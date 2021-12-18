Несбыточные надежды, безлимит на легионеров и положительная селекция

Как развивался российский футбол в нулевые годы

Историю российского футбола смело можно поделить на три десятилетия: девяностые, нулевые и десятые. В каждом — уникальный набор событий, характерных только для этого времени. «Реальное время» систематизирует все три десятилетия, чтобы найти ответ на вопрос о том, когда в российском футболе было жить хорошо.

Дмитрий Зеленин и так и не взлетевшая «Волга»

Вернемся в нулевые и вспомним несколько любопытных фактов. Начнем с того, что 30 декабря 2003 года Тверскую область возглавил Дмитрий Зеленин, в прошлом высокопоставленный сотрудник компании «Микродин», а потом — топ-менеджер «Норильского никеля». Это был уже второй губернатор-ставленник «Норникеля» (после Александра Хлопонина в Красноярске). Но Зеленин перешел на эту работу не напрямую, а через кратковременное пребывание на должности заместителя министра спорта, которым тогда был Вячеслав Фетисов.

Сразу после своего назначения губернатор дал крайне амбициозное интервью «Спорт-Экспрессу», поделившись громадьем спортивных планов, касавшихся развития в Тверской области автоспорта и футбола. Вот цитата из того интервью:

«Я сильно удивлюсь, если перед началом сезона-2007 не прочитаю, что в круг претендентов на медали, помимо «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», отныне входит и тверская «Волга».

На тот момент тверская «Волга» только вернулась во вторую лигу, а оттуда так и не выбралась. «Может, заняться хоккеем?» — недоумевал корреспондент, намекая на 20-летнего Илью Ковальчука, уроженца области. Но Зеленин продолжал настаивать на футболе и вспоминал, как 50 лет назад калининская «Волга» выходила в финал Кубка СССР по футболу. Его никоим образом не смущал тот факт, что даже к этому решению невольно приложил руку Иосиф Сталин, ранее разогнавший ЦСКА за проигрыш сборной СССР на Олимпиаде 1952 года команде Югославии, с которой у нашей страны на то время были тяжелые отношения. Футболисты ЦСКА разъехались из столицы по ближайшим городам и весям, в большинстве своем осев в Калинине. Так местная команда и дошла с ними до финала Кубка.

Правда, Зеленин в итоге так и не дождался «Волги» даже на уровне первой лиги — в 2011 году СМИ информировали общественность о его отставке. А команда так и не вошла в круг претендентов на медали — ни к 2007 году, ни к какому.

Зеленин в итоге так и не дождался «Волги» даже на уровне первой лиги. Фото: infox.ru

«Придут честолюбивые дублеры»

В сезоне 2004 года в российском чемпионате впервые провели турнир в три круга. Это было во второй лиге, в зоне «Восток»: здесь столкнулись с дефицитом команд, которых заявилось всего 13. Им и пришлось играть по три раза друг с другом. Еще один интересный факт: одна из зон второй лиги в тот момент просто «кишела» будущими судьями: в «Мосэнерго» играл Максим Лаюшкин, в питерском «Динамо» — Владислав Безбородов, в дубле московского «Динамо» Алексей Еськов. Все трое стали в дальнейшем известными арбитрами.

А в 2001 году России вернули чемпионат дублеров, чему способствовала долгая предыстория. Чемпионат Советского Союза в 1992 году по понятным причинам не проводился. Многие команды вынуждены были латать дублерами бреши в составах после отъезда сильнейших футболистов за рубеж. «Динамо», «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА, и команды волгоградского региона — «Ротор» и «Текстильщик» из Камышина заявили дублирующие составы. Годом позже сделали это «КАМАЗ» и «Океан» из Находки, дебютировавшие в высшей лиге.

«КАМАЗу» для осуществления этой цели понадобилось создание некого подобия пирамиды, о чем мы уже писали, когда челнинцы последовательно взяли под свое крыло сразу две казанские команды — «Идель» и «Камазовец». А в 1994 году была создана третья лига, куда заявились дубли всех команд высшей лиги, и не только. В 1998 году она перестала существовать, и дублирующие команды вернулись во вторую лигу, но с 2001 года их объединили в чемпионат дублеров, переименовав его в 2008 году в чемпионат молодежных команд. С 2021 года турнир называется «М-Лига».

«Твори бардак, мы здесь проездом»

В 2005 году в матче между московским «Динамо» и «Торпедо-Металлургом» в составе динамовцев на поле вышли 11 легионеров во главе с бразильцем Иво Вортманом.

Предыстория нужна и тут. Динамовцы годом ранее решили сделать ставку на модное в то время чешское направление и пригласили на место главного тренера Ярослава Гржебика. Тот, в свою очередь, привез с собой трех соотечественников. Долго это не продлилось. Сменивший чеха Виктор Бондаренко представлялся временной фигурой, а в концовке сезона от вылета в первый дивизион спасал Олег Романцев. И спас, хотя для этого пришлось сыграть в последнем туре вничью 1:1 со «Спартаком». Итог матча вызвал подозрения, но, если вспомнить один только момент в концовке, когда мяч трижды попадал в штангу во время навала «Спартака», вопрос о «договорняке» можно снимать.

