Эмиль Хуснутдинов заложил бизнес: «Это давно практикуется при получении кредита»

«Сбер» усилил ответственность структур, близких к главе ГК «ЖИК города Казани», через залог 100% долей компании

Фото: Максим Платонов

«Сбер» взял под контроль одного из крупных застройщиков ООО «ГК «ЖИК города Казани», входящего в топ-5 девелоперов татарстанской столицы. В конце октября российский банк получил в залог 100% долей компании, а также 100% долей фирмы «Эва Девелопмент», считающейся близкой депутату Госсовета РТ VI созыва Эмилю Хуснутдинову. Некоторые источники допускают, что Сбербанк не просто усиливает гарантии возврата кредита, но и может выступать в переговорах как посредник, действуя в интересах третьего лица. Сам глава строительной империи заявил «Реальному времени», что ничего необычного в этих сделках нет — якобы под залог ценных бумаг было открыто финансирование для строительства ЖК «Смородина» в Советском районе Казани.

ГК «ЖИК города Казани» и «Эва Девелопмент» — в руках Сбербанка

«Сбер» установил контроль за правом собственности на два актива девелоперской компании, близкой к депутату Госсовета РТ VI созыва Эмиля Хуснутдинова. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», банк взял в залог 100% долей ООО «ГК «ЖИК города Казани», гендиректором в котором выступает сам Хуснутдинов, а также по 50% долей у совладельцев ООО «Эва Девелопмент» Айдара Мифтахова и Владимира Михайлова. У каждого из них в залог оформлено по 50% долей.

Все три сделки были заключены со «Сбером» в один день, 21 октября, после чего заверены одним нотариусом. Обе компании сейчас занимаются разработкой проекта строительства офисно-гостиничного комплекса в центре Казани. На недавнем заседании градостроительного совета с участием президента Татарстана «Эва Девелопмент» представляла концепцию многофункционального комплекса на улице Петербургской, 25. Однако она не получила одобрения у Рустама Минниханова и, скорее всего, ее придется защищать повторно.

Параметры объекта не назывались, за исключением того, что на этой улице может быть построено здание высотой 16-метров и площадью 3,1 тыс. кв. метров. Размеры инвестиций также не оглашались.

На недавнем заседании градостроительного совета с участием президента Татарстана «Эва Девелопмент» представляла концепцию многофункционального комплекса на улице Петербургской, 25. Фото: google.com/maps

Обычные залоги под жилье?

Гендиректор ООО «ГК «ЖИК города Казани» Эмиль Хуснутдинов подтвердил «Реальному времени» факт сделки по передаче 100% долей компаний в залог Сбербанка.

— Это обычная операционная деятельность компании, которая давно практикуется при получении кредита в Сбербанке, — рассказал он, пояснив, что залоги были совершены по требованию банка.

По его словам, такими способами банк усиливает гарантии возврата кредитов, что заемщика не смущает. Но раскрывать целевое назначение кредитной линии, сумму и сроки возврата он не стал. При этом застройщик дал понять, что средства могут быть направлены на финансирование ЖК «Смородина», который строится в Советском районе Казани. По его словам, квартиры в проекте проданы на 70%, а сдача комплекса планируется в 2023 году. Общая площадь ЖК — 33,3 тысяч кв. м.

Еще ранее структуры Эмиля Хуснутдинова построили в Казани элитный жилой комплекс «Победа» недалеко от торгового комплекса «Мега», высотный комплекс ЖК «Вербный», а также жилье эконом-класса ЖК «Яркий» в Авиастроительном районе Казани. На очереди — ЖК «Эволюция», апартаменты «Гранде Росси» и ЖК «Смородина» в Дербышках.

Застройщиком последнего ЖК, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», является ООО «Специализированный застройщик ЖК «Смородина». И в залоге у Сбербанка находится строящаяся им недвижимость, что и является обычной практикой, в отличие от ценных бумаг.

Застройщик дал понять, что средства могут быть направлены на финансирование ЖК «Смородина», который строится в Советском районе Казани. Источник: smorodina-dom.ru

Ужесточить платежную дисциплину?

В татарстанском Сбербанке на запрос «Реального времени» пока не ответили. Однако его представитель пояснил, что что залог 100% долей, как правило, служит особой мерой, направленной на ужесточение дисциплины застройщика при обслуживании кредитной линии.

— Таким образом банк повышает уверенность в том, что обязанность по погашению кредита будет выполнена, — пояснил он.

Заместитель гендиректора АО УК «Унистрой» Искандер Юсупов также считает, что речь идет о «просто залоге под кредит», но почему вместо недвижимости под обременением оказались ценные бумаги, ему также непонятно.

Казанские девелоперы полагают, что передача в залог 100% долей компании может означать опосредованную передачу в залог портфеля земельных активов на случай форс-мажоров с компанией. Кроме того, банк может выступать в переговорах как посредник, действуя в интересах третьего лица.



— Перед банкротством «Сувар Девелопмент» также передал 100% долей в залог «Ак барс Банку», а позже сменил команду. После этого появилась «#СуварСтроит». Но вряд ли здесь похожая история, — поделилась мнением одна из участниц рынка недвижимости.

По ее словам, передача 100% долей уставного капитала в залог выглядит «немного подозрительно», но что скрывается за этим пока непонятно», — рассуждает она.

В свою очередь глава агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова полагает, что залог в данном случае — «способ обеспечения обязательств ЖИКа и усиление контроля за финансовой деятельностью».

— ООО «ГК «ЖИК города Казани» — сложная по своей структуре компания, связанная с большим количеством инвесторов, — отметил также гендиректор агентства «Флэт» Руслан Хабирахманов. — Если Сбербанк взял в залог 100% долей, значит других вариантов получения финансирования у заемщика не было. А банк увидел в этом серьезные финансовые риски.



Заслуженный строитель Татарстана, бывший депутат Казгордумы, а ныне член татарстанского парламента VI созыва Эмиль Хуснутдинов считается одним из наиболее состоятельных народных избранников. Согласно его декларации о доходах, опубликованной в 2020 году, он заработал 72,8 млн рублей. В его собственности находится 608 объектов недвижимости общей площадью более 10,4 тыс. кв. м.