оформления. Также названия рубрик слишком длинные, они не умещаются в текстовые поля, и, с учетом замечаний по обложкам, обложки хайлайтс не несут пользы.

Наши рекомендации:

выбрать единый стиль оформления обложек;

подумать над тем, чтобы изображения на них ассоциировались с рубриками;

переформулировать названия рубрик, чтобы они умещались в текстовые поля.

В аккаунте встречаются и посты личного характера, которые, возможно, не совсем уместны в бизнес-аккаунтах. Для личных постов рекомендуем завести отдельный аккаунт или, как вариант, публиковать их в сториз.

Логотип на визуалах в ленте расположен в разных позициях, разного размера, что делает ленту разрозненной. Рекомендуем наносить логотип одинакового размера в одной позиции.

При использовании фотографий ваших готовых изделий желательно уделять внимание самой съемке, а именно заднему фону, свету и последующей обработке фотографий, чтобы стиль снимков выглядел единым.

В ленте в большинстве случаев используются статичные визуалы, поэтому для разнообразия рекомендуем публиковать видео для повышения охватов.

Профиль должен нести ценность для целевой аудитории

Контент-план. Актуальные есть, но в них не хватает прайса и ассортимента, чтобы была навигация для тех, кто зашел в аккаунт.

«Обратную связь» лучше переименовать в «отзывы». Так как аккаунт выполняет параллельно и функции личного блога, то советуем определиться с главной целью и идти к ней. Проанализировать конкурентов и постараться создать общее впечатление, которое будет транслироваться посетителям вашего аккаунта. Хайлайтсы должны быть направлены все-таки больше на коммерческую деятельность.

Такое ощущение, что публикации выходят для галочки. Разделение контента на продающий и информационный как таковое отсутствует. Присутствие бренда в соцсетях — здорово, но профиль должен быть ценным для целевой аудитории.

У текстов нет никакой цели. Нет ощущения, что публикации выполняют задачи бизнеса: для аудитории нет полезной информации. Предложения с пожеланиями хорошего дня — это, конечно, приятно, но аккаунт ведь не продает услуги по добрым напутствиям. Не хватает сведений про то, какую вышивку предлагает выполнить мастер.

Да и в целом нет каталога товаров: как нам, потенциальным покупателям, узнать, что мы можем заказать? А зачем? В текстах можно было бы указать, что халат с индивидуальной вышивкой может стать отличным подарком супругу на Новый год. Это уже звучит куда удачнее, чем публикуемый сейчас набор хештегов.

В посте от 12 февраля грубо выглядит фраза: «Наши клиенты, как всегда, все откладывают на потом... И заказывают перед самым праздником...» Неуместно выкладывать это в свой профиль. Да, это смешно, но в то же время такая фраза способна обидеть подписчиков, поскольку обесценивается их подготовка к праздникам. Нельзя исключать тот момент, что люди работают и им зачастую некогда искать подарки для близких. По этой причине покупка презентов и происходит в последний момент.

Наши рекомендации:

тщательно проработать наполнение контента в профиле. Для этого советуем рассказать подписчикам о своих услугах, об используемых материалах. В качестве информационного контента можно рассказать про преимущества индивидуального пошива, указать сроки изготовления товара;

тексты должны отвечать запросам аудитории. Сомневаемся, что подписчики так сильно нуждаются в хештегах или в рекламе клиента;

настоятельно рекомендуем не оставлять публикации без подписей — это создает ощущение «мертвого» профиля. К такому аккаунту нет доверия.

Модерация на среднем уровне. Комментарии есть, большинство от знакомых, отвечают не каждому. Есть несколько ответов без упоминания @ комментатора. В целом ответы вежливые и уместные, если кто-то написал на английском — ответ тоже на английском.

Наши рекомендации: отвечать на каждый комментарий и упоминать автора комментария.

Аналитика в цифрах: публикуется четыре-шесть постов в месяц, советуем поработать над контент-планом, чтобы посты имели смысл и у них была какая-то определенная очередность. Вовлеченность средняя — 2,09% на пост.

По рейтингу Trendhero, состояние у профиля ниже среднего — 34/100. Количество достоверной аудитории — 39%, из Нижнекамска 36,28% аудитории соответственно.

Наши рекомендации: организовать совместные конкурсы с другими аккаунтами, откуда можно перевести аудиторию в свой профиль. Запустить таргетированную рекламу с акциями, ассортиментом и отзывами.