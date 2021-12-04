Триллер в Казани. УНИКС терпит поражение после четырех побед подряд в Евролиге

Драматичная развязка матча УНИКС — «Олимпиакос» и причины проигрыша казанского клуба

Разгромив в Сербии «Црвену Звезду» с разницей в 20 очков (78:98), УНИКС на своем паркете ожидал грозного соперника в лице «Олимпиакоса». Последний раз эти команды встречались в Евролиге в сезоне 2016-2017, и тогда дважды победителем стал клуб из Греции. Третья по счету встреча, которая состоялась минувшим вечером в Казани, получилась эмоциональной по накалу и завершилась победой «Олимпиакоса» лишь в овертайме с общим счетом 84:87. Что помешало УНИКСу продлить свою победную серию и какими итогами ознаменовалась эта игра — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Бесчисленное количество фолов — одна из причин поражения УНИКСа

Думаем, не нужно объяснять, насколько сегодняшняя игра была принципиально важна для УНИКСа. Казанский клуб и «Олимпиакос» до этого времени были соседями по турнирной таблице, их разделяла лишь одна победа друг от друга (У «Олимпиакоса» было восемь побед, у УНИКСа, соответственно, семь). В матче против греков было нужно сыграть крайне дисциплинированно и не зарабатывать глупых фолов. Однако по итогу получилось так, что подопечные Велимира Перасовича то и дело получали в свою копилку нарушения. Лоренцо Браун заработал пять фолов, Дмитрий Узинский — четыре, О Джей Мэйо и Марио Хезонья — по три, Марко Списсу, Джо Браун III, Янис Тимма и Тони Джекири — по одному фолу. Баскетболисты «Олимпиакоса» то и дело пользовались неудачами игроков УНИКСа при обороне, зарабатывая при помощи фолов себе дополнительные секунды на развитие атак. К тому же и потерь у УНИКСа было сегодня под своим кольцом предостаточно.

В конечном итоге, несмотря на большое количество уже собственных атак , подопечные Велимира Перасовича собственными руками отдали игру «Олимпиакосу». В этот вечер баскетболисты УНИКСа слишком часто фолили грубо и неоправданно. Но не только это сыграло ключевую роль в поражении команды.

Результативность УНИКСа на трешках была удручающей

Одной из бед, которая сегодня настигла УНИКС, стала, безусловно, чудовищная результативность. Особенно это касалось в первую очередь трешек. Марио Хезонья реализовал всего две из восьми попыток, у Тиммы и Лоренцо Брауна вообще на двоих ноль набранных очков с трехочковой линии. Янис, в целом, провел сегодня крайне грустный матч. В недавнем нашем материале мы говорили о том, что Тимма славился в «Химках» своим отменным дальним броском и отчасти его подписывали в УНИКС, основываясь именно на высокой эффективности латвийца с трехочковой линии. Но минувшим вечером ему не везло исключительно: три броска и все в молоко. В не так давно вышедшем своем последнем интервью он говорил о том, что его главная цель — это любыми путями попасть в НБА. Думается, после сегодняшнего матча его вряд ли бы подписал даже аутсайдер этого сезона.

В отличие от Тиммы Лоренцо Брауну сегодня вряд ли можно высказать много претензий. В этот вечер он, очевидно, был лучшим в составе УНИКСа. Много пробирался под кольцо и набрал 21 очко, реализовав девять из двенадцати двухочковых попыток. Было видно, что он очень старается и пытается всеми силами принести пользу команде, даже если у него совсем не идет бросок с дальней линии.

Единственным, у кого летели в кольцо почти все броски, был Кэнаан На протяжении заключительных четвертей замечалось, как игроки УНИКСа прям ищут глазами защитника в выгодной позиции, чтобы сразу доставить ему мяч. Третий номер УНИКСа наряду с Лоренцо тащил сегодня команду и пытался сделать все, чтобы избежать поражения. Но, как говорится, один в поле не воин.

Опять овертайм и снова отданная сопернику пятиминутка

Уверены, что когда прозвучала финальная сирена после четвертой четверти и стало понятно — будет овертайм, многие болельщики ощутили легкое, но в то же время тревожное дежавю. Разумеется, речь идет о сыгранном 8 октября матче УНИКСа против «Монако». Тогда перед овертаймом счет был 74:74, а по истечении дополнительного времени казанцы уступили по итогу — 80:88.

Перед стартом пятиминутки казалось, что УНИКС сделал правильные выводы после матча с «Монако», и сейчас против «Олимпиакоса» не допустит тех же роковых ошибок. Но, к сожалению, казанцы снова отдали стартовые минуты сопернику и на протяжении всей пятиминутки были в роли догоняющих. Провальное начало овертайма отметил и Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции:

— Решающим оказалось начало овертайма, когда нам никак не удавалось забить. Обе команды применяли схожую систему защиты с постоянными сменами. Игра могла повернуться в любую сторону, но, к сожалению, сегодня фортуна улыбнулась «Олимпиакосу».



Заключительные шесть секунд давали надежду, что игроки УНИКСа в стиле героев из фильма «Движение вверх» смогут сравнять счет в матче. Но чуда не произошло, и как итог — 84:87 в пользу «Олимпиакоса».

Евгений Романовфото: instagram.com/olympiacosbc