День в истории: Кизический монастырь в Казани, единая паспортная система и кругосветка Дарвина

Чем примечательна дата 27 декабря?

Сегодня, 27 декабря, Международный день противоэпидемической готовности, учрежденный год назад в связи с пандемией коронавируса. В России чествуют спасателей. В разные годы и столетия в этот день в столице Византийской империи Константинополе освятили Храм Святой Софии, основоположник теории эволюции Чарльз Дарвин отправился в кругосветное путешествие, в Советском Союзе провозгласили политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства, в стране ввели паспортную систему, 29 государств создали Международный валютный фонд. Родились немецкий математик, первооткрыватель законов движения планет Иоганн Кеплер, российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай-де-Толли, французский химик и микробиолог Луи Пастер, меценат, основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков, польский врач, лингвист и создатель языка эсперанто Людвиг Заменгоф, немецкая и американская актриса Марлен Дитрих. Умерли русский промышленник Никита Демидов, поэт Осип Мандельштам, создатель советской нефтехимии Александр Топчиев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Кизический монастырь и гонки в центре Казани

В 2001 году глава администрации Казани Камиль Исхаков своим постановлением вернул остатки комплекса Кизического монастыря Казанской епархии. Этот православный мужской монастырь был основан в 1687-1691 гг. митрополитом Казанским Адрианом, впоследствии Патриархом всея Руси. В 1929 году вышел секретный циркуляр председателя ОГПУ Генриха Ягоды, по которому предписывалось массовое закрытие церквей и монастырей по всей стране. В дальнейшем собор Кизического монастыря был снесен. Остатки кизической общины перешли в общину Смоленско-Седмиезерной церкви. Возрождение монастыря началось 27 декабря 2001 года. Поначалу власти города передали горевшую незадолго до этого Владимирскую церковь. 4 января 2002 года наместником Кизического монастыря был назначен архимандрит Даниил (Могутнов), 18 января 2002 года на Крещение прошло первое богослужение.

Фото: kremlin.ru

В 2017 году президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета назвал Татарстан одним из регионов-лидеров страны, где задаются высокие стандарты в инвестиционной сфере. Вместе с нашей республикой были отмечены и другие регионы: Чувашия, Тульская, Калужская, Тюменская и Ульяновская области, а также Краснодарский край.

В 2019 году в столице Татарстана арестовали заместителя начальника ГАИ Нижнекамска Ильдара Гатина, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в том же году полицейский через неустановленное лицо получил взятку в размере 35 тысяч рублей. Подкуп осуществлялся за сдачу экзамена по теории правил дорожного движения без проведения самого экзамена. Как стало известно после служебной проверки, за взятку Гатин поставил подписи в ведомости по приему теоретической части экзамена гражданам без фактической сдачи. В МВД по РТ отметили, что к тому моменту мужчину уже уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.



В прошлом году в Казани задержали и оштрафовали водителя Cadillac, который устроил гонки по центру города. Лихачом оказался 21-летний местный житель, на которого составили в общей сложности 17 административных материалов. Например, только восемь из них составили за проезд перекрестков на красный сигнал светофора. Помимо прочего, у нарушителя отсутствовал страховой полис и имелись неуплаченные в срок штрафы. Молодого человека оштрафовали на 16 тысяч рублей. На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как машина несколько раз чуть не попала в аварию, выезжая на встречную полосу и двигаясь на красный свет светофора.

Единая паспортная система и Российский корпус спасателей

В 1929 году в СССР провозгласили политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства. В этот день генсек ЦК ВКП Иосиф Сталин заявил, что о начале развертывания сплошной коллективизации сельского хозяйства, а также о переходе «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества» к «политике ликвидации кулачества как класса». «Кулацкими хозяйствами» тогда называли зажиточные крестьянские дворы, а «кулаками» — их хозяев. В качестве основного инструмента коллективизации избрали «раскулачивание» (изъятие кулацкого имущества) и репрессии. Уже в первые годы выслали более 240 тысяч семей, а к началу 1941 года этот показатель приблизился к отметке в 1 миллион человек.

