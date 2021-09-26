Набережные Челны первыми в Татарстане построили футбольную пирамиду

И заложили в ее основание сразу две казанские команды

Сейчас в российском профессиональном футболе выступают три команды из Татарстана: казанский «Рубин», челнинский «КАМАЗ» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. На данный момент они никак не связаны друг с другом, хотя в разные периоды истории они были встроены в пирамиду во главе с «Рубином». Но эта футбольная пирамида времен Курбана Бердыева была не первой в республике, а «Реальное время» вспоминает о той, основанием которой служил челнинский «КАМАЗ».

Ты помнишь, как все начиналось?

Первый чемпионат России 1992 года состоялся с участием 20 команд, которые набирали из высшей лиги чемпионата СССР (6 команд), первой лиги (11 команд) и буферной зоны второй лиги (3 команды). Ни в первой, ни во второй лигах советского чемпионата не было дублирующих команд. В разных источниках указано, что последний турнир для дублеров команд первой лиги прошел в 1984 году. Как бы то ни было, но образовать полноценный турнир молодежных команд не представлялось никакой возможности, и дублирующие команды тех клубов, кто их имел, просто определили во вторую лигу.

В 1992 году «КАМАЗ» выиграл турнир группы «Центр» первой лиги, перешел в высшую, и руководство клуба задумалось о том, что нужна команда, где могла бы обкатываться молодежь. В том же 1992 году во второй лиге дебютировала команда «Идель» из Казани, о которой «Реальное время» уже недавно вспоминало. Но теперь есть смысл рассказать о ней поподробней с помощью ее игроков.

Одним из наиболее опытных игроков «Идели» стал Искандер Шайхов, которому на тот момент было 28 лет. Он вспоминал:



«На самом деле, в «Идели» были люди постарше меня, это и Виктор Ворожейкин, и Марс (Марсель) Набиуллин. Начали мы тот сезон со сборов, которые провели в Сочи. Я бы о них, может, и не вспомнил, если бы не проспал в день отправления, поскольку будильник не сработал. Как у Всеволода Боброва в ВВС. В целом я недолго играл в составе той команды (семь игр), поскольку изначально у нас был разговор с Александром Клобуковым, и Лаврыч сказал, что в команде есть кому таскать пианино, а вот играть на нем некому. Но получилось едва ли не с точностью наоборот, поскольку я за эти сыгранные матчи по ногам наполучал столько, сколько, наверное, за всю карьеру мне не били. Вопрос даже не в грубости соперников, а в том, что основа команды — воспитанники Клобукова — все еще продолжала играть в юношеский футбол, а в соперниках были такие же, как я, дядьки, которые зарабатывали на жизнь. Правда, обо мне этого сказать конкретно по отношению к «Идели» нельзя, поскольку платили реально копейки. Хотя позднее, когда я перешел в команду по мини-футболу «Космос», вообще играл бесплатно. Возвращаясь к «Идели»: в игре большинства партнеров не было необходимого для достижения результата в футболе прагматизма, сплошная романтика. На тот момент для меня выделялись по игре Женя Варламов, Артем Пожидаев и, скорее всего, еще и Андрей Сергеев».

Фото: fckamaz.ru

Казанский «Камазовец» — одна из самых странных команд в истории татарстанского футбола

Один из самых успешных выпускников «Идели» Айрат Гайнуллин вспоминал, что они съездили в Челны на товарищескую игру: «КАМАЗу» как раз нужен был дубль, а местные футболисты не отвечали необходимым требованиям. Поскольку в Казани у Клобукова не получилось заинтересовать своими воспитанниками тот же «Рубин», а в Челнах в них поверил Валерий Четверик, то они и стали дублем «КАМАЗа», заявившись на чемпионат России второй лиги под названием «КАМАЗ Д».

