Мусульмане всего мира обсудят в Казани, как после окончания пандемии построить более справедливый мир

Казань продемонстрирует возможность мирного проживания рядом разных цивилизаций — не только мусульманам, считают в ОИС

Россия как самая северная мусульманская страна, где проживают более 20 млн человек, принявших ислам, станет местом проведения международных мусульманских мероприятий для молодых людей из стран ОИС. Это заслуга в том числе Казани, которую Организация исламского сотрудничества наделила статусом «молодежная столица исламского мира» в 2022 году. Как рассказали сегодня представители ОИС, столицу Татарстана выбрали, несмотря на то, что РФ не является даже членом организации, потому что она «колыбель цивилизаций с духом терпимости». Там надеются, что Казань продемонстрирует возможность мирного проживания рядом разных цивилизаций — не только мусульманам, но и другим конфессиям. В рамках же мероприятий, запланированных к проведению в 2022 году, Минмолодежи РТ собирается устроить даже кибертурнир. В ведомстве надеются провести все запланированные форумы офлайн, несмотря на пандемию, которую молодые люди из исламских стран тоже обсудят.

Россия — самая северная мусульманская страна, считают в МИД

Представитель МИД РФ назвал Россию, «по сути дела, самой северной мусульманской страной», если говорить о географии. В РФ проживает довольно большое количество мусульман — более 20 млн человек. По мнению председателя Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел России Константина Колпакова, в том числе поэтому тот факт, что страна принимает у себя в 2022 году, да еще в условиях пандемии коронавируса, подобное большое мероприятие, — это «большое достижение».

Комментируя признание Казани молодежной столицей исламского мира, этим статусом город наделила Организация исламского сотрудничества (ОИС), в которую входят 56 стран с почти миллиардным населением (600 млн из которого — как раз молодые люди), Колпаков обратил внимание на то, что сегодня именно молодежь начинает играть все большую роль в создании «фундамента мирного и созидательного существования». В исламских же странах молодежь в последние годы тоже имеет все большее влияние. В МИД выразили надежду, что мероприятия, запланированные в Казани в рамках международной программы «Молодежная столица Организации исламского сотрудничества» в 2022 году, сгенерируют ряд важных инициатив, которые ради того же мирного и созидательного существования будут реализованы не только одномоментно, но и в долгосрочной перспективе.

В том, что у Казани это получится сделать, российские власти уверены: уже достаточно продолжительное время столица РТ предоставляла площадки для проведения KazanSummit, Форума молодых дипломатов ОИС, став одним из центров стратегического видения МИД по линии группы «Россия — Исламский мир», которую возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов. Тем не менее Москва также отметила то, что ОИС решила назначить Казань «столицей исламского мира», — особенно ценно, учитывая, что формально Россия вообще-то не член Организации исламского сотрудничества и является всего лишь наблюдателем, хоть и с «богатой историей». Это, уверены в МИД, говорит и о том значении, которое исламские страны придают в том числе и взаимодействию с Российской Федерацией.

Уже достаточно продолжительное время столица РТ предоставляла площадки для проведения KazanSummit. Фото: Олег Тихонов

В Росмолодежи РФ объяснили решение ОИС не только фактом проживания в стране 20 млн мусульман и наличием мусульманских республик, но и большим числом многонациональных проектов, проводимых в регионах, в каждом из которых сегодня открыт свой орган Росмолодежи, отвечающий за проведение молодежной политики.

— Особенно в [мусульманских] республиках, в Татарстане, в регионах Кавказа, и с уклоном на проекты с мусульманской культурой, — заявил замруководителя ведомства Андрей Платонов.

Помимо прочего, Росмолодежь только в этом году подписала несколько соглашений с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, в том числе по молодежному сотрудничеству в креативной индустрии и сфере предпринимательства. А в 2022 году планируется подписать подобные же соглашения с Египтом, Бахрейном, Марокко и другими мусульманскими странами. В рамках уже проектного офиса по сотрудничеству с ОИС, который был открыт примерно год назад именно в Казани, уже успели — несмотря на пандемию — провести около 10 мероприятий, в том числе Фестиваль современной мусульманской культуры и Российско-египетский форум (на котором в числе прочих молодые люди двух стран представляли проекты по искусственному интеллекту).



Почему ОИС выбрала Казань: это «колыбель цивилизаций с духом терпимости»

Несмотря на все это, в самой ОИС все-таки признают, что решение о наделении Казани статусом исламской столицы было непростым. Главным фактором, повлиявшим на решение представителей 56 стран ОИС, стала, однако, не столько работа по мусульманскому направлению Росмолодежи, и даже не важность внешнеполитического взаимодействия с Россией для исламских стран, сколько мирное и гармоничное проживание в Казани, городе с 1000-летней традицией ислама, разных народов и конфессий.

— Почему Казань? Потому что она, начиная со столицы Волжской Булгарии, стала колыбелью цивилизаций. Их было много, и сегодня они переплетаются друг с другом. Казань — символ мира и возможности проживания рядом многих цивилизаций, — объяснил на пресс-конференции президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан. — Хотел бы подчеркнуть причину, по которой Казань станет исламской столицей в 2022 году: мы представляем Казань как столицу и город с огромным историческим наследием, играющую важную роль с точки зрения диалога цивилизаций. Мы видим, что в Казани развит дух терпимости, толерантности.

Тем не менее в ОИС предостерегли от одномерности трактовки как решения организации, так и направления тех мероприятий, которые состоятся в столице Татарстана в 2022 году: они будут проводиться не только для «братьев-мусульман», но и «для всего мира и разных конфессий». Безусловно, у ОИС есть миссия служить своим братьям и сестрам по религии, которые проживают и в немусульманских странах. Тем более если рассуждать о культурном контексте, сегодня существуют немалые отличия даже между теми исламскими странами, которые входят в ОИС, не говоря уже о разнице в уровне доходов: по словам Тахи Айхана, в ОИС есть и страны-участники с большим ВВП на душу населения, и страны с очень большой бедностью.