Само собой, и Романцев, и его креатура — голкипер Левицкий, и форвард Бесчастных остались в «Динамо» и на следующий сезон. Который «Динамо» начало из рук вон плохо. Романцева сняли, вместо него команду возглавил Андрей Кобелев. Но и у Кобелева не пошло, и его сменил Вортман. Его работа во главе «Динамо» стала одним большим кошмаром, по итогам которого руководство клуба вернуло Кобелева на тренерскую вакансию. Произошло это в последнем туре.

В 2005 году в матче между московским «Динамо» и «Торпедо-Металлургом» в составе динамовцев на поле вышли 11 легионеров во главе с бразильцем Иво Вортманом. Фото: Александр Федоров/sport-express.ru

Исследуем подробнее жизнедеятельность «Динамо» под руководством трех тренеров в сезоне. По его итогам было задействовано 36 футболистов. Сборники Комбаров, Карчемарскас и игрок сборной Латвии Прохоренков выходили на поле лишь по разу. Вместе с Романцевым ушли и Левицкий («Сибирь»), и Бесчастных («Орел»), и вернувшийся было в родной клуб из Бельгии Дятель («Шинник»). Вортман, придя в «Динамо», убрал из состава белоруса Максима Ромащенко и приведенного еще Романцевым Германа Кутарбу.

При Романцеве совсем не играл сборник Денис Колодин, начавший выходить на поле только с 14-го тура, и редко появлялся Точилин. А вот Дмитрий Булыкин и игрок сборной Молдовы Коваленко были нужны и Романцеву, и Вортману, но практически не играли у Кобелева. Зато у него играли Роман Березовский, серб Батак и словак Ганек, которых не видели на поле ни Романцев, ни Вортман.

В общем, у всех тренеров «Динамо» в том сезоне играли только серб Танасиевич, молодые динамовцы Кузнецов, Половинчук и Яшин. В итоге в следующем сезоне Кузнецов перешел в «Локомотив», а Половинчук, Яшин и ганец Баффур Гьян — в «Сатурн», поскольку не подошли новому наставнику динамовцев Юрию Семину. Зато при нем вновь заиграл Дмитрий «варежки сними» Булыкин, переживший бразильскую опалу Ромащенко и ставший игроком основы Дмитрий Комбаров.

В течение трех лет за команду сыграли 66 футболистов — благо, отсутствовавшие лимит, здравый смысл и целеполагание позволяли тренерам вести себя в командах, как тогдашние фанаты в электричках: «Твори бардак, мы здесь проездом».



Это Гинер всех купил: Вагнер Лав, Жо, Карвалью...

Если вывести за скобки «Спартак», то селекция «нулевых» в Российской премьер-лиге заслуживает положительной оценки. Она стала грамотной и логичной, прежде всего, за счет ЦСКА и «Рубина». Руководство обеих команд внимательно изучало молодежные чемпионаты Европы и мира. Так, сириец Нихад Буши в 1995 году был участником подобного турнира, в финале которого выступала и сборная России в одной группе с Сирией. Его присмотрели для «Крылышек» и через год пригласили в Самару вместе с Анасом Махлюфом, который в итоге поиграл и в казанском «Рубине».

Уже в нулевые можно было сформировать целый состав ЦСКА, засветившийся на молодежных соревнованиях. Фото: cskanews.com

Уже в нулевые можно было сформировать целый состав ЦСКА, засветившийся на молодежных соревнованиях. Один только 2003 год принес Вагнера Лава, Дуду, Карвальо, Осмара Ферейру... Причем узбекистанский немец Александр Гейнрих ездил на молодежный ЧМ того года в качестве футболиста ЦСКА. В 2004-м на Европе за Сербию играл Милош Красич, уже успевший стать армейцем. Потом селекционеры ЦСКА присматривали для клуба бразильцев Жо, Рамона и Ратиньо, чехов Калоуду и Нецида, поляка Янчика, серба Тошича, турка Джанера. Но делал армейский клуб серьезную ставку и на собственных воспитанников. Если бы обе эти ставки сыграли в должной мере, то ЦСКА мог приблизиться к успехам «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Барселоны», выигрывавших евротрофеи благодаря костякам из собственных воспитанников.

Но даже хорошее можно было улучшить, если бы...

Владивосток купил в 2007 году 22-летнего игрока ОФК Александра Коларова за 300 тысяч долларов, а Новосибирск приобрел 19-летнего Роберта Левандовски из «Знича» за 500 тысяч евро. В 2006 году в «Динамо» не прошел просмотр 17-летний Диего Коста и едва не умер от желтухи 22-летний Тиаго Силва. В нулевые селекционеры наших клубов присматривались к ивуарийцу Жервинью и бразильцу Рамиресу еще задолго до того, как те стали звездами. А если бы у нас заиграли аргентинцы Леандро Паредес или Маркос Рохо, то это было бы стопроцентным попаданием. Но они заблистали уже после отъезда из РФПЛ...



Продолжение следует