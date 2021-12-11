Жители отдаленного микрорайона Уфы обиделись на мэра

Сергей Греков обещал приехать к ним еще в сентябре, однако слова не сдержал

Фото: Рустам Хафизов

После того как жители микрорайона Шакша опубликовали петицию об отсоединении от Уфы, глава городской администрации выразил намерение пообщаться с авторами обращения и лично посетить проблемные точки. Но подписавшие петицию шакшинцы (в символическом количестве 666 человек) так и не дождались мэра в гости. Продолжение истории — в материале «Реального времени».

«В нашей Шакше застой уже лет 25»

История с «сепаратизмом» шакшинцев началась еще в сентябре. Они пожелали отделиться от Уфы из-за недостаточного внимания к своей территории и «скотского отношения». Мэр города Сергей Греков встречался по этому поводу с журналистами 24 сентября. Тогда он заявил, что уже в ближайшее время встретится с шакшинцами:

— Я уверен, что если мы увидимся с жителями Шакши, написавшими эту петицию, поговорим, объясним и расскажем, когда в ближайшее время туда придем... Это даже хорошо. В городе открывают скверы, парки, люди видят это, сравнивают со своим районом, и им кажется, что им недодали, — говорил тогда уфимский градоначальник.

Однако на дворе уже середина декабря, а визит мэра так и не состоялся. Проблемы в микрорайоне тем временем никаким чудесным образом не решаются.

24 сентября мэр заявил, что уже в ближайшее время встретится с шакшинцами. Фото: ufacity.info

Ирина Сидорова живет здесь уже давно. Женщина поделилась с «Реальным временем» мнением, что на протяжении последней четверти века в Шакше почти ничего не меняется и выглядит все не очень эстетично:

— Почему в нашей Шакше застой уже лет 25? Дома облезлые, молодежи пойти некуда. Только маленькая спортивная школа есть по улице Гвардейской... Стоят полуразрушенные здания 70 годов, какие-то пустыри, напротив заправки — болото вонючее, куда сваливается мусор. Две площадки сделали детские. За 25 лет — это все...

Быть может, Сергею Грекову не хотелось приезжать в столь неживописные края. А возможно, причиной, по которой мэр так и не добрался до Шакши, является слабая транспортная доступность микрорайона.

— Самая большая проблема — транспорт. Вечером очень проблематично приехать после работы в Шакшу. Летом и зимой стоим в пробках. Мы не можем выехать из Шакши, очень мало транспорта. Маршрутки ходят ровно до семи вечера. Позже уже добираемся, кто как может. Сколько просили, писали люди, чтобы 35-й автобус пустили хотя бы до Колхозного рынка, — живописует проблемы жителей злополучного микрорайона Ирина Сидорова.

«Обещать не значит делать»

Активная жительница Шакши Альфия Султанова неоднократно обращалась в «Башавтотранс» с требованием продлить время работы автобусов государственного перевозчика, однако положительного ответа так и не дождалась:

— Ответ дали, как и раньше. Никаких изменений. Чиновники рассказывают про карту «Алга» и «счастливый час» с бесплатной пересадкой, но это работает только с государственными автобусами. А в Шакше ездят в основном все коммерческие, «счастливый час» там не действует. Даже до Инорса не доехать без пересадки. Утром маршрутки забиты. А вечером перестают ездить все. И «Башавтотранс», и частники.

Самая большая проблема в Шакше — транспорт. Фото: yandex.ru/maps

Задать свои вопросы Альфия Султанова хотела бы напрямую мэру Уфы, но пока такой возможности ей не представилось. Она сомневается, что вообще представится:

— Обещать не значит делать. Сомневаюсь, что он к нам вообще приедет. Не понимаю, почему чиновники не хотят знать свой город, какие проблемы у жителей.

А вот ее соседка по микрорайону Ирина Сидорова говорит: несмотря ни на что, жители Шакши мэра очень ждут. И надеются, что, если он все же соберется приехать, о встрече будет известно заранее:

— Как жительница Шакши предложила бы собраться где-нибудь в помещении спортивной школы. Можно выбрать место, куда бы люди пришли. И не в час дня, и не в одиннадцать утра, когда все на работе. И главное, чтобы заранее люди знали. Но пока ни о чем таком не слышали, ничего нам не предлагают...

«Видимо, нужно держаться»



Депутат Госсобрания Башкортостана Рустам Хафизов сам живет в Шакше. Нашумевшую петицию он тоже поддержал и ждал мэра в гости. Он напомнил «Реальному времени» о самых важных проблемах, решения которых требуют жители микрорайона:

— Конечно же, про строительство полноценного въезда в микрорайон Шакша вместо скотопрогона, строительство бассейна, кинотеатра, больницы, парка в микрорайоне. Получаю постоянные отписки, что это все очень нужно для жителей, но денег нет... Видимо, нужно держаться!

Говоря о не всегда качественной работе коммунальных служб, депутат Хафизов отметил, что в местной управляющей компании существует проблема с задержками заработной платы:



— Также в микрорайоне уже более трех месяцев не платят зарплату сотрудникам «ЖЭУ-Шакша». Думаю, снова готовят его к очередному банкротству!

Не порадовал депутата и список объектов, которые будут построены или реконструированы к 450-летию Уфы — Шакшу стройки вновь обойдут стороной.

Ранее в мэрии рассказывали, что усилия по благоустройству микрорайона все-таки прикладываются. За последние два года отремонтированы 6 дворов, утеплены фасады 8 домов, а в 20 домах произведен ремонт лестничных площадок. Создаются площадки для воркаута и появилось новое футбольное поле на улице Зеленой. Пресс-служба администрации акцентирует внимание на то, что здесь уже запроектированы бассейны и даже торговый центр:

«Согласно проекту планировки жилого района Шакша-Южная предусмотрено строительство следующих объектов: спортивно-оздоровительный комплекс литер 57 в мкр. Шакша-2а; многофункциональный торговый центр литер 1в мкр. Шакша-3б; культурный центр литер 1 в мкр. Шакша-6; спортивный центр литер 2 (стадион, спортплощадки, спортзал, бассейн) в мкр. Шакша-6».

Ранее в мэрии рассказывали, что усилия по благоустройству микрорайона все-таки прикладываются. Фото: 102-reg.ru

Но сроки реализации этих благих начинаний пока неизвестны. А на вопрос «Реального времени» о том, планирует ли Сергей Греков посетить Шакшу в ближайшее время, в администрации Уфы на момент написания материала не ответили.