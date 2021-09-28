«Требование основано на скотском отношении» — жители Шакши хотят отделиться от Уфы

Петицию подписали более 600 жителей микрорайона

Фото: Рустам Хафизов

Жители уфимского микрорайона Шакша потребовали отделения от Уфы или преобразования в Шакшинский район. Соответствующую петицию на имя главы республики Радия Хабирова подписали уже свыше 620 человек. В тексте обращения шакшинцы обращают внимание на то, что столичные власти практически не уделяют внимания развитию их микрорайона, отдавая предпочтение другим территориям Уфы. Что хотят изменить авторы петиции, все ли жители Шакши их поддерживают, а также что планирует предпринять в ответ на эти заявления уфимская администрация — в материале «Реального времени».

«Требование основано на скотском отношении»

Автор петиции Андрей Евстигнеев разместил ее на сайте Change.org еще 16 сентября. От имени жителей Шакши он просит выделить микрорайон из состава Калининского района Уфы в отдельный район города или республики.

— Наше требование основано на скотском отношении к жителям столицы, которыми мы также являемся! Так, основной въезд в многотысячный микрорайон Шакша осуществляется через скотопрогон, а второй проходит через технологические «красоты» «Кроношпана», который также не соответствует требованиям: дорога постоянно разбита, отсутствует ее освещение. В Шакше нет кинотеатра, бассейна, больницы, полноценных парков и скверов, других благ, доступных для жителей остальной Уфы. Финансирование микрорайона осуществляется по остаточному принципу, а руководство города, видимо, даже не знает о его существовании! — возмущен Евстигнеев.

Его петицию сейчас активно обсуждают в соцсетях. Немало жителей Шакши обратили внимание, что по части благоустройства район действительно выглядит обделенным.

— Почему мы должны детей вывозить в город покататься на каруселях, в парки, в скверы, в бассейны — это вообще беспредел какой-то, — возмущается Альбина Хунафина.

— Надо было брать квартиру в Сипайлово, а не в Шакше. Даже по карте Уфы понятно, что Шакша — это край, гетто, — сетует Регина Сабирова — Непонятно, как это [подписание петиции] поможет, но пойду подпишу на всякий случай, поддержу место, где выросла.

Подписал петицию и депутат Госсобрания Башкортостана Рустам Хафизов, который сам проживает в Шакше. Он рассказал «Реальному времени», что авторы петиции таким образом пытаются обратить внимание на проблемные вопросы, но, вместе с тем, считает отсоединение вполне целесообразным:

— Конечно же это один из способов привлечь внимание властей к проблемам Шакши. При этом выделение микрорайона в отдельный район Уфы или республики позволит сконцентрировать бюджет на проблемах Шакши и самостоятельно администрировать полномочия.



«Не надо за всю Шакшу говорить»

Однако немало и тех шакшинцев, кто идею отделения от города не поддерживает совсем:

— Не надо за всю Шакшу говорить! Кто уполномочил делать такое заявление? Только недавно этот бред прочла. Жители этого не хотят! Нам нужно лишь улучшить условия жизни и досуга, — выражает мнение Анна Демидова.

— Да кто воду мутит? Зачем отделяться? Такси потом будет стоить до Шакши как до другого города! — опасается Ильдус Хабибуллин.

Альфия Султанова — коренная жительница Шакши. Здесь она родилась, хотя какое-то время жила в других городах, а выйдя на пенсию, вернулась в родные края. Женщина поделилась с «Реальным временем» своим мнением, которое с позицией авторов петиции не совпадает.

— Это неправильно, выделить Шакшу отдельно — невозможно. Я не поддерживаю. Кто будет содержать Шакшу? На какие деньги район будет благоустраиваться? Это не сделает ситуацию лучше, чем она сейчас есть, — считает Альфия Султанова.

Но озвученные в петиции проблемы, по мнению пенсионерки, действительно острые и их предстоит решить.

— Первая наша проблема — это транспортная доступность. Платим в два раза больше, чем остальные жители Уфы. У нас только 35-й государственный маршрут, и на линии всего три автобуса. Чтобы доехать до центра, нам нужно делать пересадку. Чиновники рассказывают про карту «Алга» и «счастливый час» с бесплатной пересадкой, но это работает только с государственными автобусами. А в Шакше ездят в основном все коммерческие, «счастливый час» там не действует. Даже до Инорса не доехать без пересадки. Утром маршрутки забиты, а вечером перестают ездить — и «Башавтотранс», и частники. А лет 10 назад в 11 вечера можно было спокойно уехать.

Одна из проблем Шакши — транспортная доступность. Фото: yandex.ru/maps

Альфия Султанова многократно обращалась и в «Башавтотранс», и в администрацию Уфы с требованием увеличить количество государственных автобусов в Шакше, однако ее просьбы так и остались без ответа. Точно также без внимания осталось и письмо в региональный Минздрав, куда женщина писала об отсутствии узких специалистов в местной поликлинике. Чтобы попасть на прием, необходимо ехать в другой район — более чем за восемь километров:

— Мы как забытый район. Что бы ни было — нужно ехать в город. И с транспортом беда, и даже на машине въезд в Шакшу через скотопрогон под железной дорогой. Там ширина в одну машину. В результате ни въехать, ни выехать. Молодежь нашу жалко. Ни бассейнов нет, ни кинотеатров. Ходить вообще некуда.

В проекте бассейн, торговый центр и новые скверы

В администрации города в ответ на запрос «Реального времени» сообщили, что в муниципалитет обращения от жителей Шакши об отделении микрорайона от города не поступали.

Чиновники мэрии рассказали, что прикладывают усилия по благоустройству Шакши. За последние 2 года отремонтировано шесть дворов, утеплены фасады восьми домов, а в 20 домах произведен ремонт лестничных площадок. Создаются площадки для воркаута и появилось новое футбольное поле на улице Зеленой. Пресс-служба администрации города акцентирует внимание на продолжении озеленения микрорайона:

— В микрорайоне Шакша за последние 3 года благоустроено четыре сквера — сквер «Памяти» по улице Зеленой, где также установлены детская игровая и спортивная площадки; сквер «Желаний» по улице Мелеузовской, вблизи дома 17/2; сквер «Детства» по улице Сельской, вблизи дома 8, где установлены детская игровая и спортивная площадки и сквер «Аленький цветочек» по улице Касимовской.

Сквер «Желаний» в Шакше. Фото: yandex.ru/maps

Что касается строительства бассейна и торгового центра, то в проекте эти сооружения уже есть:

— Согласно проекту планировки жилого района Шакша-Южная предусмотрено строительство следующих объектов: спортивно-оздоровительный комплекс литер 57 в мкр. Шакша-2а; многофункциональный торговый центр литер 1в мкр. Шакша-3б; культурный центр литер 1 в мкр. Шакша-6; спортивный центр литер 2 (стадион, спортплощадки, спортзал, бассейн) в мкр. Шакша-6.

Между тем, когда проект воплотится в реальность, не уточняется. Быть может создание петиции, если и не приведет к отделению Шакши от Уфы, то может способствовать ускорению решения вопроса.