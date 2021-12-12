Видео недели: нобелевская речь Муратова, спор Путина и Сокурова, МакSим вышла на сцену с врачами

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Онлайн-приветствие Путина и Байдена

7 декабря прошел онлайн-саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Встреча проходила тет-а-тет и длилась более двух часов. Журналистов допустили только на момент «встречи» глав государств — общественность смогла увидеть только то, как лидеры обмениваются приветствиями.

— Приветствую вас, господин президент, — обратился Путин к своему коллеге.

Байден с экрана монитора в кабинете российского президента поприветствовал Путина в ответ и улыбнулся. Американский лидер сообщил, что рад увидеть коллегу снова, но расстроен, что они не смогли встретиться на саммите G20. Байден надеется, что в следующий раз они встретятся «лицом к лицу».

Нобелевская речь Муратова

В пятницу, 10 декабря, в Осло главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира. Вместе с ним награду получила и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Выступая на церемонии награждения, Муратов процитировал отрывок из нобелевской речи академика Андрея Сахарова, которую в 1975-м за него читала его жена Елена Боннэр: «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны». В продолжение этой мысли российский журналист порассуждал о возникших в мире иллюзиях относительно прогресса, о милитаристской риторике, о продвижении идеи «смерти за Родину, а не жизни за Родину», пытках заключенных и правах человеках. Особое внимание в своей речи Муратов уделил тяжелой и опасной профессии журналиста. Свой монолог после минуты молчания в память о погибших коллегах он закончил фразой «Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми».

Жаркий спор о федерализме и Северном Кавказе

В центре внимания к концу недели оказался спор между президентом Владимиром Путиным и режиссером, народным артистом России Александром Сокуровым. Последний рассказывал президенту и другим участникам заседания СПЧ о том, «что происходит с российским государством», акцентируя внимание на проблемах на Северном Кавказе. Главе этого самого российского государства пришлось ему жестко ответить.

СКР о подражающем «представителям деструктивной субкультуры» Галявиеве

На этой неделе Следственный комитет России опубликовал информацию о предъявлении окончательного обвинения казанскому стрелку Ильназу Галявиеву. Как рассказала руководитель управления взаимодействия со СМИ генерал-майор юстиции Светлана Петренко, причиной трагедии 11 мая стало «стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении».

Обвинение Галявиеву предъявлено по четырем статьям — ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ — убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

МакSим вышла на сцену с врачами

Певица МакSим, которая провела несколько месяцев в больнице и чуть не умерла от ковида, на этой неделе вышла на сцену за наградой — артистка удостоилась премии «Золотой граммофон». Однако, несмотря на то, что выписали ее еще в августе, МакSим до сих пор сопровождают врачи.

— Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами, — заявила певица. На сцену вместе с ней поднялись ее лечащий врач Денис Павлов и заведующая отделением реанимации ГКБ №52 Москвы Елена Филимонова.

К слову, это уже второй выход артистки на сцену после выздоровления, в ноябре она посетила премию телеканала «Муз-ТВ». Тогда МакSим призналась, что петь пока не может.

Кража 15 миллионов из банка

В Ачинске кассирша офиса «Альфа Банка» украла крупную сумму и скрылась. По данным полиции, женщина стала богаче на 15 млн рублей, $49 тысяч и €49 тысяч. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения — их опубликовало ГУ МВД по Красноярскому краю. На кадрах видно, как сотрудница банка открыла сейф и сложила деньги в коробки, а потом унесла их с собой.

Геройское спасение собаки в Испании

В Испании двое полицейских ринулись без верхней одежды спасать собаку из водоема, который уже покрылся льдом. Чтобы помочь псу, им пришлось залезть в воду и плыть сквозь обломки уже довольно крепкого льда. Хеппи-энд: собаку удалось вытащить на берег.