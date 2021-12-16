День в истории: сходка казанских студентов, открытие станции «Восток» и «Бостонское чаепитие»

Чем примечательна дата 16 декабря

Сегодня, 16 декабря, международный день покорения вершин. В разные годы и столетия в эту дату американские колонисты устроили акцию протеста, известную как «Бостонское чаепитие», основали итальянский футбольный клуб «Милан», состоялась сходка студентов Императорского Казанского университета с участием Владимира Ульянова, открылась советская антарктическая станция «Восток», Кристиан Диор открыл в Париже модный дом. Родились немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, английская писательница Джейн Остин, русский живописец Василий Кандинский, французский комик Макс Линдер, советский военачальник Николай Ватутин, английский писатель Артур Кларк. Скончались немецкий филолог и собиратель народных сказок Вильгельм Гримм, основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков, русский художник Павел Брюллов, английский писатель Уильям Сомерсет Моэм, российский политический деятель Егор Гайдар. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Сходка студентов Казанского университета и смерть Салиха Сайдашева

16 декабря 1887 года состоялась сходка студентов Императорского Казанского университета с участием студента первого курса юридического факультета Владимира Ульянова. Студенты требовали отменить университетский устав 1884 года, разрешить студенческие общественные организации и вернуть к учебе ранее исключенных товарищей. Сходка проходила в актовом зале университета около четырех часов. Владимир Ульянов был ее активным участником. Ректор отказался удовлетворить их требования. 99 студентов в знак протеста решили подать заявления об уходе из университета. За активное участие в сходке в ночь с 4 на 5 декабря Ульянова и других студентов арестовали, в заключении будущий революционер провел три дня. Затем его выслали в деревню Кокушкино около Казани под негласный надзор полиции.

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16 декабря 1889 года ректором Императорского Казанского университета назначен профессор физиологии Константин Васильевич Ворошилов. На этом посту он пробыл до своей смерти в 1899 году. Он родился 1 февраля 1842 года. Закончил Императорскую медико-хирургическую академию. В 1871 году после защиты диссертации «Исследование о питательных свойствах мяса и гороха» получил степень доктора медицины. Три года работал в Лейпцигской лаборатории, где выполнял работу по изучению двигательных и чувствительных путей в спинном мозге кролика. Эти работы Ворошилова вошли в обширное исследование проводящих путей спинного мозга психиатров Пауля Флексига и Владимира Бехтерева. В 1876 году был приглашен в Императорский Казанский университет профессором на кафедру физиологии на отделение естественных наук физико-математического факультета.

16 декабря 1954 года умер композитор, народный артист Татарской АССР Салих Сайдашев. Сайдашев считается основоположником татарской профессиональной музыки. Он автор музыки к спектаклям «Галиябану» Мирхайдара Файзи, «Наемщик» Тази Гиззата, «Голубая шаль» Карима Тинчурина, «Зарытое оружие» Хади Такташа и другим. Его имя носит улица в Вахитовском районе Казани и Государственный Большой концертный зал.

Фото kitaphane.tatarstan.ru

Советская антарктическая станция «Восток» и Декрет об уравнении в правах военнослужащих

16 декабря 1894 года в Москве состоялось открытие зимнего театра «Новый Эрмитаж». Летний Эрмитаж был одним из первых московских увеселительных садов, популярным местом культурного отдыха. В новом саду и здании театра было устроено собственное электрическое освещение. Специально для этого впервые из-за рубежа в Москву доставили частную дизель-электростанцию. На сцене театра состоялись премьеры пьес Антона Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня», дебютировал Сергей Рахманинов, пел Федор Шаляпин и другие.

16 декабря 1917 года вышел Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об уравнении в правах всех военнослужащих». Были отменены все старые чины и звания, знаки отличия и ордена Российской империи. Кроме того, отменялся институт вестовых, которые выполняли различные поручения офицеров. Предполагалось, что новая Красная армия будет комплектоваться исключительно на добровольных началах, однако вскоре пришлось перейти к массовым мобилизациям.

Фото wikipedia.org

16 декабря 1931 года цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального театра. Сам он был создан в январе того же года, первый публичный спектакль состоялся в апреле. Первые постановки театра были посвящены цыганам и пропагандировали переход к оседлой трудовой жизни. Позже появились спектакли по произведениям русской и зарубежной литературы. С 1940 года спектакли в театре идут на русском языке.

16 декабря 1957 года в районе расположения Южного геомагнитного полюса была открыта советская антарктическая станция «Восток». В настоящее время это единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая станция. Специалисты проводят здесь исследования углеводородного и минерального сырья, резервов питьевой воды, осуществляют аэро-метеорологические, актинометрические, геофизические и гляциологические наблюдения, занимаются изучением изменения климата, исследованием «озоновой дыры», проблем повышения уровня воды в Мировом океане и другими вещами. Климатические условия в районе станции — одни из самых тяжелых на Земле. В 1983 году здесь был зарегистрирован абсолютный минимум температуры — минус 89,2 градуса.

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Извержение Везувия и «Бостонское чаепитие»

16 декабря 1631 года произошло крупнейшее извержение вулкана Везувия со времен начала нашей эры. Этот вулкан до сих пор является одним из трех действующих вулканов Италии и единственным действующим в континентальной Европе. Считается одним из наиболее опасных вулканов. Извержение 79 года уничтожило несколько городов, среди которых были Помпеи. Извержение 1631 года было в десять раз слабее того, что произошло в 79 году, однако погибло примерно 4 тысячи человек.

16 декабря 1773 года произошла акция протеста, вошедшая в историю под названием «Бостонское чаепитие». Тогда американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай. Это событие стало одним из катализаторов войны за независимость США. В 1698 году Английский парламент дал Английской Ост-Индской компании монополию на поставку чая в Великобританию. Но из-за высоких налогов и пошлин населению оказалось выгоднее покупать контрабандный чай. В 1773 году правительство Британии издало «Чайный закон», позволивший Ост-Индийской компании напрямую продавать чай в североамериканских колониях по цене вдвое ниже, чем ранее, и дешевле, чем в Великобритании и у любых местных чайных торговцев и контрабандистов. Колонистов этот закон возмутил. В Бостоне посчитали выборочную отмену налогов на чай очередной попыткой Великобритании остановить движение за независимость в колониях.

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16 декабря 1899 года основан итальянский футбольный клуб «Милан». Первым капитаном «Милана» стал английский футболист Герберт Килпин. Именно он придумал форму клуба и ее цвета: черный и красный. Красный цвет символизировал дьявола — покровителя команды, черный — опасность, которая грозила всем его соперникам. Эмблемой стал щит с изображением красного английского креста. «Милан» — один из самых успешных клубов мира и самый титулованный из Италии по количеству международных наград.

16 декабря 1946 года в Париже модельер Кристиан Диор открыл свой дом моды. В штате было всего 85 сотрудников, стартовый капитал составлял 6 млн франков. В феврале 1947 года была представлена первая коллекция женской одежды, названная New Look. Она произвела переворот в мире моды. Эти романтичные наряды с пышной юбкой и тонкой талией кардинально отличались от суровой, аскетичной дамской одежды довоенной эпохи. Коллекция стала весьма успешна. Вскоре в модном доме стали одеваться знаменитости, миллионеры и члены королевских семей.