Сейчас футбол — это один из элементов шоу-бизнеса

Когда хайп важнее очков, а «Инстаграм» — турнирной таблицы

Историю российского футбола смело можно поделить на три десятилетия. В каждом — уникальный набор событий, характерных только для этого времени. «Реальное время» систематизирует все три десятилетия, чтобы найти ответ на вопрос о том, когда в российском футболе было жить хорошо.

Ранее футбол был частью физической культуры, сейчас — составная шоу-бизнеса

Доказательств этого постулата — хоть отбавляй. Даже в плане личных взаимоотношений. Семейные союзы создавали Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова, Евгений Алдонин и певица Юлия Началова, Игорь Шалимов и писательница Оксана Робски, Дмитрий Радимов и певица Татьяна Буланова. И это мы вспоминаем только самые громкие (и уже распавшиеся) браки.

Можно поговорить и о «соучастии» в организованном футболе представителей различных тусовок. Стартовал этот процесс с начала нынешнего века, когда в Москве была создана любительская Межнациональная футбольная лига. Самой звездной в ней стала футбольная команда еврейской общины «Маккаби», в составе которой на первых порах играли такие известные персонажи, как фигурист Илья Авербух, тележурналист Владимир Соловьев, нынешний президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и тогдашний посол Израиля в России Аркадий Мильман.

Потом руководство «Маккаби» продемонстрировало пример настоящего интернационализма, заявившись на любительский чемпионат Москвы и собрав под свое крыло лучших футболистов разных национальностей: евреев, грузин, татар. Был в ней и армянин Сергей Авагимян, который чуть позже станет одним из игроков первого состава «Арарат-Москва».

И это еще одна отличительная черта российского футбола XXI века — создание «национальных» команд. Уже были «Арарат-Москва», есть «Кайрат-Москва», и сейчас на подходе очередной «Арарат», который создают в Московской области.

Сейчас к шоуменам подтягиваются и настоящие футбольные профессионалы. К примеру, недавний игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов стал играть в составе команды «На спорте». Его партнеры по команде — блогеры, рэперы, тиктокеры Даня Милохин, T-Killah, Саша Стоун, Егор Шип... А вот рэпера Фараона (он же Глеб Голубин, игравший в детских школах «Динамо» и ЦСКА) или же воспитанника школы «Локомотива» Ираклия Пирцхалавы мы на поле не видим, хотя они — одни из немногих представителей шоу-бизнеса, кто там неплохо смотрелись бы.

Если говорить об удачных проектах совмещения футбола и шоу-бизнеса, то пока неплохо складываются дела у Басты, который купил ростовский СКА. В этом году там собралось целое трио экс-футболистов «Нефтехимика» — Дмитрий Каменщиков, Алан Лелюкаев и Дмитрий Мичуренков.

Но в целом эта суета вокруг футбола не оправдана и не конструктивна. Рэпер Тимати с его мутным проектом ФК «Черная звезда», футбольные клубы блогеров Василия Уткина и Евгения Савина, «левые» команды вроде «Анжи-Юниор» — все это только дискредитирует развитие российского футбола как одной из социальных сфер жизни.

ОФЛ России и Украины и разочарования спонсоров

Пиком бестолковой траты денег и времени стал проект ОФЛ, включающий в себя объединенный чемпионат России и Украины, безумное детище Валерия Газзаева. После окончания тренерской карьеры Газзаева понесло. Вначале он продавил своим авторитетом план переноса розыгрыша чемпионата страны на осень-весну. Десять лет в этом режиме принесли только вред. Затем Валерий Георгиевич выступил двигателем ОФЛ, совместного с Украиной чемпионата. Хотя даже при «пророссийском» президенте Викторе Януковиче Украина отказывалась вступать в Таможенный союз, а украинский кабинет министров единогласно поддерживал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Против объединенного чемпионата были и тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер, и политическая обстановка, и здравый смысл. Последним актом этого мертворожденного проекта был объединенный Суперкубок, проведенный в январе 2014 года в Израиле. Активность Газзаева удалось нейтрализовать только местом в Госдуме, полученным по депутатским спискам «Справедливой России».

Ведь даже если бы на политическом небосклоне между Россией и Украиной все было безоблачно, то проект был бы мертворожденным. Ведь в России и в Украине главенствуют абсолютно разные принципы развития футбола и спорта в целом. У нас — государственный, со всеми его плюсами и минусами, с созданием муниципальных школ на балансе клуба, а теперь еще и женских команд. На Украине футбол частный. Оба пути развития не безгрешны. При обоих команды могут умирать, что продемонстрировали в России частные «Москва» и «Тосно», бандитский «Сатурн», ведомственный ФК МВД, бюджетный «Тамбов». Разница лишь в том, что бюджетные команды умирают от безденежья и безысходности, а частные — по прихоти владельцев.

