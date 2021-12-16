Александр Шадриков: «Необходимо уже сейчас резервировать земли с месторождениями питьевой воды»

Фото: Максим Платонов

Ликвидация свалки в Самосырово и иловых полей в Победилово — главные вызовы для республики, рассказал на онлайн-конференции газеты «Реальное время» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Серьезную работу предстоит провести и по очистке Волги (вода в которой стала в последние годы лучше, уверены в экологическом блоке правительства РТ), по удержанию уровня Куйбышевского водохранилища и резервированию участков над подземными источниками питьевой воды. Приходится заниматься и локальными проблемами, стоимость решения которых сопоставима с крупными проектами: только реконструкция дамбы под Нижнекамском обошлась почти в 1 млрд рублей, а на очистку реки Мелекеска в Набережных Челнах понадобится как минимум треть миллиарда.

Ликвидация свалки в Самосырово и иловых полей в Победилово

Важнейшей экологической проблемой Татарстана, которая долгие годы «мучала наших жителей», глава Минэкологии назвал Самосыровскую свалку, «огромное черное пятно на территории города Казани». Рекультивация полигона была одним из первых в России пилотных проектов по дегазации, который стартовал по поручению президента республики Рустама Минниханова. Позднее к нему подключилось ПАО «Татнефть».

— Благодаря национальному проекту «Экология», его программе «Чистая страна», проект рекультивации Самосыровской свалки начал реализовываться именно в 2021 году. Стоимость проекта — 890 млн рублей. 298 млн рублей пойдет на первый этап работы в этом году, — заявил на онлайн-конференции «Реального времени» Александр Шадриков, — Работы уже ведутся.

Второй по важности экологической проблемой министр назвал иловые поля в районе Победилово. Их ликвидация — тоже пилотный и очень сложный проект, предстоит обработать 100 гектаров. После двухлетних проектно-изыскательных работ начали искать подходящую технологию и наконец нашли нужное решение.

Важнейшей экологической проблемой Татарстана, которая долгие годы «мучала наших жителей», глава Минэкологии назвал Самосыровскую свалку

— Предстоит обезвоживание полей. Затем обеззараживание реагентами, обезвреживание и стабилизация тяжелых металлов. И самое главное, чтобы это не стало новым местом захоронения отходов, — необходимо превратить его в перспективе просто в рекреационную зону, — считает глава Минэкологии.

Вода в Волге за три года стала лучше

В этом году в Татарстане также завершают проект по рекультивации свалки под селом Прости Нижнекамского района. Когда горела, свалка всегда была «хайповой темой» как для жителей, так и для СМИ, признался министр. Ситуация была сложной.

— Когда мы встречались с жителями села, они говорили, что до того, как туда были свалены разные резинотехнические изделия, там были какие-то родники, текла речка, водилась рыба. Сегодня же после рекультивации чистая вода и родники вновь появились, — заявил министр.

Шадриков отметил, что свалка негативно влияла не только на местную речку, но и на экологию Нижнекамска. В настоящее время проблема снята, овраг благоустроен, а все резинотехнические изделия переданы на переработку, а не просто «выкопаны и закопаны в другом месте».

Шадриков отметил, что свалка негативно влияла не только на местную речку, но и на экологию Нижнекамска

Еще один важный проект — реконструкция и строительство очистных сооружений в рамках национального проекта «Оздоровление Волги». 12 таких сооружений уже построены, предстоит реализовать один из самых серьезных подпроектов — реконструкцию очистных сооружений города Казани (на них приходится 64% всех сбросов в водные стоки Татарстана). Притом что в 2020 году называли лишь два района, которые находились в «зеленой зоне по качеству эффективности работы очистных сооружений», качество воды за последние три года все же улучшилось. Министр Александр Шадриков ссылается на показания 271 мониторинговой точки по 69 водным объектам Татарстана и на данные сертифицированных лабораторий Министерства экологии.

— Мы аналитику взяли за три года: качество воды улучшается. Хотя многие говорят, что оно, напротив, ухудшилось и якобы рыбы меньше стало, — заметил собеседник «Реального времени».

По его словам, Минэкологии РТ помогает возбуждать дела против злостных нарушителей в рамках надзора на водных объектах.

Реконструкция дамбы под Нижнекамском за миллиард

Многие предприятия становятся неоднократными нарушителями. В частности, Александр Шадриков назвал ООО «Арча» из Балтасинского района. Это маслодельно-молочный комбинат, который обвиняется в загрязнении реки Шошма около села Карелино в Балтасинском районе.

Всего в 2020 году в рамках реализации экологических проектов Татарстана было освоено 11,5 млрд рублей, в том числе средства федерального и республиканского бюджета. Но большую часть, по словам Шадрикова, вложили татарстанские предприятия — 6,8 млрд рублей для реализации мероприятий «по снятию негативного влияния на природные объекты». В итоге Татарстан лидирует по объему инвестиций в экологические проекты среди регионов ПФО.