Любопытно, что до появления команды «КАМАЗ Д» в Казани была создана команда «Камазовец», выступавшая на уровне КФК, коллективов физкультуры. Она была полностью на содержании челнинского ФК, играла по его схеме под руководством тренера Александра Машина, экипировалась за счет «КАМАЗа». Иными словами, 28 лет назад в Татарстане уже выстраивалась футбольная пирамида, только обратной направленности, когда центр должен был базироваться в Набережных Челнах. Только вот денег ребята зарабатывали крайне мало.

Сергей Круглов, недолгое время защищавший цвета «Камазовца», вспоминал:



«На всю команду было 11 ставок. Но Машин сделал мне двойную ставку, поскольку ему нужен был опытный вратарь. И даже двойная ставка раза в четыре уступала моей заводской. И я ушел из «Камазовца», поскольку не мог совмещать игру и тренировочный процесс в нем с основной работой. Еще одной причиной была юность коллектива. Если в «Идели» команда была молодежной, то тут юниорской, по 16-17 лет. Разговоры одноклубников в раздевалке о жвачках казались мне настолько детскими, что я не видел почвы с кем-то общаться в коллективе, собранном, по сути, из одного из выпусков ФК «Тасма». Дудин, Огарев, Порохов, Прыгунов — они затем все переедут в Челны, а Паша Прыгунов даже станет капитаном «КАМАЗа».



Помнится, в сентябре того года мы сыграли товарищеский матч с основой «КАМАЗа», уступив лишь 1:2, и нам предложили переезжать, поселиться в общежитии. Но у меня к тому моменту уже была семья, ребенок... Через год был разговор, что могу быть востребован в «КАМАЗе», поскольку там были недовольны Нигматуллиным... Хотя, наверное, надо было рискнуть, перетерпеть. Те же Варламов и Тухватуллин, с которыми вместе играл в «Идели», уже через год оказались в основе «КАМАЗа» на матче против «Спартака».

Андрей Сергеев: «Цвейба мог с любого расстояния дать тебе пас что на левую, что на правую коленочку»

Одним из участников того товарищеского матча с «КАМАЗом», перевернувшим судьбы многих воспитанников футбольной Казани, стал уже упомянутый Шайховым Андрей Сергеев, ныне известный казанский судья.

«По воспоминаниям, мы готовились к обычной «товарке», а приехав в Челны, поняли, что там организуется некое футбольное действо, со зрителями, которые, кажется, даже билеты приобретали. Поэтому осознание, что этот товарищеский матч сродни официальному приходило постепенно и на какое-то время даже придавило нас морально, у нас же в составе была, по сути, футбольная молодежь. Но сыграли действительно неплохо: и по счету (1:2), и по игре, когда мы отыгрались после пропущенного гола. Команда у нас была сумасшедшая, которую собрал тренер Александр Клобуков, основой были его воспитанники из школы номер 86 города Казани. Плюс главный спонсор Равиль Новрузов, плюс начальник команды Олег Флегонтов, который начинал работать у нас, а уже из «Идели» перешел в «Электрон» из Вятских Полян.



Поначалу нам сказали, что команда будет базироваться в Казани, но затем руководство российского футбола постановило, что и основа и дубль должны пребывать в одном городе. Но у нас и так уже начался исход футболистов в Челны, туда уже переехали Варламов, Пожидаев, Тухватуллин. За ними начали подтягиваться остальные: Булдаков, Гайнуллин, Измагилов, Машин, я. Плюс к нам в состав «спускали» игроков из основы, которых начали вытеснять приезжающие. А там уже прибыли Иван Яремчук, Ахрик Цвейба и другие. Яремчук приехал разобранным, с лишним весом, но даже в таком состоянии он был на две головы выше местных, а про Цвейбу Варламов мне говорил: «Ахрик может с любого расстояния дать тебе пас что на левую, что на правую коленочку».