Что же привело к таким стабильно провальным для России итогам последних футбольных лет? Ведь мы достойно пережили непростые девяностые, вышли в нулевые с пониманием футбольных процессов и появлением новых людей в этой отрасли. Вместо жуликоватых персонажей в российский футбол пришли Евгений Гинер и Леонид Федун, Андрей Федорычев и Сулейман Керимов, Сергей Галицкий и Михаил Прохоров, щедро влились деньги «Газпрома» и РЖД.

Но ни Федорычев с «Динамо», ни Керимов с «Анжи» не достигли и десятой доли того, на что рассчитывали, входя в футбольный бизнес. Причем своим вхождением в российские клубы они скорее навредили остальным, создав за границей стойкое мнение, что в России готовы платить много и за все подряд. Сейчас другие времена, но сладкие воспоминания хозяев клубов и агентов, сбывавших щедрым россиянам футбольный актив и неликвид, еще живы. Хотя шальные деньги уже закончились.

Коллаж: aif.ru

В 2010 году исчезли сразу два клуба Премьер-лиги — ФК «Москва» и «Сатурн». Ранее даже самые завзятые аутсайдеры и бедные команды «умирали» постепенно, а тут в один момент приказали долго жить «Москва» (6-е место по итогам сезона) и «Сатурн» (10-е место). «Москву» похоронил олигарх Михаил Прохоров, как и десятью годами ранее «Спартак-Чукотку» уничтожило безразличие тогдашнего губернатора Романа Абрамовича. В 2018 году был расформирован обладатель Кубка России «Тосно». Сам факт создания команды был непонятен, но его уход на пике выглядел очевидной дикостью.

В 2006 году в России появилась новая забава: переезд команды. Юрий Первак перевез челябинский «Лукойл» в Нижний Новгород, переименовав его в «Спартак». Спустя 12 лет «транзакция» повторилась у Бориса Ротенберга, который перевез питерское «Динамо» в Сочи.



Дети сейчас отстают по физическому развитию от своих сверстников прежних лет

Последним «золотым поколением» российского футбола стала молодежь питерского «Зенита» 1980—1984 годов рождения. После него ни ЦСКА (1985—1987 г.р.), ни «Спартак» (1986—1989 г.р.), ни «Локомотив» (1990—1991 г.р.), ни бывшие выпускники «Академии Коноплева» и нынешние воспитанники «Краснодара» не стали фундаментом создания хотя бы одной команды РФПЛ.

Главный тренер сразу двух юношеских сборных России Вячеслав Даев рассказывал, что медицинские исследования выяснили: ребята 1991—1995 годов рождения в среднем отстают по физическому развитию от таких же парней из других поколений. На их раннее детство пришелся не только развал страны, но и продуктовый дефицит.



В прошлом футболист казанской «Идели», ныне арбитр Андрей Сергеев выдвинул еще несколько версий преимущества подготовки советского времени перед нынешним. По его словам, он уже к 12 годам объездил весь СССР — по соревнованиям. А на сборы вместе с партнерами по команде летали в Новый Афон. И это была не спортивная школа, а обычная образовательная средняя, 86 школа. В нее пацаны приходили со двора, а не с «ФИФА» (имеется в виду игровая приставка). И пацаны этой футбольной секции с детства тренировались 13 раз в неделю, по сути по два раза в день, плюс имели соревновательный тренинг в чемпионате Казани, в котором играли команды 16 клубов всех возрастов. Причем уровень чемпионата Татарстана был очень высоким.

Фото: androidinsider.ru

Вспоминается не смешной, но жизненный анекдот: «Папа, а как ты играл, когда не было айфонов?» Я играл во дворе, сынок... Эту же мысль сейчас часто ретранслируют действующие тренеры из самых разных игровых видов спорта.

Почему же российский футбол в таком плачевном положении?

Со временем страны бывшего СССР перестали быть донорами российского футбола — и потому что логично ослабели, и потому что следующие поколения росли не в бывших республиках Союза, а в независимых странах. Они просто не ориентированы на Россию. К примеру, отличие от поражения от тбилисского «Динамо» 1996 года (когда половина грузин переехала в чемпионат России) от недавней неудачи московского «Динамо» с «Локомотиви» — еще и в том, что футболистов грузинского клуба не спешат расхватывать ни иностранные клубы, ни российские. Там, кроме голкипера Мамардашвили, просто нет талантов.

В российском чемпионате от пути развития нулевых, когда усиление стремились искать извне, находя молодых футболистов, начали переходить на более легкий и успешный путь комплектования, приглашая лучших игроков из соперничающих команд. Как в советском мультфильме: «Построишь летучий корабль?» — «Куплю!». Таким образом не только ослаблялся конкурент, но и внутри самого чемпионата в целом исчез прогресс.

Наверняка намечавшийся прогресс российского футбола окончательно добил и переход на систему розыгрыша осень-весна в 2011 году, четко разделяющий второй временной период развития российского футбола от третьего, регрессирующего.



Джаудат Абдуллин