Многие предприятия становятся неоднократными нарушителями. В частности Александр Шадриков назвал ООО «Арча» из Балтасинского района

— Основной вклад сделали такие компании, как «Татнефть» и ТАИФ. Работу провели и сами муниципалитеты. Благодаря этому, например, мы полностью сняли проблему с дамбой в Нижнекамском районе, проведя реконструкцию сооружения на протяжении 2 107 метров на Красном Ключе, — рассказал министр. — При поддержке Федерального агентства водных ресурсов только по программе развития водохозяйственного комплекса было выделено более 900 млн рублей.

Удалось удержать уровень Куйбышевского водохранилища

Еще одну немаловажную проблему — уровень воды в Куйбышевском водохранилище — Татарстану приходится решать совместно с другими регионами ПФО. Делать это приходится на фоне недовольства татарстанцев из прибрежных районов под Казанью, где в этом году вновь заговорили об очень низком уровне воды (что приводит и к гибели рыбы).

— Как говорят наши коллеги в Минприроды РФ, у каждого своя правда: у Нижней Волги своя, у Средней Волги — своя! — отметил министр. — У нас всегда у всех своя проблема: кому больше нужна вода?

К Средней Волге относятся пять регионов, на территории которых находится Куйбышевское водохранилище. К Нижней — регионы с выходом на Каспийское море, в том числе и Астраханская область. Волжско-Камский каскад представляет собой сеть гидроузлов, само Куйбышевское хранилище — лишь один из них.

— В 2021 году засуха была наподобие 2010 года (тогда вода спустилась ниже отметки в 49 метров, — прим. ред.). Несмотря на это мы с вами наблюдали стабильный уровень Куйбышевского хранилища, вода ушла только в августе, — не согласился с общественным мнением глава экологического блока правительства РТ. — И к настоящему моменту у нас уровень водохранилища по балтийской системе — 50 метров 11 сантиметров. Уровень этот — некритический.

Еще одну немаловажную проблему — уровень воды в Куйбышевском водохранилище — Татарстану приходится решать совместно с другими регионами ПФО

Сейчас задача — сохранить этот уровень, максимально аккумулируя воду в преддверии весны с ее сельскохозяйственными работами. При этом контроль уровня воды в Куйбышевском водохранилище совершенно необходим — «нужен не только Татарстану». Именно поэтому сегодня Татарстан в рамках работы межведомственной группы Федерального агентства водных ресурсов все свои решения по уровню воды согласовывает с четырьмя другими регионами — Ульяновской областью, Марий Эл, Самарской областью и Чувашией.

— Проблема эта — общая. Радости — общие. И решение должно быть — общее, — заявил министр.

Землю с источниками необходимо резервировать

Наконец, помимо масштабных проблем Татарстан занят контролем за источниками подземных вод и очисткой малых рек республики. В настоящий момент существует немало таких источников, и крупнейшие располагаются в Зеленодольском и Лаишевском районах. Власти рассматривают их в первую очередь как «резервные источники» для Казанской агломерации.

— Питьевая вода на самом деле должна быть дороже, нельзя к ней просто так относиться. Ее надо беречь! — предупреждает министр экологии РТ. — Необходимо уже сейчас резервировать земли, бронировать участки, где находятся месторождения питьевой воды [не разрешая там строительство].

Далеко не все это понимают. Так, привел пример Шадриков, один из муниципалитетов недавно все же решил построить промышленный парк на территории, где существовал водозабор с качественной питьевой водой. Несмотря на это, отметил министр, район объявил зону «промышленной территорией».

Так, привел пример Шадриков, один из муниципалитетов недавно все же решил построить промышленный парк на территории, где существовал водозабор с качественной питьевой водой

За очистку малых рек Татарстана отвечает Федеральная программа сохранения уникальных водных объектов в рамках нацпроекта «Экология». В рамках программы в эти годы будут очищать дно реки Мелекеска, протекающей в центре Набережных Челнов. Начиная с 2021 года в республике реализовывается несколько подобных проектов, где необходимо очистить притоки и реки от камышей и ила. Общая стоимость работ 200 млн рублей. Еще один проект — очищение притока Вятки в Мамадышском районе, два проекта реализуются в селах Никольское и Державино Лаишевского района. Оба лаишевских проекта уже завершены, на 2022 год остается провести только зарыбление водоемов.

— Мы знаем все, в каком состоянии сегодня находится Мелекеска. На нее огромное воздействие оказал антропогенный фактор, конечно. Виноваты, можно сказать, все! Нужно принимать срочные меры. Протяженность реки — 4,6 километра. Сейчас мы готовим финансирование на 2022—2023 годы.

Стоимость очистки только 3,1 км реки оценивается в 308 млн рублей.

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