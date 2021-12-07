Зачем садовые товарищества Башкирии объединят в единый фонд

В республике запустили пилотный проект для решения проблем СНТ

Фото: Эмиль Зиянгиров

Многочисленные проблемы СНТ в Башкортостане планируют решить с помощью создания Фонда развития инфраструктуры территорий садоводческих товариществ. Программа его действий создается специалистами из Академии наук, а первыми проектами станут обновление электросетей и ремонт дорог. Подробности — в материале «Реального времени».

«Говорят: ваше хозяйство, вы и делайте»

По количеству садовых товариществ Башкортостан занимает 7 место в России. Более 80% СНТ расположены в Уфимской (1025 товариществ) и Стерлитамакской (180) агломерациях. Основные проблемы — свыше половины участков не поставлены на кадастровый учет, из-за чего бюджет недополучает около 30 млн рублей.

Другая проблема — слабая обеспеченность садовых участков электричеством, водой и газом. По предварительной оценке, более 80% находящихся на балансе СНТ электросетей изношены. В 20% СНТ сетевое электроснабжение отсутствует. Более 55% СНТ не имеют водоснабжения и только в 33% товариществ имеется газ. Эту картину обрисовал на оперативном совещании в правительстве республики вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Более 55% СНТ не имеют водоснабжения и только в 33% товариществ имеется газ, сообщил Ильшат Фазрахманов. Фото glavarb.ru

Пути решения проблем искали на конференции «Комплексная программа развития инфраструктуры территорий садоводческих товариществ». В Башкортостане будет реализован пилотный проект объединения многочисленных СНТ в единый фонд, который займется решением основных вопросов. Ранее попыток централизованного решения проблем не предпринималось. По словам председателя СНТ «Утёс» Виктора Нестеренко, существующие структуры сделать это не в состоянии:

— Если у нас есть Союз садоводов РБ, он ни разу не проводил никаких ни сборов, ни совещаний, и вторая организация — это Ассоциация садоводов, то же самое. В чатик кто-то там что-то говорит, вроде правительство поддерживает, мы говорим: «ура-ура», а никакой открытости, ничего нет.

Вместе с тем Виктор Нестеренко отмечает, что проблемы товариществ копились годами, справиться с ними каждое объединение садоводов не в силах:

— Вы знаете, что в Калининском районе народ бастует, бегает по полгода без электричества. Структура электрохозяйства нас всех пинала: «идите отсюда, ребята, ваше хозяйство — вы все должны сами делать». А представляете сколько у нас пенсионеров? 50-60% это железно пенсионеры. Чтобы привести в соответствие электрические сети, еще что-то и так далее. «Это же ваше хозяйство». А оно как свалилось? 30-50 лет назад создавали заводы, предприятия, профкомы, давали деньги, помните раньше как было? А сейчас как делать? Один столб поставить от «Башкирэнерго» стоит 40 тысяч. Привезти столб, поставить, монтаж — 36 тысяч. А у меня таких 150 столбов. Это сколько денег надо? Где я возьму 18 млн на эти работы?!

В Башкортостане будет реализован пилотный проект объединения многочисленных СНТ в единый фонд, который займется решением основных вопросов. Фото glavarb.ru

Создание единых электросетей

Решить эти проблемы надеются с помощью недавно созданного Фонда развития инфраструктуры территорий садоводческих товариществ. Генеральный директор организации Дмитрий Фоминцев отметил, что в рамках реализации большой комплексной программы в первую очередь обратят внимание на электричество:

— Мы хотим объединить все электросети товариществ в одну компанию, которая бы получила свой тариф, и финансировалась бы из общеэнергетического котла. Все проблемы, которые существуют в СНТ с электричеством решались бы уже на более высоком уровне. И всех членов садовых товариществ мы бы могли перевести на прямые договоры, что исключало бы их участие в затратах на потери, ремонты, обслуживание и все прочее.

Для стройки дорог в СНТ нужен 21 млрд рублей

Другая большая проблема, которую планируют решать, — строительство и ремонт подъездных путей и дорог внутри самих товариществ. Без электроэнергии и дорог развития не будет, отметил Дмитрий Фоминцев.

— По дорогам цифры примерно такие, это расчетные цифры, неточные. Порядка 21 миллиарда рублей нужно потратить, чтобы сделать дороги в садовых товариществах по всей республике. Цифра большая, если разделить это все на человека получится 12 метров дороги на собственника или 42 тысячи рублей. Это неимоверная сумма. Благодаря объединению и использованию постановления правительства по инфраструктуре можно сэкономить 50%, а затраты на кадастровые работы возвращаются в 90% стоимости. Пользуясь вот этим постановлением мы сможем сэкономить порядка 50%, 10 миллиардов рублей, то есть уменьшилась сумма.

Другая большая проблема, которую планируют решать, — строительство и ремонт подъездных путей и дорог внутри самих товариществ. Фото glavarb.ru

Председатели СНТ надеются, что новый подход поможет решить накопившиеся старые проблемы. В нынешних условиях даже составить программу для получения возмещения затрат от правительства не так просто.



— СНТ надо заниматься. Они все брошены. Занимается сейчас Фазрахманов, министр сельского хозяйства, он с инициативной группой издал постановление, где 50% затрат на инфраструктуру можно получить от правительства если представишь программу. Программа не прописана, условия не прописаны, критериев нет. Ты идешь в правительство один, тебя одного начинают пинать. Ну как в жизни обычно, если тебя пинают, значит надо собираться и единомышленников искать. В союзе садоводов не удалось поднять эту проблему актуальную, чтобы кто-то ходил там за нас костьми ложился, решал. Правительство некоторые программы приняло, но их же надо дальше двигать. Мы сейчас объединяемся на другой платформе. Если в союзы взносы приносишь, вот руководство этих союзов на эти взносы и живет. Идешь в правительство, говоришь — дайте нам денег, правительство даст-не даст. Но Фонд — это другая структура. Он сам будет зарабатывать деньги в данном случае для реализации своих программ. А это развитие инфраструктуры, электричество, дороги. Вот эту программу разрабатывает башкирское отделение Академии наук Российской Федерации, — выражает надежду председатель СНТ «Утёс» Виктор Нестеренко.

По мнению директора Фонда Дмитрия Фоминцева, в новую организацию войдут председатели всех садовых товариществ региона, и тогда объединение сможет стать коллективным партнером правительства Башкортостана. В дальнейшем планируется создать ресурсный центр садоводов, организовать дистанционную юридическую помощь правлениям СНТ и тематический коворкинг-клуб.