— Наша цель: продвигать совместное понимание мира, наведение мостов между странами и нациями. И Россия представляет для нас уникальную возможность. Говоря о России, мы говорим о миллионах ее мусульман, наших братьях и сестрах. Мы хотели бы, чтобы у молодых людей была возможность обсудить будущее. Возможно, они уже сегодня столкнулись с несправедливостью, но не исключено, что после окончания пандемии коронавируса появится возможность построить более справедливый мир. Тем более что ислам принадлежит не какой-то отдельной стране или нации, а всему человечеству. И надеемся, что в Казани мы сможем это показать не только нашим братьям, но и остальным конфессиям. Мы все являемся частью человечества, — уверенно заявил представитель ОИС.

Мероприятия, которые состоятся в столице Татарстана в 2022 году, будут проводиться не только для «братьев-мусульман», но и «для всего мира и разных конфессий». Фото: Максим Платонов

В числе прочего в феврале 2022 года ОИС организует молодежный форум в Казани и одновременно «глобальный саммит молодежи с участием министров по делам молодежи стран ОИС». Чтобы сотрудничество между странами в деле перехода к «миру процветания после окончания пандемии» продолжилось, а Казань, став площадкой для обмена знаниями и опытом молодых людей из 56 стран ОИС (плюс молодых людей из РФ), продолжила дело Стамбула, Дохи (Катар), Феса (Марокко) и других городов, становившихся столицами исламского мира в прошлые годы.

Минмолодежи планирует в 2022-м провести исламский кибертурнир

Наконец, министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, заявив о символичности наделения Казани статусом столицы исламского мира, обратил внимание не только на то, что в 2022 году исполняется 1100 лет принятию ислама Волжской Булгарией, но и 1400 лет переселению мусульманской общины под руководством пророка Мухаммада из Мекки в Медину (в 622 году) — важнейшему событию для всех мусульман. Помимо чистого символизма, считает Сулейманов, сами форумы и прочие мероприятия 2022 года должны дать новые возможности для молодых людей как России, так и стран ОИС, причем необязательно по линии налаживания международных контактов, но и в науке и образовании.

— К нам, например, приедут мыслители и ученые из стран ОИС, более 500 международных участников ожидается офлайн, — отметил глава Минмолодежи РТ. — Приедут и представители сферы искусства, на фестивале современной мусульманской культуры запланировано много совместных коллабораций ребят из разных стран, которые семь дней в рамках мастерских будут создавать именно совместный творческий продукт. Мы планируем провести мероприятия и в направлении киберспорта, что даст дополнительную возможность для всех нас серьезно расширить географию участников и аудиторию. Несмотря на то, что мы планируем кибертурнир, соль заключается как раз в том, чтобы люди физически к нам приехали поучаствовать — хотя трансляции с него будут.

Большинство мероприятий будет вообще открыто для всех, даже для тех, кто живет в странах, не входящих в ОИС, ограничения «очень условные», уверяет Тимур Сулейманов. Так как ценности, которые в Казани будут активно декларироваться, «общегуманитарные» и касаются мира и общекультурного диалога. Тем более что Казань, согласился он с Тахи Айханом, славится опытом «мирного, доброго соседства» представителей разных национальностей (в самом Татарстане живут представители более 170 наций), а в Казанском кремле соседствуют мечеть и церковь.



«Будем надеяться провести все, что планировали, в офлайне»

— Опыт интересный и должен тиражироваться по всему миру. А для ОИС это возможность, особенно для молодежи, увидеть ислам в новом, непривычном для себя «снежном» контексте. Обычно же ислам привычно видеть под палящим солнцем. Для ребят, которые приедут в Россию, это будет возможность окунуться в российский контекст и в Казань с мусульманским колоритом, что, думаю, должно произвести серьезный эффект. Кому как не молодым быть проводниками идей? Они свободны и заинтересованы в более устойчивом мире, — резюмировал министр.

Тимур Сулейманов уверен, что пандемия коронавируса все же не спутает планы. Хотя власти РТ, как ответственные за различные мероприятия, столкнулись в последнее время с необходимостью пересматривать их, делая проекты в гибридном формате (онлайн плюс офлайн). Но именно потому, что пандемия идет уже два года, в Татарстане, заявил он, вполне готовы к таким сложностям: так, в 2021 году, несмотря на различные волны коронавируса, удалось провести все международные мероприятия, которые были в повестке того же Минмолодежи РТ. Включая Первый фестиваль мусульманской культуры и Международный мусульманский лагерь в Казани.

Тимур Сулейманов уверен, что пандемия коронавируса все же не спутает планы. Фото: Максим Платонов

— Приоритетным, конечно, остается вопрос безопасности. Будем надеяться провести все, что планировали, в офлайне. Пока каких-то опасений, что программу не сможем реализовать, у нас нет. Мы формировали план исходя из текущих реалий санитарной обстановки в РФ и мире, — заверил Сулейманов, добавив, что саму ситуацию с пандемией на форумах и саммите тоже обсудят, от темы этой уйти было бы неправильно и невозможно

Напомним, что «молодежная столица стран ОИС» — это статус, который присуждается городу на год, в течение которого город-победитель получает шанс продемонстрировать приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Столица стран ОИС реализует новые идеи, инновационные проекты с участием молодежи и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов стран ОИС. Город-победитель развивает международное сотрудничество и привлекает партнеров для развития инфраструктуры.