Фото wikipedia.org

В 1932 году в СССР ввели единую паспортную систему. Хотя первые российские паспорта появились еще при Петре I, внутригосударственные паспорта отменили после Октябрьской революции 1917 года как «наследие царизма». В то время личность подтверждал любой официально выданный документ. После Гражданской войны паспортную систему частично возродили. А затем 27 декабря 1932 года председателем ЦИК СССР Михаилом Калининым, председателем Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым и секретарем ЦИК СССР Авелем Енукидзе было подписано постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Согласно документу, все граждане СССР от 16 лет, которые на постоянной основе проживали в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте и в совхозах, обязаны были иметь паспорта.

В 1990 году образовали Российский корпус спасателей, ныне — Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Новое ведомство основали согласно постановлению Совета министров РСФСР. Российский корпус спасателей возглавил Сергей Шойгу, который и по сей день является бессменным руководителем российского ведомства. В 1991 году корпус преобразовали в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. Затем на его основе создали Госкомитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР). А в 1994 году ГКЧС России преобразовали в МЧС России.

Фото wikipedia.org

Начало кругосветного путешествия Дарвина и основание Международного валютного фонда

В 537 году торжественно освятили Собор святой Софии в Константинополе. Первый Храм Святой Софии–Премудрости Божией был заложен в 324 году. Монументальная христианская церковь Константинополя стала символом новой религиозной политики, начатой императором Константином I после легализации христианства в 306 году и издания Миланского эдикта о веротерпимости в 313 году. В будущем собор настиг пожар во время одного из народных восстаний. Новое церковное здание велел возвести император Феодосий II лишь несколько десятилетий спустя. Однако базилику тоже настиг пожар. Затем император Юстиниан I решил не просто возвести новую церковь, а сделать нечто большее. К этому делу привлекли лучших архитекторов — Исидора Милетского и Анфимия Тралльского. 27 декабря 537 года константинопольский Храм Святой Софии был освящен. Но в 1453 году он был превращен в стамбульскую мечеть Айя-София. В 1935 году она обрела статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников Стамбула включили в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году собор снова стал мечетью.



В 1831 году английский натуралист Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить кругосветное путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции. Корабль вышел из порта британского города Девонпорт. В состав экспедиции также входили капитан корабля Роберт Фицрой, врач Бенджамин Байн, 2 лейтенанта — Джон Викем и Бартоломью Джеймс Саливен и другие. Корабль останавливался в Уругвае, Огненной Земле, на Фолклендских островах и многих других уголках мира. Дарвин вернулся в Великобританию лишь 2 октября 1836 года. Во время путешествия Дарвин собрал огромный фактический материал по геологии и зоологии, который лег в основу ряда капитальных произведений.

Фото wikipedia.org

В 1945 году основали Международный валютный фонд (МВФ). Решение о его создании приняли на Бреттонвудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Это крупнейшая финансовая организация мира. Ее основными задачами является содействие международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере, поддержка стабильности валютных курсов, регулирование норм и правил в валютной сфере. Также фонд может создавать и предоставлять своим членам международные финансовые резервы в форме «Специальных прав заимствования (СПЗ)». В основном финансовые ресурсы МВФ формируются за счет подписки 190 стран-членов. Сегодня ее общая сумма приблизилась к отметке в порядка $293 млрд. В целом в структурах фонда работают 2500 человек из 133 стран мира.

В 1953 году опубликовали первый фантастический рассказ польского писателя Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Ийона Тихого», который посвящен приключениям одноименного вымышленного персонажа — астронавта и исследователя космоса. Первый рассказ получил название «Галактические истории. Из приключений знаменитого звездопроходца Ийона Тихого. Путешествие двадцать третье». Последний рассказ из цикла был опубликован лишь в 1996 году. Кстати, «Звездные дневники» нашли свое отражение в нескольких экранизациях. Например, в 1985 году был создан мультипликационный фильм по мотивам 14-го путешествия. Режиссером выступил Геннадий Тищенко.