УНИКС врывается в топ-8 Евролиги. На этот раз повержена «Альба»

УНИКС показал характер и переломил ход встречи с «Альбой». Три главных итога матча

Разгромив миланскую «Олимпию» в среду, УНИКС наверняка лукаво рассчитывал на легкую прогулку в игре с немецкой «Альбой», занимавшей 16 место в таблице Евролиги до вчерашнего матча. В итоге казанцы победили уверенно, с перевесом в 14 очков — 85:71, но победа далась казанцам далеко не без труда, пришлось для этого серьезно попотеть. Как УНИКС сам позволил берлинцам разыграть в первой половине? За счет чего и кого команда сумела переломить ход неудачно складывавшейся встречи? Эти и другие итоги матча УНИКС — «Альба» подводит спортивная редакция «Реального времени».

УНИКС вновь придумывает себе проблемы на ровном месте в первых четвертях

В матче с «Олимпией» у УНИКСа залетало абсолютно все, и даже если были какие-то ошибки в обороне, то они перекрывались обилием забитых голов. Безусловно, казанцы к матчу с «Альбой» подходили на кураже. Еще бы: обыграли лидеров группы, к тому же, с таким солидным отрывом. Но Велимир Перасович, видимо, забыл напомнить своим игрокам в раздевалке до матча, что сегодня может так не повезти, как в среду — а, значит, расслабляться нельзя.

Что же мы увидели в начале матча? Команда неправильно подошла к нему ментально — игроки решили, что выиграли, еще до того, как прозвучал стартовый свисток. Этим и воспользовалась «Альба» в начале игры. Когда УНИКС раз за разом транжирил свои моменты, немецкая команда умело конвертировала свои — в голы.

На первых порах складывалось ощущение, что УНИКС — не сплоченная команда, а компания из каких-то игроков, вышедших на паркет лишь для того, чтобы улучшить собственную статистику. Кэннан и Хезонья беспорядочно пытались бросать «трешки», находясь порой в невыгодных позициях. Это и подпортило им итоговую статистику. У первого реализованы две попытки из шести, а у второго — и вовсе одна трешка из семи бросков с дальней линии. Джо Браун III и Брэнтли тоже в некоторых моментах откровенно жадничали. Только за первую половину стартовой десятиминутки у УНИКСа уже было более трех результативных потерь.

К этому казанцы добавили еще и огромное количество ошибок под своим кольцом. Перасович заявил, что с момента назначения главным тренером он увидел худший баскетбол в защите в исполнении своей команды.



Джекири снова вспомнил свой лучший антибаскетбол и начал с большим удовольствием в него играть. Нигериец неловко ловил мяч, терял его и отдавал сопернику — отличные подарки для «Альбы», которая многократно продолжала свои атаки. Первая четверть окончилась для УНИКСа плачевно — 13:26, с преимуществом соперника в символичные 13 очков.

Начало второй четверти тоже особого оптимизма казанцам не принесло. УНИКС продолжил играть чрезмерно просто и предсказуемо для соперника. Индивидуализм игроков никуда не делся — даже немного подрос. Хезонья и Кэннан продолжали неоправданно брать игру на себя, пробиваться под кольцо — и зарабатывать пробежки вместо фолов.

УНИКС сам дал разыграться «Альбе». Особенно хороши были у гостей Кумадже Крист и Люк Сикма. К середине второй четверти отрыв немцев достиг уже 18 очков, и казалось, итог встречи решен. Но казанцы вновь решили продемонстрировать то, за счет чего они выигрывают практически свой каждый второй матч в этом сезоне — характер и умение слышать своего тренера. Марио Хезонья после матча говорил:

«В большом перерыве мы обсудили, что играем плохо и что нам необходимо прибавить в защите. Именно это мы и сделали, что позволило нам победить. Нам следует продолжать качественно защищаться, потому что когда мы выполняем это, мы очень хорошая команда».

УНИКС опять доказал, как может перезагружаться по ходу игры

Переломным моментом в игре стала середина второй четверти, когда Перасович взял важнейший тайм-аут. Не знаем, что дословно сказал специалист своим игрокам, но, очевидно, сделал акцент на более спокойном и долгом развитии атак. Ведь после удручающей первой четверти во второй УНИКС галопом несся вперед.

Перасович, вероятно, успокоил своих игроков и убедил их разыгрывать атаки дольше, а в защите и контратаках действовать намного агрессивнее. Хоть УНИКС и закончил первую половину игры, проигрывая восемь очков сопернику, было понятно, что в следующих двух десятиминутках он покажет совершенно другой баскетбол.

Оставшиеся две четверти перед нами был тот УНИКС, который был на матче с «Олимпией». Игроки казанской команды не только заметно повысили голевую эффективность, но еще и постоянно заставляли соперника фолить на себе. Если обратиться к статистике, то практически каждый баскетболист УНИКСа как минимум один раз заработал на себе фол. Джекири, Мэйо, Лоренцо Браун — сделали это по три раза, Хезонья, Зайцев, Кэнан, Джей Би — по два. То есть казанцы, даже если не забивали, то всегда пролонгировали свои атаки, а часто добывали очки за счет штрафных бросков. Один только Хезонья заработал на штрафных бросках пять очков.

Хорват и вовсе показал свой бенефис. Видимо, потихоньку складывается такая традиция у нашей редакции: ругать каких-то конкретных игроков, чтобы они в следующем матче выстреливали. Так сложилось сначала с Джекири, теперь — с СуперМарио. Хорват стал самым результативным игроком УНИКСа, набрав 22 очка.

Трудно подвергнуть кого-то очевидному порицанию — слишком уж отличной получилась вторая половина от первой. Но если в двух стартовых десятиминутках почти вся команда выглядела неубедительно, то потом впечатление от команды изменилось диаметральным образом.

«По ходу матча долго не могли справиться с их «большим» Кумадже, который создал нам много проблем. Однако во второй половине мы действовали с максимальной концентрацией и приложили необходимые усилия для победы», — рассуждал после игры Перасович.

Яннис Тимма: первые впечатления об игроке

Понятное дело, что сложно делать какие-то полноценные выводы об игроке, который провел в команде порядка трех тренировочных дней до матча и отыграл всего восемь минут против «Альбы». Но попробуем зафиксировать первые впечатления от выступления латышского легкого форварда.

Во-первых — наличие хорошего броска с дальней линии. По сути, сейчас в УНИКСе только Кэннан охотно и эффективно берет на себя инициативу бросать с дальней линии (у Хезоньи все же с этим пока есть большие проблемы). Тимма хоть и провел на паркете совсем мало времени, но успел отметиться голевой трешкой. В «Химках» он был одним из лучших по проценту реализации трехочковых бросков, поэтому хочется верить, что и в казанском клубе он будет приносить большую пользу своими дальними бросками.

Во-вторых — неплохая игра в защите и опека игрока. У Янниса внушительные габариты: рост 203 см и вес 103 кг. При этом он достаточно резвый, по сравнению с тем же Джекири или Клименко. Латыш здорово встречает в своей зоне и всем телом перекрывает соперника при опеке. Даже сегодняшнее небольшое выступление Тиммы показало, что у него большой потенциал не только в атакующих действиях, но и в оборонительных.

Евгений Романов, фото: unics.ru