На Солнце произошла вспышка с самой высокой мощностью
На Солнце зафиксировали вспышку с самой высокой мощностью класса X1.1, что стало первым событием такого уровня за три недели, уточнил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Об этом сообщили в РИА «Новости».
- Вспышка началась в 10.08 по московскому времени, достигнув пика излучения в 10.18, а ее взрывная фаза длилась около получаса.
Рост солнечной активности наблюдается уже около недели, и за это время количество вспышек удвоилось, однако только сейчас вспышка достигла уровня X.
Богачев подчеркнул, что данное событие может повлиять на Землю, и ожидается приход выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января.
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