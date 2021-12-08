Путин и Байден провели «жесткие переговоры» по видеосвязи

Президенты России и США общались более двух часов

Российский и американский лидеры провели пятые по счету переговоры и на этот раз впервые опробовали защищенную видеосвязь. На повестке переговоров Владимира Путина и Джо Байдена были ситуация на Украине, двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также продвижение НАТО к границам России. Встреча двух президентов была закрытой для прессы, никаких заявлений по итогам разговора не планировалось. Тем не менее Белый дом выпустил краткий релиз по окончании саммита. Сообщается, что переговоры проходили жестко и в формате «один на один». Подробности — в материале «Реального времени»







Накаленная обстановка

В преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена отношения между двумя государствами переживали не лучший период. Обстановка накалена, на повестке дня напряженная ситуация вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, реализация женевских договоренностей, темы региональной безопасности и двусторонние отношения.

Масла в огонь добавила публикация Financial Times, в которой сообщалось, что Соединенные Штаты пытались убедить европейских лидеров в серьезной угрозе вторжения на территорию Украины со стороны России. Противоречия обострены. Запад обвиняет Москву в планировании «вторжения» на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают. Не добавляют оптимизма и предшествовавшие обоюдные высылки дипломатов. Сначала американская сторона анонсировала отъезд со своей территории 54 российских дипломатов в 2022 году, затем последовала ответная реакция России.

До переговоров пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предполагал, что разговор будет продолжительным. Перед беседой с Путиным у Байдена был намечен только ежедневный разведбрифинг. В графике президента США других планов на 7 декабря не было.

В середине июня главы двух государств провели в Женеве очную встречу. Фото: kremlin.ru

Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор «достаточно обстоятельный», при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.

Переговоры двух лидеров — пятые по счету с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее главы двух государств трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу. Разговор с глазу на глаз шел почти 2 часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.

В совместном заявлении после первой встречи лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Между тем бывший президент США Дональд Трамп назвал эту встречу неравным матчем. В эфире телеканала Newsmax он сравнил переговоры Путина и Байдена с игрой профессиональной команды по американскому футболу New England Patriots и школьниками. По словам Трампа, на посту президента он всегда действовал жестко по отношению к России, хотя ему самому Путин нравился.

Разговор проходил по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Она использовалась впервые. Фото: twitter.com/WhiteHouse

Важный видеозвонок

В начале беседы Путин с улыбкой поприветствовал американского президента, а Джо Байден, в свою очередь, выразил надежду, что на следующей встрече «Большой двадцатки» ему удастся встретиться с Путиным очно.

Встреча началась в 18:07 по московскому времени. Разговор проходил по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Она использовалась впервые. Как ранее рассказывали в Кремле, линия была создана «еще при предыдущих администрациях», однако до сих пор бездействовала и «фактически поддерживалась только в технической работоспособности». Владимир Путин находился в своей резиденции в Сочи, а Джозеф Байден — в Белом доме в Вашингтоне.

Тем не менее сообщается, что переговоры шли жестко в режиме «один на один», переводчики находились в других помещениях. Байден выразил глубокую озабоченность США и их европейских союзников о наращивании военных сил России вокруг Украины и дал понять, что США и союзники ответят на военную эскалацию мощными экономическими и иными мерами. Джо Байден также подчеркнул поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и призвал к деэскалации конфликта и возврату к дипломатии. Президент США предупредил, что в случае военной эскалации на Украине, Соединенные Штаты и их союзники ответят экономическими и иными мерами.



Согласно данным Investing.com за время переговоров рубль укрепился до 73,9 за доллар.

Переговоры Путина и Байдена по видеосвязи продлились чуть более двух часов и завершились в 20:08 по московскому времени. По сообщениям агентства Bloomberg после переговоров с Путиным Байден обсудит их итоги с лидерами ФРГ, Франции, Великобритании и Италии.

Переговоры Путина и Байдена по видеосвязи продлились чуть более двух часов и завершились в 20:08 по московскому времени. Фото: kremlin.ru

Никаких подробностей переговоров поначалу не было, но вскоре после окончании встречи Белый дом сообщил:

«Президент США провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом России Путиным, чтобы обсудить ряд тем в отношениях между США и Россией, включая нашу озабоченность по поводу военной активности России на границе с Украиной, вопросы киберугроз и региональных проблем».

Американский политик из Республиканской партии Никки Хейли в своем twitter-аккаунте выразила недоумение действиями Байдена: «Джо Байдену уже следовало остановить «Северный поток — 2». Угрожать этим сейчас — это слабость и стыд. Он дал Путину именно то, что он хотел».

На прошедшую встречу отреагировали в МИД Австрии. Вена считает важным и своевременным диалог Путина и Байдена на фоне «тревожной ситуации» вокруг Украины.



Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что прошедшие переговоры российского и американского лидеров позволят снизить напряженность в отношениях между Москвой и западными странами: «Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности», — заявил Макрон.