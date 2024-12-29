Новые электропоезда свяжут Нижний Новгород с Казанью с 1 января 2025 года

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Пассажирская компания «Содружество» с 1 января 2025 года обновит подвижной состав на межрегиональных маршрутах Нижний Новгород — Казань и Ижевск — Нижнекамск, введя в эксплуатацию электропоезда нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Электропоезда будут курсировать ежедневно: из Нижнего Новгорода в Казань они будут отправляться в 05.10 и прибывать в 11.09, а в обратном направлении — в 15.50 с прибытием в 21.49. По пути предусмотрены остановки на нескольких станциях, включая Арзамас-2, Сергач и Канаш.

Обновленные поезда оснащены системами видеонаблюдения, эргономичными креслами и местами для велосипедов, а также специальными устройствами для маломобильных граждан. В январе 2025 года аналогичные изменения коснутся и зеркального рейса.



Анастасия Фартыгина