На Солнце произошла вспышка с самой высокой мощностью

Фото: Динар Фатыхов

На Солнце зафиксировали вспышку с самой высокой мощностью класса X1.1, что стало первым событием такого уровня за три недели, уточнил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Вспышка началась в 10.08 по московскому времени, достигнув пика излучения в 10.18, а ее взрывная фаза длилась около получаса.

Рост солнечной активности наблюдается уже около недели, и за это время количество вспышек удвоилось, однако только сейчас вспышка достигла уровня X.

Богачев подчеркнул, что данное событие может повлиять на Землю, и ожидается приход выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января.



Анастасия Фартыгина