Когда мы приехали в Челны, были шикарные условия, поскольку мы жили в поселке Федотово, где «КАМАЗ» начал создавать базу для основного состава. На «карантин» туда приезжали игроки основы. Питание, природа, оторванность от города, чтобы ничего не отвлекало. А то нам однажды «прилетело» от местных, когда были в самом городе. Зарплаты положили хорошие, сумму не скажу, но они соответствовали заработку слесаря шестого разряда. Поначалу все шло неплохо, наших троих даже на летнюю Универсиаду выдернули, куда «КАМАЗ» ездил в качестве сборной России. (Из дубля тогда поехали казанцы Гайнуллин, Нигматуллин, Тухватуллин и Куракин. Кстати, наш собеседник на Универсиаду не поехал, хотя на тот момент был студентом, правда, не совсем привычного для действующего спортсмена вуза, — прим. авт.). Еще в Казани я поступил в институт культуры. Наш тренер Александр Клобуков договорился о поступлении футболистов нашей команды с тогдашним ректором Раисом Беляевым, но по разным причинам в КГУКИ поступил только я».

Студенты из «Автоцентра»

В итоге «Идель» практически в полном составе отправилась в Челны, поскольку там возникла необходимость в создании молодежной команды, а школа на тот момент не работала в должной мере. И это логично, поскольку в 1981 году «КАМАЗ» был создан как заводская команда «Торпедо-ПРЗ», а с 1988 года стал выступать во второй лиге чемпионата СССР.

В самих Челнах будет создана еще одна команда, которую можно вписать в футбольную пирамиду 90-х — КАЦ-СКИФ. Хотя объективно это было самостоятельное подразделение, поскольку «КАМАЗАвтоЦентр» некоторое время существовал самостоятельно и в его составе играли опытные ребята. Потом он объединялся со студенческой командой местного спортинститута (ныне Поволжской академии спорта), в результате чего существенно обновился и омолодился, а заканчивал свою жизнь снова как «КАМАЗАвтоЦентр».

Наиль Садыков. Фото: prokazan.ru

В ее составе играл Наиль Садыков, в будущем — капитан «Рубина». Он вспоминает:



«Я переехал в Челны на тот момент, когда там был коллектив опытных и молодых футболистов. С одной стороны — те, кто еще поиграл за заводскую команду (в «Труд-ПРЗ» были Николай Гутарев, Евгений Четверик, который стал одним из тренеров), были студенты (Евгений Анисимов, Ришат Гумеров, Руслан Минабутдинов, Андрей Федоров) и те, кто застал еще советскую вторую лигу (Владимир Барышев, Сергей Кириллов, Адьям Кузяев, Виктор Полуянов, Владимир Ряузов). Базировались мы на стадионе «Строитель», поле было не самого лучшего качества, но в остальном воспоминания остались неплохими. Приезжим выделили квартиры в общежитии. Отмечу, это не то общежитие, где жили приезжие футболисты «КАМАЗа». Кстати, бывшие камазовцы и футболисты «Турбины» приходили к нам, поскольку их постепенно вытесняли из состава новички «КАМАЗа», которые приезжали к Валерию Четверику со всего Союза. У нас была неплохая зарплата, согласно трудовым договорам, а фишкой той команды было то, что руководство КАЦ имело возможность договариваться по тем городам, где жили наши соперники, чтобы нас встречали, размещали, как это сейчас и заведено, а в те годы соблюдалось не всегда».

Спорт, как и многие виды деятельности, — это отрасль, где важно получить и использовать свой шанс. В игровых командах есть даже специфическое выражение — «попасть в обойму», объясняющее логику этого процесса. Футбольная пирамида Набережных Челнов, которую строили неосознанно, зачастую вынужденно, дала шанс проявить себя многим. Например, этим шансом воспользовались будущий игрок сборной России Евгений Варламов, пятикратный чемпион второго дивизиона Айрат Гайнуллин, кандидат в студенческую сборную по мини-футболу Марсель Тухватуллин и многие другие.

